'Delfi plus': Manipulācijas futbolā, izcilību trūkums un tūrisms šovasar

Šonedēļ "Delfi plus" apritēja divi gadi, kuru laikā lasītāji priecēti ar bagātīgu aktualitāšu apskatu un analīzi, neparastiem stāstiem un intervijām ar aizraujošām personībām. Šī nedēļa nebija izņēmums – ekskluzīvs saturs par notikumiem Latvijas futbolā, analīze par to, kā tiek piešķirti Triju Zvaigžņu ordeņi, jaunās tūrisma sezonas prognozes un stāsts par Aukstā kara ekstrasensu cīņam ir tikai neliela daļa no satura, kas nonāca pie abonentiem.

13. maijā medijus pāršalca ziņa par traģisku avāriju – "Ferrari 458 Italia" superauto nobrauca no ceļa braucamās daļas, ietriecās kokā un aizdegās, bojā gāja divi cilvēki. Atskatu uz notikušo ar auto pazinēju komentāriem un informāciju par pašu superauto lasītājiem piedāvāja "Delfi Auto" redaktors Raimonds Zandovskis.

"Delfi" Sporta ziņu nodaļas galvenais redaktors Uldis Strautmanis stāstīja par Latvijas sporta un juridiskajā sistēmā unikālu gadījumu, proti, pirmo līdz tiesai nonākušo lietu, kurā persona apsūdzēta pēc Krimināllikuma 212.1 panta – "Manipulācijas ar sporta sacensībām". Runa ir par UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas spēli starp tā laika Latvijas čempioni Jūrmalas "Spartaks" un Belgradas "Crvena Zvezda".

Neizpalika arī stāsti par iedvesmojošām personībām vai neparastiem notikumiem. "Cālis.lv" redaktore Linda Rozenbaha lasītājus iepazīstināja ar ģimeni, kas audzina divus dvīņu pārus, dzīvojot starp divām valstīm, bet "Campus" redaktors Edžus Miķelsons pastāstīja, kā ASV divas desmitgades centās trenēt ekstrasensus ar mērķi izspiegot PSRS. Cik tas izmaksāja un vai tas nesa rezultātus? Par to rakstā zemāk.

Nākamnedēļ, gaidot pašvaldību velēšanas, "Delfi plus" pētīsim partiju sarakstus novados – kam jaunas laulības, bet kam vecās izjukušas? Tāpat skaidrosim, kā atšķiras Covid-19 varianti, kas satrauc ārstus un kādas ir tuvākās nākotnes prognozes. "Delfi plus" dzīvesstils atgādinās par tādām leģendārām smaržām kā "Rīgas ceriņi" un "Burve", pētīs taukus mūsu uzturā, kā arī stāstīs par būtiskāko zemeņu cienītājiem un iepazīstinās ar aizrautīgiem piedzīvojumu meklētājiem.

Lūk, daži no šīs nedēļas spilgtākajiem rakstiem, bet par abonēšanas iespējām lasi šeit.

'Viņš mīlēja ātrumu un dzīvi' — traģiskajā 'Ferrari' avārijā Salaspilī bojā gājis vīrs ar sievu

Ceturtdien, 13. maijā, medijus pāršalca ziņa, ka ap pulksten 1 naktī Salaspils pagastā uz autoceļa Ulbroka - Ogre "Ferrari 458 Italia" superauto nobrauca no ceļa braucamās daļas, ietriecās kokā un aizdegās. Negadījumā gāja bojā 1993. gadā dzimis vīrietis un 1991. gadā dzimusi sieviete. Portāla "Delfi" rīcībā nonākušas arī aculiecinieku fotogrāfijas ar avarējušo "Ferrari".

'Spartaks' – 'Crvena zvezda'. Vai vēl viens traips Latvijas futbolā?

2018. gada vasarā bija centieni ietekmēt UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas spēli starp tā laika Latvijas čempioni Jūrmalas "Spartaks" un Belgradas "Crvena Zvezda", tā uzskata UEFA un Latvijas tiesībsargājošās iestādes, jo lieta nonākusi Latvijas tiesā. Līdz šim publiski pat baumu līmenī nebija izskanējis, ka Čempionu līgas mačs būtu bijis "aizdomīgs", tomēr šobrīd saistībā ar centieniem ietekmēt spēli apsūdzēta viena persona, kurai draud līdz pat pieciem gadiem cietumā.

Ļaujiet man aiziet. Ko dos likums par iespēju atteikties no reanimēšanas

Iespējams, būsiet redzējuši publikācijas par pacientiem vai ārstiem ārzemēs, kas uzrakstījuši (vai pat ietetovējuši) atteikumu no sevis reanimēšanas, ja šāda reize pienāks. Latvijā savukārt ir nedziedināmi slimi cilvēki, kuri nēsā kabatā papīriņu ar atteikumu no reanimēšanas. Tomēr šobrīd tas patiešām ir tikai aprakstīts papīrs, kam nav juridiska spēka. Aprīlī Saeimā izskatīšanai iesniegts likumprojekts, kas, ja to apstiprinās, dos iespēju cilvēka iepriekš likumiski reģistrētai vēlmei netikt reanimētam tikt ņemtai vērā. Uzreiz uzsvēršu – runa nav par eitanāziju. Turklāt likums neattiecas uz jebkura veida reanimēšanu. Kādām situācijām likuma izmaiņas paredzētas, kā tās realizētu un kādi var būt likuma riski, pētām šajā rakstā.

Vai tikpat laba kā pērn? Kāda sagaidāma vasara Latvijas tūrismā

Vasara straujiem soļiem tuvojas. Līdz ar to – arī karstākais laiks tūrismā. Tomēr Covid-19 izplatība šobrīd īpaši neliecina par to, ka varēsim aizvadīt bezrūpīgu vasaru. Kāda tad solās būt vasara iekšzemes tūrismā?

Vai izcilības sāk izbeigties? Triju Zvaigžņu ordeņu saņēmēju izraudzīšanās uzjundī pretrunas

Kad pienāca pirmā apsveikuma īsziņa, žurnālists Kārlis Streips bija nelielā neizpratnē. Ziņas saturs vēstīja: "Apsveicu ar balvu!" Bet viņš taču nebija neko saņēmis! Diezgan drīz sāka pienākt citas līdzīga satura vēstis, un tad jau arī medijos parādījās ziņas, ka Streips ir viens no Triju zvaigžņu ordeņa saņēmējiem. Pieredzējušais žurnālists sēdējis un trīcējis no saviļņojuma un pārsteiguma par negaidīto jaunumu – viņam piešķirto valsts augstāko apbalvojumu.

44 gadi Mālpilī – Aleksandrs Lielmežs un viņa ceļš no katlumājas uz pagastmāju

“Kad es vairs nevaru no galvas noskaitīt Čaka “Poēmu par ormani” pilnā garumā, tad saprotu – ir laiks iet projām,” saka Mālpils novada pašvaldības deputāts Aleksandrs Lielmežs, kurš Aleksandra Čaka 80. jubilejas piemiņas pasākumā 1981. gadā šo poēmu deklamēja Mālpils kultūras namā. Tas viņam toreiz aizņēma 35 minūtes. Lielmežs Mālpils novadā kā deputāts darbojas jau kopš 1977. gada. Novadu Lielmežs vadījis no 1987. līdz 2001. gadam, kā arī no 2005. līdz 2017. gadam.

Divas reizes kļūst par dvīņu vecākiem. Okoroego ģimenes dzīve starp divām valstīm

Sabīnes un Ērika Ihečukvudere Okoroego ģimene divreiz kļuvusi par dvīņu vecākiem. Mazuļu tētis ir no Nigērijas, un tur lielā cieņā ir dvīņi – esot pat speciāls vārds, kā apzīmē mammu, kurai ir divas atvases uzreiz. Un Ēriks vienmēr teicis, ka gribētu uzreiz divus mazos. Lai arī dzimtā dvīņi esot tikai attāli, vēlme patiešām piepildījusies – pirmie pasaulē nāca Dāvids Obinna un Adanna Estere (jūnijā viņiem būs četri gadi). Vēl vairāk – otrreiz topošie vecāki jokoja, ka varētu jau atkal būt dvīņi. Atziņa, ka katrā jokā ir taisnība, izrādījās burtiski patiesa – un pasaulē nāca Udo Lukass un Amara Sara (1,7 gadi). Par gaidībām, to, kā veiksmīgāk organizēt sadzīvi, ja mazuļi nāk pāros, par izaicinājumiem un skaistumu stāsta Sabīne.

Aukstā kara ekstrasensu cīņas jeb kā ASV 20 gadus trenēja gaišreģus PSRS izspiegošanai

Esam rakstījuši gan par Kaspijas jūras briesmoņiem – gigantiskajiem padomju ekranoplāniem –, gan par to, kā ASV Centrālā izlūkošanas pārvalde (CIP) gribēja apmācīt "vadāmus" kaķus-kiborgus PSRS izspiegošanai un uzbūvēt zem Grenlandes ledus 4000 km garu tuneļu sistēmu kodolraķešu glabāšanai un palaišanai. Taču Aukstā kara megaprojektu katalogs ir biezs jo biezs, un pēdējās desmitgadēs atslepenotie dokumenti interesentiem piedāvā ieskatu aizvien dīvainākās idejās. Šoreiz atskats uz to, kā ASV vairākas desmitgades pētīja, vai PSRS izspiegošanā varētu izmantot gaišreģus.

Ja ļaus lidot, peļņa atgriezīsies. Intervija ar 'airBaltic' vadītāju

Nesen Īrijas zemo cenu aviokompānija "Ryanair" paziņoja par plāniem oktobrī atklāt savu bāzi lidostā "Rīga", kas vēsturiski ir "airBaltic" mājas un kur līdz šim "Ryanair" bija atturējusies izvietot savas lidmašīnas. Plānoti arī jauni maršruti, kopumā ziemas sezonā no Baltijas piedāvājot jau vairāk nekā 100. "airBaltic" piedāvā 96 maršrutus no Baltijas valstīm. Vai "Ryanair" var apdraudēt nacionālās aviokompānijas līdera pozīcijas pašmāju tirgū, vai tomēr tas ir ļoti skaidrs signāls, ka nozare ir uz atlabšanas ceļa? Par to, kad atkal lidosim, par plāniem atkal krietni palielināt komandu, sagaidīt jau 32 lidmašīnas savā flotē līdz gada beigām, iespējamām investīcijām un biļešu cenu prognozēm "Delfi" sarunājās ar Martinu Gausu.

Neieredzēt Navaļniju par naudu. Cik maksā Kremļa blogeriem

Krievijā līdzās valsts finansētajiem propagandas mediju kanāliem darbojas arī nevienam nezināmi vai maz zināmi blogeri, kas par savu darbu "neieredzēt Navaļniju" saņem brangu atalgojumu, kas pārsniedz pat astoņus tūkstošus eiro mēnesī, liecina apcietinātā Kremļa kritiķa Alekseja Navaļnija Korupcijas apkarošanas fonda (FBK) pētījums.

Liriskā celmlauze, kas pārsteidza Holivudu. Sofijas Kopolas jubileju svinot

Savulaik Normunds Naumanis viņu nodēvēja par "Kopolu klana neglīto pīlēnu", no kura izaugusi princese. Režisores Sofijas Kopolas, kura 14. maijā svin 50 gadu jubileju, radošie sasniegumi joprojām tiek vērtēti pretrunīgi, un, šķiet, viņa mūžīgi atradīsies sava tēva – Holivudas leģendas Frānsisa Forda Kopolas – ēnā, tomēr gūtā atzinība runā pati par sevi. "Oskara" balva par labāko scenāriju un nominācija par režiju, "Zelta lauva" Venēcijas kinofestivālā un pirms dažiem gadiem Kannu festivāla balva kā labākajai režisorei – Kopola var lepoties ar iespaidīgu trofeju sienu. Un to viņa ir panākusi, allaž paliekot uzticīga sev un savai kino izjūtai, spītīgi pretojoties Holivudas kino radīšanas klišeju diktātam.

