Debešķīgs deserts Jaungada naktij – tiramisu. Leģendas, īstenība un oriģinālā recepte

Tiramisu ir viens no seksīgākajiem desertiem pasaulē, daudzi to sauc arī par kūku bez cepšanas. To gatavojot, mēs varam sajusties kā itāļu kinozvaigznes, un, pasniedzot galdā, – kā pasaules lielākās pavedinātājas.

Iedomājies: melnā, piegulošā kleitā ar kārtīgu dekoltē, gurnus grozīdama tu iznāc no virtuves, noliec gardumu galdā – un ne sviedru lāsītes uz pieres! Dieviete dzīvē un dieviete virtuvē! Faktiski, dzimusi itāliete!

Pasniedzot tiramisu, nav grūti izskatīties nevainojami – sākot jau ar to, ka, to gatavojot, cepeškrāsns nav jāieslēdz vispār, un visa gatavošana notiek iepriekšējā vakarā. Svētku vakarā atliek vien nokrāsot lūpas un izņemt tiramisu trauku no ledusskapja.

Runājot pat to pavedināšanu, daudziem zināma leģenda, ka tiramisu tulkojums nozīmē apmēram "pacel mani" vai, precīzākā tulkojumā no itāļu valodas, drīzāk "uzmundrini mani". Neticami, bet pirmoreiz vārds "Tiramisu" itāļu valodas vārdnīcas "Sabatini Coletti" lappusēs parādījās tikai 1980. gadā. Itāļu portāls "Lakemerritplaza.com" raksta, ka, protams, ļaudis ar mežonīgāku fantāziju var turpināt domāt, ka tiramisu ieguvis savu nosaukumu tāpēc, ka ir tik seksīgs deserts un var iedarboties kā afrodiziaks. Bet...

Patiesība ir nedaudz (ha, ha) skaudrāka – nosaukums esot saistīts ar deserta augsto uzturvērtību. Citiem vārdiem sakot, tik daudz kaloriju, ka tās tiešām var iedvesmot uz varoņdarbiem. Bet kurš tad skaita kalorijas, ēdot tiramisu, vai ne. Turklāt – zināji? – viss, ko Vecgada vakarā apēd līdz pusnaktij, paliek vecajā gadā, nevis uz gurniem. Iespējams – arī leģenda, tomēr cerēsim, ka tīra patiesība!

Tiešām neticami, ka tiramisu vēsture ir tik salīdzinoši īsa. Daudzi vēsturnieki sliecas domāt, ka recepte tika izgudrota 60. gados un tās autors bija šefpavārs Roberto Linguanotto, saukts par Loli. Tā kā viņš ilgu laiku bija strādājis par konditorejas pavāru Vācijā, tiramisu receptē viņš apvienoja Bavārijas saldumu receptes ar itāļu tradīciju dot bērniem ar cukuru saputotu olas dzeltenumu veselības stiprināšanas nolūkos. Tā piedzima jauns deserts.

Jaunais deserts ātri iekaroja popularitāti visā Itālijā, un, protams, uzradās vairāki pretendenti uz autorību, un vairāki Itālijas reģioni cīnījās par tiesībām lepoties ar titulu "Tiramisu dzimtene". Viskaislīgāk cīņā metās Toskāna, Pjemonta un Veneto.

Tieši Veneto reģionam izrādījās visvairāk trumpju. Veneto ir reģions pašā "itāļu zābaka" augšpusē, reģiona galvaspilsēta ir Venēcija, un lielākā pilsēta – Verona (tā pati, kurā Šekspīrs lika dzīvot Romeo un Džuljetai, kuras balkoniņu, kā zināms, joprojām iespējams apskatīt, ja nu kāds šaubās par slavenā mīlas pāra eksistenci).

Tiramisu recepte pirmo reizi tika publicēta 1983. gadā Džovani Kapnista grāmatā "Veneto saldumi", un 1986. gadā tiramisu iekļāva Itālijas "Dialektu vārdnīcā" kā Veneto reģionā dzimušu vārdu. Salda Veneto uzvara!

Laika gaitā tiramisu receptes ieguvušas visdažādākās modulācijas un papildinājumus. Ir receptes ar ogām, banāniem, citroniem, šokolādi, ananāsiem, jogurtu, avenēm, kokosriekstiem un pat alu!

Nevienam nav liegts improvizēt, taču, lai brīvi improvizētu, jāzina klasika. Itāļu portāls apgalvo, ka oriģinālajam tiramisu nepieciešamas tikai sešas sastāvdaļas – un kam gan vēl ticēt, ja ne pašiem itāļiem!

Oriģinālā tiramisu recepte no Itālijas



Sastāvdaļas ir šādas:

500 g "Mascarpone",

250 g cepumi ""Dāmu pirkstiņi",

80 g cukura,

4 olas,

1 tase kafijas,

nesaldināts kakao pulveris apkaisīšanai.

Tiramisu pēc klasiskās receptes pagatavo šādi.

Uzvāra stipru kafiju un atdzesē līdz istabas temperatūrai.

Sakuļ olu dzeltenumus ar cukuru, līdz cukurs izkusis.

Mascarpone (kas līdz tam brīdim bijis ledusskapī!) sajauc ar sakulto olu masu un liek atpakaļ ledusskapī.

Dāmu pirkstiņus pa vienam mērc kafijā un liek tiramisu trauka apakšā. Cepumiem jābūt tikai viegli mitrinātiem, ne pilnīgi piesūcinātiem ar kafiju.

Virs cepumi kārtas liek krēma kārtu, tad atkal cepumus – līdz viss izmantots. Virsējai kārtai jābūt krēmam.

Apkaisa kūku ar kakao un liek ledusskapī vismaz uz divām stundām. Ideālais variants – noturēt to ledusskapī visu nakti.

No minētā daudzuma sanāks gandrīz kilograms kūkas, pietiks sešiem cilvēkiem.

