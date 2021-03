Latvija saņēmusi vēl 2340 'Pfizer' vakcīnu pret Covid-19 devas

Pirmdien, 29. martā, Latvija saņēmusi ražotāja "Pfizer" vakcīnas piegādes daļu – 2340 devas, portālu "Delfi" informēja Veselības ministrijā (VM).

Visas saņemtās vakcīnu devas tiks novirzītas vakcinācijas veikšanai līdzšinējās prioritārajās grupās – gan kā pirmās, gan otrās devas, uzsvēra ministrijā.

Saņemtās vakcīnas var tikt izmantotas veselības aprūpes darbiniekiem, ilgstošas sociālās aprūpes centru darbiniekiem un citu atvērto prioritāro grupu iedzīvotājiem.

"Pfizer" vakcīnu loģistiku no uzglabāšanas vietas Valsts asinsdonoru centrā līdz vakcinācijas iestādēm Latvijā nodrošina AS "Recipe Plus".

Ziņots, ka Eiropas Zāļu aģentūra (EZA) 21. decembrī paziņoja, ka apstiprinājusi farmācijas uzņēmumu "Pfizer" un "BioNTech" izstrādātās Covid-19 vakcīnas izmantošanu Eiropas Savienībā (ES). 26. decembrī Latvija saņēma pirmo kravu ar farmācijas uzņēmumu "Pfizer" un "BioNTech" izstrādātās vakcīnas devām.

28. decembrī Latvijā sākta vakcinācija pret Covid-19, kā pirmajiem to saņemot veselības aprūpes darbiniekiem, kuri strādā ar Covid-19 pacientiem slimnīcās, kā arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbiniekiem.

6. janvārī EZA apstiprināja "Moderna" vakcīnu. ASV kompānijas "Moderna" izstrādātā vakcīna izmēģinājumos parādīja 94,1% iedarbīgumu. 12. janvārī, Latvijā ir saņēma šīs vakcīnas pirmo kravu ar 1200 vakcīnām.

29. janvārī EZA apstiprināja arī "AstraZeneca" vakcīnu. Jāatgādina, ka Latvijas Covid-19 vakcinācijas plāna īstenošana pamatā tika saistīta tieši ar "AstraZeneca" vakcīnām.

Kopumā plānots saņemt 1 271 870 "AstraZeneca" vakcīnas devas, ar kurām varētu vakcinēt 635 935 cilvēkus. Tas bija lielākais plānotais vakcinējamo cilvēku skaits ar konkrētu vakcīnu, līdz Latvija nepieteicās vēl papildu "Pfizer" vakcīnu piegādēm.

Sākotnējās "Pfizer" vakcīnu rezervācijas paredzēja, ka Latvijā ar šo vakcīnu kopā tiks vakcinēti 297 620 cilvēku, bet, saņemot vēl 795 480 devas, šis skaitlis varētu sasniegt 695 360 cilvēkus.

Salīdzinājumam, saskaitot kopā gan sākotnēji pieteiktās, gan papildu pieteiktās "Moderna" vakcīnas devas, ar šo vakcīnu varētu tikt vakcinēti 273 459 cilvēki.

7. februārī Latvija saņēma pirmās "AstraZeneca" vakcīnas. Paredzēts, ka ar tām vispirms tiks potēti mediķi un farmaceiti, kuri vakcīnu līdz šim nav saņēmuši, bet pēc tam – sociālās aprūpes centru klienti un darbinieki, kuru vakcinācija tika uzsākta trešdien, 10. februārī.

Covid-19 vakcīnas tiks apmaksātas no valsts budžeta. Veselības ministrijas stratēģija paredz, ka Latvijā vakcinācija notiks pakāpeniski. Vispirms vakcinēs medicīnas darbiniekus, savukārt pēc tam sociālās aprūpes centru klientus un darbiniekus, tiem sekos citi cilvēki, kuri ir riska grupās.

Plānots, ka aprīlī, kad Latvija saņems lielākas vakcīnu kravas, tiks uzsākta masveida vakcinācijas pret Covid-19 fāze. Kā atklāja Vakcinācijas projekta biroja pārstāve Agnese Strazda, šobrīd sarunu ceļā ir vienošanās par liela mēroga vakcinācijas centriem deviņās pilsētās ārpus Rīgas. Ar katru no pilsētām ir bijušas sarunas un vienošanās par konkrētām vietām. Turpinās sarunas par astoņām pilsētām ārpus Rīgas kā mazāka mēroga centriem. Savukārt Rīgā tiek plānoti divi lielie centri un aptuveni 12 mazāka mēroga centri.