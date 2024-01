"Ja skatāmies no divām pusēm, tad tādā veidā tirgojoties tiek atbalstīta Krievijas kara mašinērija un ietekmēti mūsu lauksaimnieki. Būsim godīgi. Var sagatavot dokumentus, kuros rakstīts, ka tie ir Krievijas graudi, bet skaidrs, ka daļa no tiem ir nozagti Ukrainas teritorijā, ko patlaban īslaicīgi okupējusi Krievija," pauda Rinkēvičs.

Viņš vērsa uzmanību uz to, ka liela daļa ES valstu nevēlas liegt, piemēram, minerālmēslu, dažāda veida pārtikas preču, graudu tirdzniecību ar Krieviju, tāpēc iekļaut graudu importa aizliegumu sankciju sarakstā ir pagrūti.

Viņa ieskatā, ES nav pat tuvu tikusi, lai tiktu galā ar trešo valstu problēmu. Prezidents uzsvēra, ka Baltijas valstis šajā jautājumā ir aktīvas, tomēr šī nav pati vienkāršākā diskusija ar Eiropas partneriem. Rinkēvičs atzina, ka viņš ir atvērts idejām, kas samazina tirdzniecību un jebkāda veida atkarību no Krievijas un Baltkrievijas. Viņš arī uzsvera, ka Krievija izmanto pārtiku un minerālmēslus kā hibrīdieroci. Prezidenta ieskatā tas nav Krievijas humānās labdarības žests "globālo dienvidu" valstīm.

Pēc premjeres paustā, ir jāpanāk tāds pats atbalsts politisku diskusiju līmenī un ir atbalsts ES šos jautājumus vispār iekļautu dienaskārtībā, kas ir pozitīvi vērtējams. Siliņa ir uzdevusi Zemkopības ministrijai (ZM), Ekonomikas ministrijai , Satiksmes ministrijai un Finanšu ministrijai veikt maksimāli precīzus aprēķinus, kāda ir šo graudu ietekme uz Latviju, iespējams nošķirot tos no citām lauksaimniecības precēm, lai varētu konkrēti diskutēt par graudiem.

Jau vēstīts, ka, pēc ZM datiem, Latvija ir otrā lielākā Krievijas lauksaimniecības un pārtikas produktu importētāja ES aiz Spānijas. Latvija 2023. gadā no janvāra līdz oktobrim importēja 12% no kopējās ES importa no Krievijas vērtības, ieņemot otro vietu starp ES dalībvalstīm.