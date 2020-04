Lēti un visiem pieejami produkti, par kuru veselīgumu esam piemirsuši

"Nē, nu es jau varētu ēst veselīgi, bet kurš var atļauties tās čia sēklas un dārgās salātlapas," – ne viens vien ir pie sevis nodomājis. Tiek uzskatīts, ka cenas jutīgs pircējs labāk izvēlēsies pusfabrikātus, nevis pilnvērtīgu maltīti. Lai arī par to varētu būt pamats runāt, piemēram, Amerikas Savienotajās Valstīs, situācija Latvijā pircējam ir diezgan labvēlīga – atrast veselīgu pārtiku par maciņam draudzīgu naudu ir vienkārši pat par studenta stipendiju, jo kvalitatīva pārtika nav tikai dārgi eksotiski augļi, superfūdi un pusdienas svaigēdāju restorānos, skaidro uztura speciāliste, uzturzinātnes maģistre Ksenija Andrijanova.

Eksperte uzskaita visiem pieejamus produktus, par kuru pozitīvo efektu uz veselību esam nedaudz piemirsuši.

Rīsi ir forši

Lai man piedod vidēji aritmētiskais latvju vīrietis, kas nespēj iedomāties savu dienu bez karbonādes ar majonēzes restīti, bet augu valsts produkti ir vislabākais veselīgā uztura pamats, un pētījumi pierāda, ka optimāls augļu, dārzeņu un graudaugu patēriņš veicina sirds veselību, kalpo kā profilakse pret onkoloģiskām saslimšanām un otrā tipa cukura diabētu, palīdz uzturēt veselīgu svaru un labu zarnu trakta veselību. Tāpēc pat vienkāršākie rīsi ir izcils produkts, ko gatavot gan otrajā ēdienā, gan zupā un pat saldajā ēdienā! Rīsi nodrošina organismu ar ilgstošu enerģiju, šķiedrvielām, minerālvielām (galvenokārt, kāliju, kalciju, magniju, mangānu) un vitamīniem (folijskābi, B6 vitamīnu un karotinoīdiem). 100 grami brūno rīsu vārītā veidā satur pusi no dienas mangāna devas.

Foto: Shutterstock

Šeit meklē 10 interesantas receptes ar rīsiem maltītes atsvaidzināšanai.

Kefīrs – zarnu mikrofloras pavēlnieks

Vai zināji, ka kefīrs — mums tik pašsaprotams dzēriens — kļuvis par īstu modes kliedzienu un izpētes objektu zemēs, kuru plauktos šis produkts nav atrodams? Tas ir pateicoties tam, ka šobrīd aktīvi tiek pētīta zarnu mikrofloras loma organismā. Saka, ka tā spēj ietekmēt ne tikai mūsu zarnu labsajūtu, bet arī veselību kopumā, tajā skaitā arī psihisko veselību. Pētījumi vēl nav galā, taču skaidrs ir tas, ka kefīrs ir viens no tiem produktiem, kas garšo vērtīgajai zarnu mikroflorai un nodrošina mūsu zarnu komfortu un labu darbību. Tāpēc saņemieties un iedzeriet vismaz 200 ml kefīra dienā — tas ir lieliskas otras brokastis vai launags.

Foto: Shutterstock

Lūk, receptes ātrai pagatavojamiem smūtijiem no kefīra, jogurta vai paniņām.

Ola – olbaltumvielu karaliene

Kad es biju maza, man plauktā bija grāmata par holesterīnu, kurā ar šausmām tika aprakstīts, ka ola ir vienādības zīme sirdstriekai. Atslābstam – tā ir vakardiena! Šis produkts uztura zinātnieku acīs ir reabilitēts jau ilgu laiku. Olas satur visas neaizvietojamās aminoskābes – mūsu olbaltumvielu struktūrelementus, ko organisms nespēj ražot pats. Viena ola apgādās organismu ar 70 % no B2 vitamīna dienas devas, pusi no B12 vitamīna devas, 20 % tik ļoti latviešiem nozīmīgā D vitamīna, 100 % selēna devu un fosforu, dzelzi un cinku. Olas esošie lecitīns un holīns ietilpst šūnu membrānu sastāvā un spēlē nozīmīgu lomu smadzeņu darbībā un aknu veselībā. Mēs droši varam ēst vienu olu dienā vai divas reizes nedēļā uztaisīt omleti no 3 vai 4 olām.

Foto: Shutterstock

Te atklājām 17 receptes dažādiem olu ēdieniem.

Vista ir īstā izvēle

Jau vairākus gadus tiek runāts par to, ka saistībā ar kolorektālā jeb zarnu vēža izplatību ir jāsamazina sarkanās gaļas daudzums uzturā, tāpēc uzsvars savā ēdienkartē jāliek uz putnu gaļu. Vistas gaļa ir pamats daudzām diētām: 100 grami filejas satur tikai 120 kilokalorijas. Droši var izvēlēties arī lētāku variantu – vistu pusstilbus. Tie saglabā visas vistas gaļas vērtīgās īpašības un ir pilnvērtīgs produkts. Abus produktus var veiksmīgi iekļaut dažādos ēdienos kopā ar graudaugiem, kartupeļiem un burkāniem, tādā veidā pasargājot gan savu maciņu, gan nodrošinot sev labu olbaltumvielu un ogļhidrātu devu.

Foto: Shutterstock

Lūk, te atradīsi vienkāršas receptes vistu stilbiņu pagatavošanai.

Zemesriekstu sviesta prieks

Rieksti ir veselīgi bez gala, taču, ja nauda jātaupa, un jāizšķiras starp riekstiem un siltuma rēķinu, protams, izvēlēsimies nenosalt. Varbūt der pamēģināt tādu produktu kā zemesriekstu sviests? Lai arī liekas, ka zemesriekstu sviesta bundža ir dārgs ieguldījums, jāatceras, ka šāda veselīga našķa pietiks ilgam laikam. Uzliekot uz tostermaizes vien 1 tējkaroti zemesriekstu sviesta, mēs saņemam gan garšīgu našķi, gan vērtīgas omega-3 un omega-6 taukskābes (veselīgos taukus). Īpaši svarīgas tās ir tiem, kas gana regulāri neēd zivis. Tikai neattopieties trijos naktī ar pusizēstu burku virtuvē – tik garšīgi, ka paliek riskanti.

Foto: Shutterstock

Šajā rakstā skaidrojām, kā zemesriekstu sviestu izmantot gardu našķu pagatavošanai.

Ēd sezonāli

Visbeidzot, ir svarīgi atcerēties, ka visveselīgāk un finansiāli izdevīgāk ir ēst sezonālās preces. Jau divus gadus Latvijā sezonas augļiem, ogām un dārzeņiem ir samazināts PVN līdz 5%, turklāt, ēst sezonāli ir ne tikai lētāk, bet arī gudrāk — pateicoties tam, ka produkts no dobes uz šķīvja nonāk ātri, neveidojas uzturvielu zudumi, produktus transportējot. Tādēļ vasarā un rudenī izbaudām vietējos gurķus, lociņus, tomātus, plūmes un ābolus un paši marinējam un taisām ievārījumus! Būsim gatavi ziemas sezonai ne tikai ar veselību burciņā, bet arī ar labāku gatavību nomaksāt visus rēķinus.

Foto: Shutterstock

Izlasot šo padomrakstu, uzzināsi, kā ēdienkartē iekļaut sezonā aktuālās jaunās nātrītes, šajā rakstā stāstījām par gārsu, bet te – par pieneņu izmantošanu.

Lai labi garšo!