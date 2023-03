Nespēja partnerattiecībās risināt nesaskaņas un konfliktus – biežākais iemesls saistību pārtraukšanai

Varētu šķist, ka ģimeņu izjukšanas un attiecību pārtraukšanas pamatā ir tādi ārējie faktori kā finansiālas problēmas, tuvinieki, sabiedrības stereotipi un citas ietekmes, ģimenes psiholoģijas centra "Līna" veiktā iedzīvotāju aptauja liecina par ko citu. Tā ir nespēja risināt savstarpējās nesaskaņas, pārvarēt krīzes un atšķirīgas vērtības un prioritātes.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Katrās partnerattiecībās dabiski ir piedzīvot nesaskaņas, tomēr ne visi pāri prot ar tām veiksmīgi tikt galā. Tāpat arī nespēja pārvarēt krīzes ir mūsdienu sabiedrības milzīga problēma. Pārlieku ātri "atmetam ar roku" tādām attiecībām, nereti uzskatot, ka vienkārši nav atrasts īstais cilvēks. Taču daudz svarīgāk par "īstā" meklēšanu ir pazīt sevi, savus konfliktu risināšanas modeļus un apgūt nepieciešamās prasmes, lai grūtībās paliktu kopā," stāsta ģimenes psiholoģijas centra "Līna" dibinātāja Vita Kalniņa, uzsverot, ka daļa no šiem jautājumiem varētu tikt risināti ar profesionāļu iesaisti.

Iedzīvotāju aptaujā, ko veica 2023. gada martā, piedalījās vairāk kā 1000 Latvijas iedzīvotāji vecumā no 18 – 74 gadiem. Tirgus izpētes kompānijas "Norstat" apkopotie dati liecina, ka nespēja risināt nesaskaņas ir īpaši aktuāla jauniešu vidū (to apliecinājuši 53% respondenti vecumā no 18 līdz 29, bet vecumā no 40 līdz 74 gadiem – 46%). Kā viens no iemesliem ir tieši uzticības un uzticēšanās problēmas, savukārt 40 gadu vecumu sasniegušie, par sevi un savām partnerattiecībām jūtas drošāki.

Kā skaidro Kalniņa, uzticības un uzticēšanās problēmas atspoguļo to, cik droši cilvēks ir juties iepriekšējās attiecībās un ģimenē, nedrošība pašiem par sevi atbalsojas arī attiecībās ar citiem. Aptaujā noskaidrots arī respondentu attiecību skaits pēdējo piecu gadu laikā. Vairāk nekā pusei (69%) – vienas, 15% – nevienas. Divas attiecības bijušas 28% jauniešu, 30 līdz 39 gadu vecumā – tikai 7%. Dati apliecina, ka jaunāka gadagājuma cilvēki attiecību neizdošanos pieņem daudz elastīgāk, kam iemesls ir arī partneru saistību – bērnu, kredītu, īpašumu – neesamība. "Jāatzīst arī, ka tas, ka vēlākā vecumā attiecības pārtraukt ir grūtāk dažādu ārēju faktoru dēļ, mēdz kļūt par motivāciju tomēr risināt savstarpējās nesaskaņas, nevis doties katram uz savu pusi," skaidro Kalniņa.

Piedāvājam iepazīties ar vairākiem rakstiem no "Cālis.lv" arhīva, kas var palīdzēt stiprināt un uzlabot partnerattiecības.

Kā lai 'mēs' kļūst par prioritāti attiecībās un palielinās pāra intimitāte



Ja mēs "izkrītam" plānošanā, tad arī pats plāns ir lemts neveiksmei. Ja vēlamies noteikt sevi kā pāri par prioritāti pār citām lietām dzīvē, kas būtu darāms? Kā tas varētu izskatīties? Viens no veidiem – plānot kopīgas aktivitātes, atzīmēt tās kalendārā. Ja tā padomā – visas svarīgās darāmās lietas ir ierakstītas plānotājā. Bet kā ir ar mūsu attiecībām? Regulāri mazie attiecību darbi, ieradumi var uzlabot attiecības un tās paildzināt.

Lasīt vairāk

Mīlestības noturības pārbaude: septiņas problēmas, kas figurē teju jebkurās attiecībās

Foto: Shutterstock



Attiecību sākumā mēs ideālistiski iedomājamies sevi turpmākajā ģimenes dzīvē, bet ar laiku sastopamies ar šķēršļiem, kas apdraud mūsu attiecības. Ģimenes terapeiti stāsta par tipiskiem pārbaudījumiem, kas jāpārvar teju jebkuram pārim.

Lasīt vairāk

Saziņa partnera 'mīlestības valodā' var uzlabot seksuālās attiecības

Foto: Shutterstock



Iespējams, būsi dzirdējusi par piecām "mīlestības valodām" – veidiem, kā var izrādīt mīlestību, – ar kvalitatīvi pavadītu laiku, komplimentiem, darbiem, dāvanām vai fiziskiem pieskārieniem. Šīs koncepcijas pamatideja – cilvēks attiecībās vislabāk jutīsies tad, ja ar viņu sazināsies viņa mīlestības valodā. Šo jēdzienu deviņdesmitajos gados ieviesa Gerijs Čempens. Toreiz – bez zinātniskiem pierādījumiem. Kopš tā laika attiecību pētnieki raduši apstiprinājumu viņa idejām. Kā tas ietekmē seksuālās attiecības? Kā mīlestības valodu var izmantot labākām seksuālajām attiecībām?

Lasīt vairāk

Tipiskākie konfliktu iemesli pāra attiecībās un terapeitiskas metodes to risināšanai

Foto: Shutterstock



Daudzi pāri baidās apmeklēt pāra konsultācijas pie terapeita. Viņi uzreiz iedomājas, kā savā starpā strīdēsies speciālista klātbūtnē, kurš pēc tam kā tiesnesis pavēstīs abiem, kuram ir taisnība un kurš ir vainīgs. Patiesībā psihologa darbs ietver ne tikai to, lai uzklausītu katru no pāra un sniegtu padomus, kā pareizāk uzvesties. Labs speciālists saviem klientiem arī māca izmantot rīkus, kuri var palīdzēt pārraut neveselīgas komunikācijas ķēdīti un pāriet uz efektīvu komunikāciju un konfliktu risināšanu. Lūk, turpmāk iepazīsties ar šīm tehnikām!

Lasīt vairāk

Brīdinājuma zīmes par atsalumu un jautājumi, ko pārrunāt, 'sildot attiecības'

Foto: Shutterstock



Pāra attiecības ar laiku mainās. Bet kas notiek, kad pamazām un palēnām tiek zaudēta kopības sajūta? Lai stiprinātu un atjaunotu emocionālo intimitāti un pārtrauktu klusēšanu divatā vai tukšas runas, pamēģiniet sarunās iekļaut šajā rakstā ieteiktos jautājumus.

Lasīt vairāk

Nepopulāri padomi, kas patiesībā var uzlabot attiecības



Padomus, kā jāveido laimīgas un veselīgas romantiskās attiecības, dzirdam pa labi un pa kreisi. Tieši tāpat mums tiek mācīts, kurām rīcībām un izvēlēm pārvelkama trekna strīpa, lai paša vainas dēļ attiecībām nenāktos likt punktu. Taču tieši tāpat kā nav divu vienādu cilvēku, nav arī viena recepte, kas derēs itin visās attiecībās. Tas vien, ka ar partneri kādu brīdi gulēsiet atsevišķās istabās vai laiku pa laikam aizbrauksiet ceļojumos viens bez otra, vēl nenozīmē – attiecības slīkst dziļā purvā.

Lasīt vairāk