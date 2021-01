Navaļnijs aicina cilvēkus iziet ielās

Krievijas opozīcijas politiķis Aleksejs Navaļnijs, kurš svētdien apcietināts uzreiz pēc ierašanās Maskavā, videouzrunā aicina savus atbalstītājus iziet ielās.

Video ierakstīts Himku policijas iecirknī, kur pirmdien bez iepriekšēja brīdinājuma sarīkota tiesas sēde par drošības līdzekļa piemērošanu Navaļnijam.

"No kā baidās tas krupis, kas sēž uz cauruļvada? No kā visvairāk baidās tie bunkuru zagļi? Jūs paši skaidri zināt. No cilvēku ieziešanas ielās," stāsta Navaļnijs, turpinot, ka cilvēku protestus politikā nav iespējams ignorēt.

"Tāpēc nebaidieties – ejiet ielās. Ejiet ne jau manis dēļ, ejiet sevis dēļ, par savu nākotni," viņš mudina.

Tikmēr Navaļnija reģionālo štābu vadītājs Leonīds Volkovs tviterī informē, ka nekavējoties sākas gatavošanās lieliem mītiņiem visā Krievijā 23. janvārī.

Штабы Навального по всей стране немедленно начинают подготовку к большим митингам по всей стране 23 января, не дожидаясь нового суда.

Алексей Навальный должен быть немедленно освобожден.

— Leonid Volkov (@leonidvolkov) January 18, 2021



Tiesa pirmdien nolēma Navaļniju arestēt uz 30 diennaktīm – līdz 15. februārim.

Navaļnijam tagad jāgaida tiesa, kurā lems, vai viņš, esot Vācijā, ir izvairījies no kontroles "Yves Rocher" lietas 2014. gada spriedumā, kas paredzēja nosacītu cietumsodu un pārbaudes laiku līdz 2020. gada 30. decembrim. Ja politiķi atzīs par vainīgu, viņam draud 3,5 gadu reāls cietumsods, atskaitot 10 mēnešus, ko viņš šīs lietas ietvaros pavadīja mājas arestā, skaidro portāls "Meduza".

Navaļnijs tika aizturēts Maskavas Šeremetjevas lidostā, kad 17. janvārī atgriezās Krievijā no Vācijas, kur vairākus mēnešus ārstējās pēc saindēšanas ar kaujas vielu "Novičok".

Ziņots, ka Navaļnijs vairākus mēnešus ārstējās Berlīnē pēc saindēšanas ar kaujas vielu "Novičok".

Politiķim palika slikti 20. augustā, kad viņš lidoja no Tomskas uz Maskavu. Lidmašīna veica ārkārtas nosēšanos Omskā, kur Navaļniju hospitalizēja ar saindēšanās pazīmēm. Slimnīca apgalvoja, ka nekādas indīgas vielas politiķa organismā nav konstatētas.

Pēc divām dienām Navaļniju atļāva pārvest uz slimnīcu Berlīnē, kur analīzēs apstiprināta saindēšana ar "Novičok" grupas vielu.

Krievijas varasiestādes savu saistību ar uzbrukumu Navaļnijam kategoriski noliedz.

Bet nesen publicētā "Bellingcat" un mediju pētījumā tika identificēta īpaša FDD grupa, kas kopš 2017. gada izsekojusi politiķi un organizējusi viņa indēšanu.

Pats Navaļnijs sazvanījis vienu no šīs grupas dalībniekiem Konstantīnu Kudrjavcevu, kurš sarunā atklāja indēšanas detaļas.

17. janvārī Navaļnijs ar lidmašīnu atgriezās Krievijā un nekavējoties tika aizturēts.

Oficiāli varasiestādes par Navaļnija aizturēšanas iemeslu min "Yves Rocher" lietu – 2014. gadā tiesa Navaļniju un viņa brāli atzina par vainīgiem krāpšanā un līdzekļu izlaupīšanā un piesprieda opozicionāram 3,5 gadu nosacītu cietumsodu.

Tiesas noteiktais pārbaudes laiks beidzās 2020. gada 30. decembrī, bet, tā kā Navaļnijs līdz šim atradās Vācijā, varasiestādes nolēma, ka ir pārkāpti pārbaudes laika nosacījumi un nosacītas sods jāaizstāj ar reālu cietumsodu