Vitenbergs zaudē ekonomikas ministra amatu

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) trešdien, 18. maijā, parakstīja rīkojumu par ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga (NA) demisiju, portālu "Delfi" informēja premjera birojā.

Kariņš trešdien tikās ar Vitenbergu, lai pateiktos par līdzšinējo sadarbību un paveikto ministra amatā.

No ceturtdienas, 19. maija, ekonomikas ministra amata pienākumu pildīšana uzticēta zemkopības ministram Kasparam Gerhardam (NA).

"Nacionālās apvienības (NA) rīcība, ar ultimātu vēršoties pret vienu no partneriem valdībā, ir destabilizējusi situāciju koalīcijā, tādēļ pirmdien to informēju par viena tās ministra nomaiņu politiskā līdzsvara atjaunošanai," norāda Kariņš, atgādinot, ka NA bija izvēle, kuru no saviem ministriem tā būtu gatava mainīt.

"Man kā valdības vadītājam ir skaidrs, kas mums kā valstij ir jādara – mums ir lieli izaicinājumi Ukrainas bēgļu jautājumu risināšanā, mums ir jāpārliecina starptautiskie partneri, ka Latvijas un Baltijas valstu drošība ir jāturpina stiprināt NATO ietvaros, mums ir jāturpina gan pašiem atbalstīt Ukrainu, gan jāpārliecina Rietumu sabiedrotie, ka ir jāturpina sniegt atbalstu Ukrainai līdz tās pilnīgai uzvarai karā pret Krieviju. Es stingri turēšu vadības grožus un virzīšu valdības darbu uz priekšu, lai kopā ar partneriem varētu īstenot šos mūsu valstij nozīmīgos darbus," uzsver Kariņš.

Ministru prezidents aicina NA un "Attīstībai/ Par!" pēc iespējas ātrāk ministru amatiem izvirzīt kandidātus, kuri spētu vadīt valsts drošībai un tautsaimniecībai nozīmīgās nozares un valdība šajā sarežģītajā laikā varētu strādāt pilnā sastāvā.

Portāls "Delfi" jau vēstīja, ka pēc 9. maija un 10. maija notikumiem pie pieminekļa Uzvaras parkā Nacionālā apvienība (NA) paziņoja, ka iekšlietu ministrei Marijai Golubevai (AP) ir jāatkāpjas pretējā gadījumā NA pametīs valdību. Pirmdien, 16. maijā, Golubeva paziņoja par demisiju.

Savukārt Kariņš NA prasību par ministres demisiju nodēvēja kā ultimātu un "politisku šantāžu", tāpēc "politiskā līdzsvara" nodrošināšanai premjers ierosināja NA līdz šai trešdienai, 18. maijam, izvirzīt jaunu ekonomikas ministra amata kandidātu Jāņa Vitenberga vietā.

NA valdes loceklis Jānis Iesalnieks raidījumā "Spried ar Delfi" pieļāva, ka viens no ekonomikas ministra amata kandidātiem varētu būt līdzšinējā Ekonomikas ministrijas (EM) parlamentārā sekretāre Ilze Indriksone.

Veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP) otrdien Latvijas Televīzijas raidījumā "Šodienas jautājums" apgalvoja, ka koalīcijā pastāv uzskats par Jāni Vitenbergu kā salīdzinoši vāju ekonomikas ministru.

Viņš sacīja, ka jautājumu par Vitenberga potenciālo demisiju nevajadzētu skatīt atrauti no viņa snieguma ministra amatā, lai arī pirmdien Vitenbergs kā iespējamais kandidāts ministra amata zaudēšanai piesaukts kā "jaunākais" ministrs gan amatā pavadītā laika, gan vecuma ziņā.

Tikmēr Valsts prezidenta Egila Levita vērtējumā, pēdējās dienās valdībā notikušās domstarpības, kas rezultējušās ministru nomaiņā, ir vērtējamas kā nelielas turbulences, nevis nopietna valdības krīze.

Trešdien no rīta sasauktā preses konferencē NA priekšsēdētājs Raivis Dzintars Ministru prezidenta izteikto NA pārstāvošā ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga demisijas pieprasījumu vērtēja kā nepamatotu, tāpēc apvienība aicināja premjeru "atzīt kļūdu" un no tā atteikties.

Gadījumā, ja Kariņš tomēr neatsauktu savu lēmumu par demisijas pieprasījumu, Dzintars sacīja, ka NA patlaban nevar nosaukt konkrētu Vitenberga aizstājēju. "Kamēr Vitenbergs ir amatā, mums nav tiesību spriest par jauna ministra izvirzīšanu. Vakar NA valdē daudz par šo runājām, bet nerunājām par jauna ministra izvirzīšanu," stāstīja politiķis.

Kariņš uzsvēra, ka rīkojums par ekonomikas ministra demisijas pieprasījumu tiks parakstīts. "Tur jautājumu nav," sacīja Ministru prezidents.