Likumprojekta autori atsaucas uz Eiropas Komisijas pētījumu, kas liecina, ka Latvijā pārkreditē tikai 2% no kredītiem, no kuriem varētu gūt finansiālu labumu. Citviet Eiropas Savienībā tas ir no 13% līdz pat 35%. Patlaban pārkreditēšanās Latvijā iedzīvotājiem izmaksā no 400 līdz 600 eiro, aprēķinājusi Ekonomikas ministrija (EM).