Iešana uz darbu ir 'vilkšanās'? Kā uzturēt 'svaigu' entuziasmu

Ir laimīgie, kuriem prātā neienāk aizdomāties par to, kā saglabāt entuziasmu darbā: viņi vienkārši ar prieku strādā, un viss ir labi. Ja neesi šo cilvēku vidū, iespējams, tev nāksies sevi uzmundrināt, pamotivēt.

Kāpēc vieni ķeras pie darba ar iedvesmu un to beidz ar domu: "Lūk, kāds es malacis!", bet citiem nākas kārtējo reizi sevi pārvarēt, visus spēkus sakopojot tam, lai izpildītu dotos uzdevumus?

Daudz kas ir atkarīgs no tā, vai darbavietā tiek apmierinātas mūsu vajadzības: par drošību, piederību grupai, pārliecību pār sevi, autonomiju, atzīšanu...

Mūsu iespējas to ietekmēt ir ierobežotas: bieži šis ir uzņēmuma un tā vadības jautājums. Tomēr kaut kas ir arī mūsu, parasto darbinieku varā. Pirmais solis iepretim motivācijas paaugstināšanai – saprast, kādas vajadzības tiek apmierinātas, bet kādas netiek.

Diagnostika

Noskaidro, kas no turpmāk minētā gaida uzlabojumus. Un kas negatīvi ietekmē tavu motivāciju. Nosaki, kas un kādā mērā ir atkarīgs tieši no tevis.

Atzinība: vai tu jūti, ka tevi novērtē? Vai saņem pateicību, apsveikumus un citas uzmanības zīmes?

Autonomija: vai tu vari rīkoties patstāvīgi un pieņemt lēmumus?

Attiecības: vai jūti atbalstu no apkārtējiem, vai atmosfēra ir labvēlīga?

Efektivitāte: vai jūti, ka spēj izpildīt uzdotos uzdevumus? Ja nē, kas tev pietrūkst: prasmju vai kompetenču?

Ieguldījuma sajūta: vai tu jūti, ka sniedz kādu labumu uzņēmumam?

Personīgā attīstība: vai tevi apmierina darbs, vai to veicot, tev ir interesanti?

Priekšniecība: cik labs kontakts tev ir tiešo vadītāju?

Darba apstākļi: vai darba apstākļi un grafiks tev ļauj saglabāt līdzsvaru starp profesionālo un personīgo dzīvi?

Konstatējot nepilnības šajos punktos, tu uzzināsi, kas būtu jāuzlabo. Kaut kas ir atkarīgs no ārējiem faktoriem, kurus tu nevari ietekmēt. Iespējams, ir vērts tos apspriest ar vadību vai citiem kolēģiem. Bet ir arī lietas, ko vari mainīt uz labu paša spēkiem.

Izvirzi savus personīgos mērķus

Papildus uzdevumiem, ko noteikusi vadība, nosaki tos mērķus, kas tev personīgi ir jēgpilni. Tiem obligāti nav jābūt tieši saistītiem ar darbu. Un tiem obligāti nav jābūt grandioziem.

Iespējams, tie būs pavisam nelieli mērķi, piemēram: ieviest jaunas pazīšanās, paplašināt redzesloku, pilnveidot savu meistarību, saņemt labu ierakstu savā CV, iegūt jaunas prasmes un "uzpumpēt" esošās...

Tas uzlabo garastāvokli, bet pie viena – arī paaugstina entuziasmu. Katru dienu nosaki, cik daudz esi iespējis personīgo mērķu sasniegšanā, un nosvini savus panākumus.

Meklē gandarījumu

Šis ir īsts motivācijas dzinējs. Piemēram, veikala pārdevēja var uzņemties atbildību pasūtīt jaunus modeļus, jo viņai patīk strādāt ar katalogiem. Vai, ja viņai patīk komunicēt, viņa saņem gandarījumu, konsultējot pircējus. Tāpat padomā par to, tieši kā tev ir patīkamām un ērtāk darīt savu darbu.

Piemērots apģērbs un apavi, pareizs apgaismojums, trokšņu līmenis – ir daudz sīkumu, par kuriem bieži vien mēs neaizdomājamies, bet kuri var mainīt visu uz labo pusi.

Piemēram, ortopēdiskais spilventiņš var būt noderīgs sēdoša darba darītājiem, bet austiņas ar vai bez mūzikas klausīšanos novērsīs skaņas no malas. Nevajag samierināties ar ierastajām neērtībām, ja no tām ir iespējams izvairīties.

Izveido sarakstu ar lietām, kas varētu uzlabot tavu darbadienu. Iekļauj tajā gan materiālos labumus, piemēram, iepriekš minētos, gan nemateriālos, – tādus kā komunikācija ar kolēģiem. Un pakāpeniski ievies uzlabojumus savā praksē.

Ļauj sev atpūsties

Dažreiz nevēlēšanās strādāt kļūst par gluži dabiskām sekām pārslodzes dēļ. Tāpēc neaizmirsti par atpūtu!

Runa nav tikai par atvaļinājumu, bet arī maziem pārtraukumiem kaut pāris minūšu garumā arī dienas laikā, ko var izmantot, lai veiktu dažas fiziskas aktivitātes vai vienkārši pasēdētu aizvērtām acīm. Pastaigāt pa gaiteni, palūkoties ārā pa logu, ieliet sev tasi tējas, apliet puķes... Iespējams, tu izdomāsi citus atslodzes veidus.

Strādājot mēs bieži piemirstam ieklausīties savā ķermenī un nepamanām, ka nogurums pamazāk krājas. Pamēģini atrast sev vienu minūti ik katru stundu, lai veiktu pašdiagnostiku – uzdodot sev jautājumu: "Kā mans ķermenis tagad jūtas?" un sadzirdēt atbildi.

Maini skatpunktu

Ja tev nenāk prātā, kā darbu padarīt daudz patīkamāku, varbūt noderīgi būtu atcerēties, kāpēc vispār tajā sāki strādāt. Ko tas ļauj tev darīt? Kāda ir tā vērtība?

Iespējams, darbs tev sniedz arī pietiekami daudz laika hobijiem, personīgai vai ģimenes dzīvei? Vai arī tu apzinies, ka tā ir vieta – pareizais etaps, lai nākotnē ieņemtu vēlamo amatu, kas vairāk atbilst tavām ambīcijām un priekšstatiem?

Dažreiz mums šķiet, ka mums "ir jāiet" un pat "esam spiesti" iet uz darbu. Bet mums taču neviens to ar varu nav uzspiedis, vai ne? Mēs paši to esam izvēlējušies, un tātad, – ir pamatoti iemesli šādai izvēlei. Bet ja ir mainījušies apstākļi un iepriekšējie vairs nav aktuāli, ir jēga pameklēt to, kāpēc tu joprojām esi palicis pašreizējā darbavietā.

Motivācija ir kustīga enerģija, tā ir atkarīga no daudz faktoriem, kurus ne vienmēr var precīzi definēt. Bet dažreiz ir pietiekami zināt par šīs enerģijas svārstībām, lai nesatrauktos par tās kritumiem un mierīgi sagaidītu kāpumus.

Raksta sagatavošanā izmantoti materiāli no psiholoģes Terēzas Amabilas un rakstnieka Stīvena Krāmera grāmatas "Progresa princips: kā izmantot mazās uzvaras, lai iedegtos prieks, pārliecība un radoša pieeja darbā"(The Progress Principle: Using Small Wins to Ignite Joy, Engagement, and Creativity at Work, Harvard Business Review Press, 2011), kas savukārt publicēti dažādās vietnēs, kurās publicējas pasaulē praktizējoši psihologi.

