Saeima pieņem vidēja termiņa budžeta ietvaru un sadala deputātu kvotas

Saeima otrdien, 23. novembrī, pēc vairāku dienu garām diskusijām galīgajā lasījumā pieņēma vidēja termiņa budžeta ietvara likumu un sadalīja tā dēvētās deputātu kvotas teju trīs miljonu eiro apmērā. Trešdien parlaments sāks izskatīt 2022. gada budžeta likumprojektu un tajā iesniegtos 232 priekšlikumus.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Vidēja termiņa budžeta ietvaru atbalstīja 52 deputāti, pret balsoja 33, nebalsoja pieci, bet sēdē nebija ieradušies septiņi deputāti.

Kopumā likumā par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam tika saņemti 202 priekšlikumi. Tiesa, visi opozīcijas deputātu iesniegtie priekšlikumi tika noraidīti.

Vidēja termiņa budžeta ietvars paredz, ka 2022. gadā budžeta izdevumi būs 10,79 miljardi eiro, 2023. gadā – 10,18 miljardi eiro, bet 2024. gadā – 10,44 miljardi eiro. Ikgadējais pašvaldību kopējais aizņēmumu apjoms nākamgad paredzēts 188 miljonu eiro apmērā, bet 2023. un 2024. gadā – 118 miljonu eiro apmērā.

Likumā noteikts, ka 75% no iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieņēmumiem saņems pašvaldības, bet 25% - valsts.

Saeima atbalstīja priekšlikumu veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanai novirzīt finansējumu desmit miljonu eiro apmērā.

Vidēja termiņa budžeta likums paredz, ka nākamgad lielās valsts kapitālsabiedrības budžetā ieskaitīs 64% no 2021. gada peļņas, proti, AS "Latvenergo" ieskaitīs ne mazāk kā 70,16 miljonus eiro, VAS "Latvijas valsts meži" - ne mazāk kā 55,89 miljonus eiro, AS "Augstsprieguma tīkls" - ne mazāk kā 29,14 miljonu eiro, AS "Latvijas Loto" - ne mazāk kā 5,29 miljonus eiro, VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" - ne mazāk kā 2,2 miljonus eiro.

Saeima arī atbalstīja priekšlikumu piemērot pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmi 5% apmērā līdzšinējo 21% vietā elektroniskajam grāmatām, laikrakstiem un periodiskiem elektroniskajiem izdevumiem, mediju saturam digitālajā formāta. Nodokļa samazināšanas fiskālā ietekme uz 2022. gada budžetu veido 1,47 miljonus eiro.

Saeima lēma pārdalīt 1,01 miljonu eiro, lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu 2022. gadā un turpmāk, ņemot vērā pedagogu minimālās algas likmes palielināšanu līdz 830 eiro un pirmsskolas pedagogu minimālās algas likmes palielināšanu līdz 872 eiro sākot ar 2021. gada 1. septembri.

Tāpat Saeima tā dēvēto deputātu kvotu ietvaros sadalīja teju trīs miljonus eiro, novirzot līdzekļus virknei jomu, tostarp kultūras un cilvēktiesību iestāžu darbības nodrošināšanai, izglītībai un pašvaldību infrastruktūras projektiem. Nauda deputātu kvotām tiks rasta no budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.

Lemjot par deputātu priekšlikumiem 2022. gada budžetā, Saeima atbalstīja tikai koalīcijā esošo partiju deputātu priekšlikumus, noraidot visus opozīcijas deputātu priekšlikumus. Saeima atbalstīja 80 000 eiro pārdali Sabiedrības Integrācijas fondam metodisko materiālu izstrādei, lai veicinātu brīvprātīgo darbu. Tāpat atbalstu guva priekšlikums pārdalīt 20 000 eiro Jaunuzņēmumu asociācijai datubāzes attīstīšanai, 10 000 eiro konferences "TechChill" organizēšanai, 15 000 eiro biedrībai "TechHub Riga" mentoru programmai jaunuzņēmumiem, kā arī 15 000 eiro Latvijas Biznesa eņģeļu tīkla darbības nodrošināšanai.

80 000 eiro tiks pārdalīti centram "Marta" juridiskās palīdzības nodrošināšanai no vardarbības cietušām sievietēm, 70 000 eiro biedrības "Open Radošais centrs" 13 patvēruma centru jauniešiem nodrošināšanai un pārtikas pakām, bet 10 000 eiro - Balvu jauniešu centram datortehnikas iegādei. Bet 20 000 eiro pārdalīti biedrībai "Cerību spārni" - āra trenažieru laukuma izveidošanai sociālo pakalpojumu ietvaros personām ar garīga rakstura traucējumiem Spāres muižā, Amatas pagastā. Savukārt Latvijas Autisma apvienībai pārdalīs 20 000 eiro, kā arī tik pat lielu summu Latvijas Nedzirdīgo savienībai. 30 000 eiro pārdalīs biedrībai "Papardes zieds" darbam ar jauniešiem ar garīga rakstura traucējumiem.

30 000 eiro tiks pārdalīti Latvijas Nacionālo karavīru biedrības darbības nodrošināšana, 10 000 eiro - Latviešu Virsnieku apvienībai tās simtgades svinību nodrošināšanai, kā arī 40 000 eiro – Latvijas Mazpulku darbības nodrošināšanai, bet 25 000 eiro – Latvijas politiski represēto biedrības darbības nodrošināšanai. 85 500 eiro tiks pārdalīti Balvu pašvaldībai nacionālo partizānu pilsētiņas Stompaku purvā atjaunošanai.

Tāpat pārdalīs pa 50 000 eiro Aizkraukles kultūras nama remontdarbiem, Bauskas pašvaldībai bērnu laukuma izveidei, Līvānu domei gājēju un veloceliņa izbūvei, kā arī Rēzeknes pašvaldībai stāvlaukuma izbūvei Viļānos. Pārdalīs arī 48 000 eiro Valkas pašvaldībai pilsētas sporta stadiona uzlabošanai, 54 878 eiro – Varakļānu pašvaldībai pansionāta "Varavīksne" inventāra atjaunošanai, 20 000 eiro – Tukuma pašvaldībai par Lestenes Brāļu kapu muzeja projektēšanai. Pārdalīti arī pa 20 000 eiro Siguldas pašvaldībai Mores kauju muzeja labiekārtošanai un Ogres pašvaldībai Andreja Pumpura pieminekļa atjaunošanai Birzgalē. Tāpat 20 000 eiro pārdalīs Latvijas Politiski represēto Cēsu biedrībai piemiņas vietas izveidei pie Amatas stacijas 1949. gada 25. martā uz Sibīriju deportētajiem.

88 000 eiro tiks novirzīti Daugavpils būvniecības tehnikuma izglītības programmas īstenošanas vietas "Višķi" materiāltehniskās bāzes uzlabošanai mūsdienīgas mācību vides un kvalitatīvas profesionālās izglītības nodrošināšanai. Savukārt 270 000 eiro pārdalīs sanatorijas "Mežciems" Daugavpilī restaurācijai.

Tāpat 955 000 eiro tiks piešķirti Stacijas ielas posma pārbūvei no Atbrīvošanas alejas līdz Zemnieku ielai Rēzeknē.

Saeima arī atbalstīja deputātu priekšlikumu pārdalīt 40 000 eiro Lazdonas Svētās Trijādības pareizticīgo baznīcas remontam, 30 000 eiro Rīgas Metropolijas Romas katoļu kūrijai bērnu rotaļu laukuma izveidei Rīgas katoļu ģimnāzijā. Deputāti atbalstīja pārdalīt 150 000 eiro Rēzeknes Jēzus Sirds Romas katoļu katedrāles iekštelpu remontam. Savukārt 20 000 eiro tiks pārdalīti Preiļu Romas katoļu baznīcas infrastruktūras sakārtošanai.

Saeima atbalstīja 5000 eiro piešķiršanu biedrībai "Draudzīgais aicinājums" pasākuma "Gada skolotājs" organizēšanai, bet 50 000 eiro - Latvijas Teātra darbinieku savienības darbības nodrošināšanai, kā arī 15 000 eiro vīru kopai "Vilki" par lekciju un priekšnesuma cikla par Latvijas vēsturi skolās nodrošināšanai. 10 000 eiro tiks piešķirti Latgaliešu kultūras biedrībai Latgales kongresa norises nodrošināšanai.

Deputāti arī atbalstīja piešķirt dotāciju 20 000 eiro apmērā Latvijas Nacionālajam arhīvam Valsts drošības komitejas dokumentu digitalizācijas projekta turpināšanai. Savukārt 100 000 eiro piešķirs mākslinieka Vilhelma Purvīša muzejam, bet 20 000 eiro tiks pārdalīti biedrībai "Peripatos", kas nodrošina portāla "telos.lv" darbību.

Vienlaikus Saeima noraidīja visus opozīcijas iesniegtos priekšlikumus, tostarp deputāta Alda Gobzema iesniegto virkni priekšlikumu, piedāvājot samazināt valsts izdevumus un šos līdzekļus novirzot budžeta deficīta mazināšanai. Tāpat tika noraidīts opozīcijas deputātu priekšlikumi novirzīt papildus līdzekļus medicīnas, iekšlietu, izglītības un zinātnes jomām.

Jau vēstīts, ka parlaments nākamā gada budžetu galīgajā lasījumā sāka skatīt pirmdien, 15. novembrī. Līdz šim Saeima pieņēmusi 12 ar budžetu saistītus likumprojektus, kā arī izskatījusi iesniegtos priekšlikumus vidēja termiņa budžetam.