Dončičs un Kārlails analizē 'Raptors' taktiku, kas ierobežoja 'Mavericks' zvaigzni

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandas Dalasas "Mavericks" līderis Luka Dončičs uzticējās saviem komandas biedriem, kuri atsevišķos uzbrukumos spēlēja četratā pret četriem Toronto "Raptors" basketbolistiem, kamēr Dončiču rūpīgi pieskatīja kāds pretspēlētājs, sarunās ar žurnālistiem pēc spēles atzina gan pats basketbolists, gan "Mavericks" galvenais treneris Riks Kārlails.

Jau ziņots, ka "Mavericks" pirmdien ar rezultātu 93:116 izbraukumā zaudēja "Raptors" komandai. Par viesu rezultatīvāko spēlētāju kļuva Latvijas izlases basketbolists Kristaps Porziņģis, kurš, iespējams, aizvadīja savu labāko spēli šosezon, ceturtajā mačā pēc atgriešanās laukumā atzīmējoties ar 23 punktiem un deviņām atlēkušajām bumbām.

Savukārt neierasti kluss bija aizsargs Luka Dončičs, kurš svētdien izcēlās ar varenu "triple-double", bet pēc īpašā snieguma bija paškritisks, nosaucot sevis parādīto spēli otrajā puslaikā par briesmīgu. Slovēnis pret "Raptors" izpildīja vien 11 metienus no spēles, bet guva 15 punktus, kas ir viņa otrais zemākais rādītājs šosezon.

Brīžos, kad Toronto komandai laukumā nebija centra pozīcijas spēlētājs Ārons Beinss, mājinieki regulāri piekopa angļu valodā par "box-and-one" dēvēto aizsardzību, kurā četri spēlētāji sedz zonas aizsardzību, bet viens basketbolists cieši spēlē pret kādu konkrētu līderi, šajā gadījumā Dončiču. "Raptors" vienības galvenais treneris Niks Nērss ar šo pieeju īpaši izcēlās jau 2019./2020. gada "play-off" spēlēs.

Doncic still has only attempted 10 field goals with 3:50 left in the game. Part of it might have been unselfishness after his comments yesterday. Raptors box-and-one defense also had a huge part in it. Luka tried to let the other guys play 4-on-4. pic.twitter.com/OQvEIeRS3G