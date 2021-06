'MVP': Biedriņa miljonu dalīšana, Pučes pēcvārds un intervija ar hokeja izlases aizsargu

Pandēmijas novārdzinātais sports meties atpakaļ lielajā dzīvē pusaudzis pēc mājas aresta – nocieties un nevaldāms. Knapi paspējām nospēlēt himnu par godu pasaules čempioniem hokejā, kad daudzviet Eiropā jau atskanēja fanfaras, ieskandinot lielos futbola svētkus! Un šī viļņa nostājies arī sporta medijs MVP, klusi un nemanāmi kāpinot ne vairs tikai satura kvalitāti, bet arī kvantitāti.

Andra Biedriņa miljonu dalīšana. Stāsts par autobusu, likumiem un mantrausību

"Trīs miljoni, kurus vēlējās dabūt Indriksons, un pusmiljons, kuru būtu gatava maksāt Biedriņa puse, bija pārāk atšķirīgas summas..." Turpinot iesākto rakstu sēriju par X stundām Latvijas sporta vēsturē, otrā epizode: 2004. gada aprīlis, kad nule kā pilngadību sasniegušais Latvijas U-18 basketbola izlases centrs Andris Biedriņš turnīrā Horvātijā neiekāpa komandas autobusā, bet devās "bēgļa gaitās" uz Ameriku...

'Euro' līdzjutēja acīm: Pļauka pandēmijai. Pirmie vērojumi Sanktpēterburgā

"Satiktais biļešu tirgotājs piedāvāja trešās, zemākās kategorijas biļeti par 20 000 rubļu jeb aptuveni 230 eiro. "Ko tad jūs gribējāt, šis ir topa mačs!" reaģējot uz mūsu skepsi, saīga biznesmenis..." Turpmāko nedēļu laikā MVP slejās Rolanda Norieša klātienes iespaidi, vērojumi un secinājumi no četrgades svarīgākā Eiropas izlašu futbola festivāla – "Euro 2020". Nedēļas nogalē publicējām šīs vairāk aculiecinieka un vērotāja, ne žurnālista dienasgrāmatas pirmo nodaļu, kas tapa pēc ierašanās Sanktpēterburgā, bet pirmdien Rolands dodas uz pirmo maču. Tas nozīmē – otrais ieraksts jau top!

Ralfs Freibergs: 'Šogad Hārtlijs bija... Ļoti prasīgs'

Latvijas hokeja izlases pieredzējušais aizsargs Ralfs Freibergs divas dienas pēc pasaules čempionāta beigām plašā intervijā stāsta par to, kāpēc nemākam spēlēt kā pirmais numurs, kā Kazahstāna kļuva par mūsu vissarežģītāko pretinieku un vai patiesībai atbilst apkārt klīstošās runas par trenera Hārtlija šogad savādo pieeju. "Acīmredzot viņa ambīcijas bija tikai augušas. "Burbulī" grūti bija visiem. Bobs droši vien nebija bijis mājās 9-10 mēnešus..."

Vēl pagājušajā nedēļā noslēdzām pasaules hokeja čempionāta sāgu ar vēsturisku stāstu par karogu skandāliem, kādus pasaules un arī pašmāju sports iepazina vēl pirms Baltkrievijas krāsu nomaiņas Vladimira Iļjiča bijušajā stāvvietā, kā arī tik gaidīto Armanda Pučes pēcvārdu hokejam – sportisko, politisko un vienkārši cilvēcisko. Komentāra sleja neplānoti tapa arī Raimondam Rudzātam, kuram sirds applūda pēc Latvijas futbola izlases 1:7 iznāciena pret Vācijas valstsvienību, savukārt Andrejs Siliņš papildināja lasītāju vidū ļoti populāro NBA zvaigžņu portretu galeriju ar neparastu stāstu par Kairiju Ērvingu – spēlētāju, kura dzīvē basketbola nav pirmajā vietā ne tikai vārdos vien.

Kas gaidāms "MVP"

Šajā nedēļā turpināsim Rolanda Norieša aculiecinieka dienasgrāmatu no "Euro 2020", varēsiet lasīt stāstu par izcilu skrējēju un vienlaikus kinoekrāna zvaigzni Juri Grustiņu, kura Latvijas rekordam neviens nav ticis tuvumā jau 50 gadus, mēģināsim izdibināt, kāpēc Latvijas futbola izlase joprojām spītīgi neizmanto vienu no potenciāli spēcīgākajiem trumpjiem, kādas dividendes no mūsdienu NBA basketbola saņem modes industrija, kā arī lūkosim atsegt zemūdens akmeņus kādā salīdzinoši nesenā Latvijas sporta skandālā, kas tobrīd tika veikli noklusināts.