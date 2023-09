Ne tikai slepenība un seksuālā alķīmija: ko sevī ietver neuzticība

Neeksistē vispārpieņemta neuzticības definīcija. Katrs pāris patstāvīgi novērtē savu situāciju un nosaka kopīgos noteikumus attiecībās. Un tomēr pastāv daži universāli marķieri un komponentes, kas, kā likums, sevī ietver nodevību.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Psihoterapijas speciāliste Estere Perela portālā "Psychology Today" skaidro, kas mudina cilvēkus krāpt savus partnerus, nosaucot trīs galvenās komponentes.

Slepenība

Neuzticīgs partneris vienmēr cer, ka viņa nodevība pret otru tā arī nekad netiks atklāta. Tieši slepenība pastiprina erotisko pievilcību. Mums jau no bērnības ir pazīstams prieks – glabāt noslēpumus. Tā mēs jūtamies daudz spēcīgāki un brīvāki, un mazāk ievainojami. Bet pieaugušo dzīvē šī aizliegtā bauda jau vairs negūst atbalstu.

Viens no slepenības svarīgākajiem atribūtiem – spēja radīt autonomijas un kontroles ilūziju. Par to bieži atgādina tie, kuri tādā vai citādā ziņā jūtas pakļauti cita varai. Viņiem romāns ārpus attiecībām ir iespēja radīt savus noteikumus. "Te nevienam neizdosies mani kontrolēt," – tā aptuveni viņi varētu domāt pie sevis.

Neuzticību pavada risks, bīstamība un dumpīgā enerģija. Neesot pārliecināti par nākamo randiņu, mēs burtiski pamirstam savās gaidās. Aizliegtā mīlestība mīt slēgtā visumā, norobežota no pārējās pasaules.

Romāni uzplaukst kaut kādā mūsu dzīve nostūrī, un to burvība neizgaist, kamēr vien tie no tumsas neiznāk gaismā.

Tomēr nosargāt noslēpumus arīdzan nav viegli. Kad sirdī iemājojusi neuzticība, noslēpumi veicina mānīšanos, noliegumu un viltu un stimulē sarežģītu krāpšanas stratēģiju izveidi. Dubultā dzīve dažreiz var novest pie izolācijas. Ar laiku tā provocē dedzinošu kaunu un rada naidu pašam pret sevi.



Piekrāptajam partnerim noslēpuma atklāšana var kļūt postoša. Daudzi atzīstas, ka visspēcīgāk viņus ievaino bezgalīgā krāpšana: "Runa nav par to, ka viņš ir bijis neuzticīgs, bet par to, ka meloja". Un tomēr dažu nosodītā slepenība, citu ieskatā, tiek uzskatīta par "piesardzību", apgalvojot, ka ievaino un pazemo tas fakts, ka nodevējam nav izdevies pietiekami labi noslēpt savu "iešanu pa kreisi".

Jebkura saruna par neuzticību prasa noslēpumu apspriešanu. Bet tāpat ir vērts sev uzdot jautājumu: kā ir ar personīgo telpu? Kur tā beidzas un kur sākas slepenība? Vai uzraudzība ir adekvāta profilakses taktika? Vai tuvība pieprasa absolūtu caurspīdīgumu?

Seksuālā alķīmija

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Krāpšana reizēm sevī ietver seksu, bet dažreiz arī nē, tomēr tā vienmēr ir saistīta ar erotiku. Pēc franču rakstnieka Marsela Prusta domām, par mīlestību ir atbildīga mūsu iztēle, nevis cits cilvēks. Erotikas būtība ir tāda, ka iedomāts skūpsts var būt ne mazāk spilgts un uzbudinošs kā stundām ilga mīlēšanās.

Vai var uzskatīt par krāpšanu saikni, kurā tīri tehniski nav seksa? Kad partneri viens otram pat nepieskaras, bet tikai sarunājas? Pēc daudzu speciālistu domām, atteikšanās no seksa mēdz būt ne mazāk erotiska, kā piekrišana. Daudzos neuzticības gadījumos to būtība nemaz neslēpjas seksā, bet vēlmē justies īpašam, būt uzmanības centrā, piesaistīt skatienus. To visu pavada erotiskas ilgas, pateicoties kurām mēs jūtamies dzīvi, atjaunoti, spēka pilni. Enerģija ir daudz svarīgāka par pašu darbību, bet magnētisms ir svarīgāks par reālu dzimumaktu.



Kibertelpa pievieno vēl vairāk nianšu. Vai virtuāls sekss ir īsts? Uzlūkojot kailu sievieti viedierīces ekrānā, cilvēks vienkārši iegrimst savas iztēles templī vai arī iekļūst bīstamā nodevības teritorijā? Filozofs Ārons Ben-Zējevs apgalvojis: "Pāreja no pasīvas iedomātas realitātes uz interaktīvu virtuālo realitāti kibertelpā ir daudz radikālāka nekā pāreja no fotogrāfijas uz kino".

Var strīdēties par to, kas ir īsts un kas iedomāts, bet noliegt erotikas alķīmiju nevar.

Visi šie strīdi neizbēgami liek uzdot jautājumu par erotiskās brīvības būtību. Vai mēs sagaidām, ka partneru erotiskā apziņa piederēs tikai mums? Runa jau nav tikai par domām, fantāzijām, sapņiem un atmiņām. Runa ir arī par uzbudinājumu, pievilcību un pašapmierinātību. Vai šīs seksualitātes izpausmes var otram palikt noslēpumā tītas? Daudzi uzskata, ka partneriem ir jādalās visos seksualitātes aspektos vienam ar otru. Uzzinot, ka partneris masturbē vai vēl joprojām lolo jūtas pret kādu no bijušajiem, viņi var sākt uzskatīt, ka ir nodoti.

Uzturēt erotisku liesmu labāk padodas tiem, kuri ir gatavi kaut ko paturēt noslēpumā. Tieši partnera nenotveramība liek mums atkal un atkal atgriezties pie viņa, lai uzzinātu par viņu kaut ko vairāk. Jebkurā gadījumā – katram pārim būtu vērts izrunāt tēmu par seksuālo neatkarību vienam no otra, uzskata Perela.

Foto: Shutterstock

Emocionālā iemīlēšanās

Neizbēgami, ka mīlas romānus pavada kaislīgas jūtas. "Es domāju, ka pazīstu mīlestību, bet kaut ko tādu dzīvē nebiju jutis", to var dzirdēt atkal un atkal, atzīmē Perela. Cilvēki šādā stāvoklī stāsta par mīlestību, transcendenci, pamošanos, likteni, dievišķo iejaukšanos – sajūtu, kas ir tik tīra, ka vienkārši nevarēja to palaist garām, jo "atraidīt šīs jūtas nozīmētu nodot pašam sevi".

Tiem, kuri piedzīvo šādu bezprecedenta mīlas stāstu, termins "intriga" nav pieņemams, jo tas pat ne tuvu neļauj uztvert viņu pieredzes emocionālo dziļumu. Virzoties uz priekšu, rodas vesels spektrs kontaktu, kam raksturīga dažādu pakāpju emocionālā iesaistīšanās.

Šī spektra galējā punktā atrodas mirkļa vaļasprieki – izklaidējoši, anonīmi, virtuāli vai apmaksāti. Daudzos līdzīgos gadījumos cilvēki uzstāj, ka viņu neuzticība nav bijusi saistīta ar emocionālu piesaisti. Daži pat apgalvo, ka tieši tāpēc viņus nedrīkst uzskatīt par nodevējiem. Bieži dzird frāzi: "Tas man neko nenozīmēja!"



Bet vai tiesa, ka sekss vienmēr ir tikai sekss? Var būt, ka gadījuma sakaru nepavada nekādas jūtas, bet tomēr arī tāda saikne daudz ko nozīmē...

Interesanti, ka ir cilvēki, kuri minimizē emocionālās iesaistes līmeni, lai mīkstinātu savu "kreiso" gājienu ("Tas neko nenozīmēja!"), bet citi, tā paša mērķa vadīti, uzsver emocionālās tuvības raksturu ("Nekas nenotika!").

Ne mazums tintes aizgājis, lai noskaidrotu, kas ir sliktāk – nozagta mīlestība vai aizliegts sekss. Cilvēki dažādos līmeņos ir neaizsargāti: vienus neuztrauc partnera emocionālā pieķeršanās, kamēr vien viņš "nepalaiž rokas", tikmēr citi nekreņķējas par seksu, sniedzot partnerim brīvību, kamēr vien lieta nav aizgājusi līdz jūtām. Viņi to sauc par "emocionālo monogāmiju".

Vairumam no mums ir sarežģīti nodalīt seksu no jūtām. Mēdz būt, ka ir pārpilnība gan jūtās, gan seksā, bet gadās arī tā, ka kaut kas viens no pieminētā ir vairāk. Bet parasti gan sekss, gan jūtas spēlējas vienā krāpšanas smilšu kastē.

Turpinājumā vari lasīt desmit citus "Cālis" arhīva rakstus par neuzticību, par to, kādi faktori to veicina, vai iespējams piedot un dzīvot tālāk, ja esi ticis piekrāpts, kā jau laikus atpazīt potenciālo nodevēju...