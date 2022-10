Piešķirti augstākie Latvijas valsts apbalvojumi

Triju Zvaigžņu ordenis piešķirts 35 personībām, Viestura ordenis – 24 personībām un Atzinības krusts – 22 personībām, par Valsts prezidenta un Ordeņu kapitula 17. oktobra lēmumu portālu "Delfi" informēja Valsts prezidenta kancelejā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Latvijas valsts apbalvojumi piešķirti cilvēkiem, kuri ar savu godprātīgo, nozīmīgo darbu, aktīvo pilsonisko stāju un uzticīgu kalpošanu Latvijai godam pelnījuši augstāko valsts atzinību.

Valsts apbalvojumus saņem izcilas personības visdažādākajās jomās no visas Latvijas. Tie ir mediķi, kuri drosmīgi un pašaizliedzīgi rūpējās par sabiedrības veselību un drošību Covid-19 pandēmijas apstākļos, izcili kultūras darbinieki, Nacionālo bruņoto spēku karavīri un zemessargi, robežsargi un Valsts drošības dienesta un Valsts policijas amatpersonas, kuras sargā mūsu valsts drošību, tiesu sistēmas pārstāvji, zinātnieki, skolotāji, uzņēmēji, veterinārārsti, lauksaimnieki, pašvaldību darbinieki, vēsturiskās atmiņas un kultūras mantojuma kopēji un sabiedriskie darbinieki.

Ar augstāko Latvijas valsts apbalvojumu – Triju Zvaigžņu ordeni – apbalvoti pilsonisko iniciatīvu organizatori, ārsti, diplomāti, ārlietu dienesta un plašsaziņas līdzekļu darbinieki, cilvēki, kuri, augsti profesionāli, īpaši pašaizliedzīgi un drosmīgi veicot savus pienākumus, parādot nozīmīgu pilsonisko drosmi un personisko klātbūtni, snieguši palīdzību Ukrainai, tās karavīriem un civiliedzīvotājiem, dokumentējuši un atspoguļojuši Ukrainas tautas cīņu par neatkarību un brīvību.

Triju Zvaigžņu ordenis par palīdzību Ukrainai

Ordeņu kapituls 17. oktobrī nolēma par nopelniem Latvijas valsts labā un par sevišķiem nopelniem, augsti profesionāli, īpaši pašaizliedzīgi un drosmīgi veicot savus pienākumus, parādot nozīmīgu pilsonisko drosmi un personisko iesaisti, sniedzot palīdzību Ukrainai, tās karavīriem un civiliedzīvotājiem, dokumentējot un atspoguļojot Ukrainas tautas cīņu par neatkarību un brīvību, apbalvot ar Triju Zvaigžņu ordeni pilsonisko iniciatīvu organizatorus, ārstus, ārlietu dienesta un plašsaziņas līdzekļu darbiniekus:

iecelt par Triju Zvaigžņu ordeņa komandieri Latvijas vēstnieku Ukrainā Ilgvaru Kļavu;

iecelt par Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieku SIA "Brūču klīnika" vadītāju, plastikas ķirurgu, mikroķirurgu Olafu Libermani;

iecelt par Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieku VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" Traumatoloģijas centra (4. nodaļas) vadītāju, traumatologu, ortopēdu, Rīgas Stradiņa universitātes docētāju Mārtiņu Malzubri;

iecelt par Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieriem Latvijas vēstniecības Ukrainā Konsulārās nodaļas otro sekretāru Mārtiņu Amatnieku, Latvijas Televīzijas Ziņu dienesta ārzemju ziņu redaktoru, raidījuma "Pasaules Panorāma" vadītāju, žurnālistu Gintu Amoliņu, fonda "Uzņēmēji mieram" valdes locekli, kustības "Uzņēmēji mieram" organizatori, kā arī biedrības "Riga TechGirls" dibinātāju un vadītāju Annu Andersoni, fonda "Uzņēmēji mieram" valdes locekli, kustības "Uzņēmēji mieram" organizatoru Kristofu Blauu, fonda "Uzņēmēji mieram" valdes locekli, kustības "Uzņēmēji mieram" organizatori Ievu Driksnu, Latvijas Televīzijas operatoru Ingu Graudiņu, Latvijas vēstniecības Ukrainā padomnieci, Diplomātiskās pārstāvniecības vadītāja vietnieci Karinu Leju, Latvijas vēstniecības Ukrainā Konsulārās nodaļas vadītāju Dzidru Liepiņu, "TV3" ziņu vadošo operatoru Sergeju Medvedevu, biedrības "Tavi draugi" vadītāju Ulvi Noviku, iniciatīvas ""Twitter" konvojs" aizsācēju un organizatoru Reini Pozņaku, bijušo Latvijas Republikas vēstniecības Ukrainā trešo sekretāru, Ārlietu ministra biroja vadītāju Edvīnu Severu, Latvijas Radio Pētnieciskās žurnālistikas daļas vecāko redaktori, žurnālisti Indru Spranci, Latvijas Televīzijas Ziņu dienesta ārzemju ziņu atbildīgo redaktori, raidījuma "Pasaules Panorāma" vadītāju, žurnālisti Inu Strazdiņu, "TV3" ziņu žurnālisti Ievu Vārnu un Latvijas vēstniecības Ukrainā mājas pārvaldnieku Renāru Volku.

Triju zvaigžņu ordenis par nopelniem valsts labā

Ordeņu kapituls 17. oktobrī nolēma par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā apbalvot ar Triju Zvaigžņu ordeni un:

iecelt par Triju Zvaigžņu ordeņa komandieri Latvijas pirmo ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku (pēc valsts neatkarības atjaunošanas) Zviedrijas Karalistē Imantu Grosu;

iecelt par Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieku ilggadējo bijušo Latvijas Leļļu teātra direktoru Vilni Beķeri, Latvijas Leļļu teātra aktrisi un režisori Viju Rozāliju Blūzmu, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kolekciju un zinātniskās izpētes nodaļas vadītāju, glezniecības kolekcijas glabātāju Aiju Brasliņu, veterinārārsti, Pasaules latviešu jaunatnes semināra "2x2" padomes priekšsēdētāju Lieni Dindoni, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta vadošo pētnieku, profesoru, Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktoru, valsts emeritēto zinātnieku Leo Dribinu, medicīnas centra "ARS" radioloģi diagnosti, neiroradioloģi Sarmīti Dzelzīti, Valmieras teātra aktrisi Ināru Ieviņu, literatūrzinātnieku, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošo pētnieku, Liepājas Universitātes profesoru, Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķi Benediktu Kalnaču, arhitektu, SIA "Arhitektoniskās izpētes grupa" valdes priekšsēdētāju Artūru Lapiņu, latviešu sabiedriskos darbiniekus ASV Irēnu Lazdu un Aivaru Edvardu Osvaldu, AS "Draugiem Group" padomes locekli, AS "Printful Latvia" padomes priekšsēdētāju Lauri Libertu, AS "Draugiem Group" valdes locekli, AS "Printful Latvia" valdes priekšsēdētāju Agri Tamani, komponistu Raimondu Tiguli un teātra zinātnieci un teātra kritiķi Edīti Tišheizeri.

Viestura ordenis par sevišķiem nopelniem Latvijas labā

Ordeņu kapituls 17. oktobrī arī nolēma par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā apbalvot ar Viestura ordeni un:

iecelt par Viestura ordeņa lielkrusta komandieri Valsts drošības dienesta priekšnieku Normundu Mežvietu;

iecelt par Viestura ordeņa lielvirsnieku Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba priekšnieka vietnieku atbalsta jautājumos, brigādes ģenerāli Kasparu Zdanovski;

iecelt par Viestura ordeņa komandieri Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecības komandieri, pulkvedi Reini Baško, pirmā ranga aizsardzības atašeju Ukrainā, Moldovā un Baltkrievijā, pulkvedi Aleksandru Holmanovu, Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Starptautiskās sadarbības pārvaldes Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļas sakaru virsnieku, pulkvedi Aleksandru Petrovski, Latvijas Republikas Zemessardzes 3. Latgales brigādes komandieri, pulkvedi Gunāru Vizuli;

iecelt par Viestura ordeņa virsnieku Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības smago un sērijveida noziegumu apkarošanas pārvaldes priekšnieka vietnieku, 1. nodaļas priekšnieku, pulkvežleitnantu Romānu Jašinu, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Ogres iecirkņa priekšnieku, pulkvežleitnantu Andri Kalnaģeidānu, Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku Mīnu kuģu eskadras Ūdenslīdēju komandas vecāko virsnieku, komandleitnantuOnilu Marcinku, Latvijas Republikas Zemessardzes štāba Izlūkinformācijas pārvaldes Izlūkinformācijas ieguves un analīzes daļas priekšnieku, majoru Jāni Slaidiņu, Valsts policijas Iekšējās kontroles biroja priekšnieci, pulkvežleitnanti Ivetu Smoču, Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Koordinācijas un kontroles pārvaldes Dienestu koordinācijas biroja priekšnieka vietnieci, pulkvežleitnanti Ivetu Valaini;

iecelt par Viestura ordeņa kavalieri Latvijas Republikas Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes 31. kājnieku bataljona Kaujas atbalsta rotas Izlūku vada vadības grupas vada komandieri, virsleitnantu Senti Gorbānu, Latvijas Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes Zemessardzes 52. kaujas atbalsta bataljona Štāba un apgādes rotas Apgādes vada vadības grupas vada komandieri, leitnantu Jāni Kinēnu, Latvijas Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes Zemessardzes 25. kaujas atbalsta bataljona Štāba un apgādes rotas Apsardzes vada komandieri, virsleitnantu Valdi Kļaviņu, Latvijas Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes štāba Operatīvās pārvaldes plānošanas daļas virsnieku, virsleitnantu Helmutu Kornu, Latvijas Zemessardzes 1. Rīgas brigādes Inženieru rotas komandieri, kapteini Daini Kravalu;

apbalvot ar Viestura ordeņa pirmās pakāpes (zeltītu) goda zīmi Latvijas Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes Zemessardzes 52. kaujas atbalsta bataljona Sakaru nodaļas galveno tehniķi, štāba virsseržantu Egilu Hibšmani, Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes Pāternieku I kategorijas robežkontroles punkta inspektoru, virsniekvietnieku Māri Krapānu, Latvijas Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes 54. kaujas atbalsta bataljona virsseržantu, galveno virsseržantu Uldi Veliku;

apbalvot ar Viestura ordeņa otrās pakāpes (sudraba) goda zīmi Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku štāba Izlūkošanas un drošības pārvaldes Drošības daļas galveno speciālistu, bocmani Jevgeniju Žitkovu.

apbalvot ar Viestura ordeņa trešās pakāpes (bronzas) goda zīmi Latvijas Zemessardzes 1. Rīgas brigādes Medicīnas rotas 3. medicīnas vada 1. medicīnas nodaļas medicīnas māsu zemessarga amatā, vecāko zemessardzi Mārīti Bergmani, Latvijas Zemessardzes 3. Latgales brigādes 32. kājnieku bataljona Štāba un apgādes rotas Apsardzes vada 3. apsardzes nodaļas komandieri, vecāko zemessargu Ilmāru Gedušu, Latvijas Zemessardzes 1. Rīgas brigādes 17. kaujas atbalsta bataljona Štāba un apgādes rotas Sakaru vada informācijas sistēmu nodaļas vecāko operatoru, vecāko zemessargu Ināru Pauru.

Atzinības krusts par sevišķiem nopelniem Latvijas labā

Ordeņu kapituls 17. oktobrī nolēma par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā apbalvot ar Atzinības krustu un:

iecelt par Atzinības krusta komandieri Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta senatori Ināru Gardu, Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes asociēto profesoru Aldi Lieljuksi, medicīnas centra "ARS" galveno māsu Ivetu Māliņu, Eiropas Savienības Tiesas ģenerāladvokāti, ilggadējo bijušo Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieci tiesību politikas jautājumos Lailu Medinu, veterinārārsti Gundegu Mičuli, Agroresursu un ekonomikas institūta Laukaugu selekcijas un agroekoloģijas nodaļas pētnieci, kviešu selekcionāri Viju Strazdiņu, Jēkabpils reģionālās slimnīcas Infekciju slimību nodaļas vadītāju, infektoloģi Ilgu Upenieci, ilggadējo bijušo Latviešu valodas aģentūras direktoru, Latvijas Universitātes emeritēto profesoru, Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekli Jāni Valdmani, profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Valsts tehnikums" direktori Dagniju Vanagu, Polijas Karaliskā Lazenku muzeja direktoru, profesoru Zbigņevu Vaveru, Saeimas Juridiskā biroja vecāko juridisko padomnieci Lilitu Vilsoni, Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanas koordinācijas nodaļas prokuroru Aivi Zalužinski;

iecelt par Atzinības krusta virsnieku Rīgas Stradiņa universitātes Farmācijas fakultātes emeritēto profesori Ilzi Bāreni, lauksaimnieku, piena lopkopības uzņēmuma SIA "Madliena 2" valdes priekšsēdētāju Vilni Feodorovu, Augšdaugavas novada Sociālā dienesta vadītāju Annu Jegorovu, kosmētiķi Baibu Jevdokimovu, latviešu sabiedrisko darbinieci Zviedrijā Ilzi Līviju Alīsi Šakari;

iecelt par Atzinības krusta kavalieri ilggadējo bijušo 11. Valkas mazpulka vadītāju, laikraksta "Mazpulks" redaktori Silviju Doršu, Latvijas Okupācijas izpētes biedrības valdes priekšsēdētāju, biedrības "Par latviešu valodu" valdes priekšsēdētāju Rutu Pazderi, Rēzeknes Dieva Žēlsirdības Romas katoļu draudzes prāvestu, Rēzeknes-Aglonas diecēzes ģenerālvikāru Staņislavu Prikuli,

vēsturiskās atmiņas un kultūras mantojuma saglabātāju un kopēju Hēliju Staņislavsku, sabiedrisko darbinieci, biedrības "Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs" vadītāju, nodibinājuma "Alūksnes un Apes novadu fonds" valdes priekšsēdētāju Dzintru Zvejnieci.