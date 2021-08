ASV: evakuācijas pēdējā fāze ir īpaši bīstama; no Kabulas izvesti 122 tūkstoši cilvēku

Vērienīgā evakuācijas operācija no Kabulas lidostas ir iegājusi pēdējā fāzē – līdz ārvalstu spēku izvešanas beigu termiņam 31. augustā atlikušo laiku drīz varēs mērīt jau stundās, bet Pentagons šo operācijas fāzi raksturo kā īpaši bīstamu.

Virkne citu iesaistīto valstu savas evakuācijas misijas noslēdza pagājušās nedēļas nogalē.

ASV spēku īstenotā evakuācijas operācija Afganistānas galvaspilsētā jau vairākas dienas notiek īpaši saspringtos apstākļos. Ceturtdien pūlī pie lidostas vārtiem pašnāvnieka spridzinātāja uzbrukumā gāja bojā aptuveni 170 cilvēki, tostarp 13 ASV spēku pārstāvji.

ASV drona triecienā piektdien nogalināja ar teroraktu saistītā grupējuma IS-K "plānotāju", bet amatpersonas visas brīvdienas brīdināja par jaunu teroraktu iespējamību lidostā un apkārtnē.

Savukārt svētdien ASV paziņoja, ka drona triecienā iznīcināja automašīnu ar pašnāvniekiem spridzinātājiem, kas grasījušies uzbrukt lidostai. Diemžēl pienāk ziņas, ka šajā triecienā gājuši bojā civiliedzīvotāji, tostarp bērni.

Savukārt pirmdien pret lidostu izšautas vairākas raķetes.

"Šī vienmēr ir bijusi bīstama operācija, bet tagad esam īpaši bīstamā fāzē," žurnālistiem prese konferencē pirmdien paziņoja Pentagona runasvīrs Džons Kirbijs.

Vienlaikus viņš uzsvēra, ka ASV spēki joprojām ir spējīgi veikt un pabeigt evakuācijas operāciju sarežģītos apstākļos. Viņš neprecizēja, vai evakuācijas lidojumi turpināsies arī 31. augustā, kas ir ārvalstu spēku izvešanas gala termiņš, atstāsta raidsabiedrība BBC.

Kopš 14. augusta no Kabulas lidostas izvesti aptuveni 122 tūkstoši cilvēku, no tiem 5400 amerikāņi, Pentagona preses konferencē informēja ģenerālmajors Viljams Teilors. Svētdien no lidostas pacēlušās 26 militārās lidmašīnas un divi civilie reisi ar aptuveni 1200 cilvēkiem, tostarp koalīcijas personālu.

ASV valsts sekretārs Entonijs Blinkens svētdien informēja, ka Afganistānā palikuši vēl 300 ASV pilsoņi, kas vēlas evakuēties.

Vienlaikus mediji ziņo, ka svētdienas ASV drona triecienā Kabulā gājuši bojā 10 vienas ģimenes locekļi, tostarp seši bērni. Pentagona pārstāvji norādīja, ka pārbauda un izmeklē šīs ziņas, un ka ļoti nopietni uztver šādus gadījumus.

Ārvalstu diplomātu, pilsoņu un afgāņu evakuācija no Kabulas lidostas sākās 14. un 15. augustā, kad Afganistānas galvaspilsētā iegāja grupējuma "Taliban" kaujinieki. Baidoties no islāmistu zvērībām, tūkstošiem cilvēku devās uz ASV karavīru apsargāto lidostu, izraisot tur haosu.

"Taliban" kaujinieki Kabulā iegāja 15. augustā, kad no valsts aizbēga prezidents Ašrafs Gani. Kabulas krišana kaujinieku rokās sekoja virknei Afganistānas nozīmīgo pilsētu nonākšanai "Taliban" kontrolē nedēļas laikā. Kaujinieki strauji panākumus sāka gūt jau līdz ar ASV paziņojumu par savu spēku izvešanu līdz augusta beigām. Tomēr tik strauju Kabulas krišanu nebija prognozējuši arī ASV izlūkdienesti.