Uz otro jautājumu atbilde daudziem būs skaidra, pat ja nav izteikta tiešā tekstā. Maskavas taktika, mēģinot iebiedēt un atturēt rietumus no aktīvākas Ukrainas atbalstīšanas Krievijas uzsāktajā karā, tostarp bija arī kodoldraudi. Reakcija uz to lasāma Džona Plamba, ASV aizsardzības ministra vietnieka kosmosa politikas jautājumos, teiktajā – šis lēmums par B61 modernizāciju ir sekas izmaiņām starptautiskajā drošības situācijā un pieaugošajiem draudiem no potenciālajiem pretiniekiem. "ASV ir atbildība izvērtēt un uzturēt tādas spējas, lai varētu atturēt (no kodoluzbrukumiem) un vajadzības gadījumā atbildēt uz šādiem stratēģiskas nozīmes uzbrukumiem, kā arī garantēt mūsu sabiedroto drošību." Pentagona izplatītajā faktu brošūrā par plānoto ieroci gan uzsvērts, ka "bumbas attīstība nav saistīta ar kādu konkrētu, specifisku apdraudējumu".