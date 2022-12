Disfunkcionāla ģimene: 10 nerakstīti toksisku vecāku likumi

Ģimenes disfunkcija ir problemātiska pieaugušo uzvedība, kas atstāj pēdas uz bērniem. Turklāt pat, ja ārēji attiecības starp bērniem un vecākiem šķiet ideālas, tās var tikt grautas iekšēji. Kā saprast, vai tava ģimene arīdzan nav toksiska?

Ģimene ar veselīgu vai drošu disfunkcijas līmeni atzīst, ka tā nav pati pilnība, bet visi cenšas viens otru atbalstīt un atklāti apspriež problēmas, nevis vaino tuvos. Savukārt ģimenes ar neveselīgu disfunkcijas līmeni riskē kaitēt bērniem, parasti vecāki slikti izturas pret atvasēm, ignorējot viņu personīgās robežas un iesējot vainas sajūtu, portālā "Psychology Today" saka psiholoģe Keitija Gilisa.

Psiholoģe brīdina: dzīve disfunkcionālā ģimenē gandrīz pilnīgi droši atstās nospiedumus uz jau pieauguša cilvēka uzvedību un raksturu. Visbiežāk cilvēki, kuri auguši toksiskā vidē, stāsta par galvenajiem noteikumiem, kuri it kā nerakstīti mājās pastāvējuši. Lūk, Gilisa min 10 tipiskākos!

Problēmu noklusēšana



Grūtības un sarežģījumi piemeklē visus. Bet ģimenes, kur patiešām viss ir labi, ir gatavas apspriest "nepilnību" un domāt par to, kā situāciju labot. Vēl jo vairāk – ir brīži, par kuriem pat var pasmieties, jo ir taču zināms fakts, ka smiekli ir viens no veidiem, kā veiksmīgāk pārdzīvot problēmu, ko tu tieši patlaban nespēj vairs ietekmēt. Toksiskā ģimenē ir nerakstīts likums: mēs nerunājam par disfunkcijām vai trūkumiem, to nav, tie vienkārši neeksistē. Tāda noklusēšana var novest pie katastrofas, uzskata psiholoģe.

Naidīga komunikācija



Komunikācija var šķist tik biedējoša un mulsinoša, ka "izdzīvojušie" ģimenes locekļi jūtas iztukšoti un traumēti. Viņi cenšas tikt skaidrībā ar situāciju, taču to izdarīt ir loti sarežģīti, – kad realitāte tiek noliegta, bet pasīvi-agresīvās un citas aizvainojošas prakses kļūst par normu. Bieži kaut kas šāds notiek ģimenēs, kurās vecāki cieš no narcisma vai citiem personības traucējumiem.

Atriebība ar sodīšanu



Vispār jau sodīšana ir normāla reakcija par kādu rīcību, akcentē psiholoģe, taču tūliņ pat norāda, ka toksiskās ģimenēs bērnus bieži soda nevis par to, ko viņi ir izdarījuši, bet gan par to, ka viņi ir satraukuši vecākus. Tāda, lūk, ir atriebības forma! Bērns var iemācīties izlavīties no soda, piemēram, mānoties par sliktu atzīmi skolā, taču tikpat labi viņš var tikt sodīts, ja strīdēsies pretī vecākiem, ja viņam būs savs viedoklis vai viņš pārkāps kaut kādus nerakstītus ģimenes likumus.

Tuvinieku šantažēšana



Tavas jūtas var tikt izmantotas pret tevi. "Kāda mana kliente bērnībā baidījās no tēva reakcijas un pastāstīja par to mammai. Savukārt māte, kad sadusmojās uz meitu, par viņas bailēm izstāstīja meitas tēvam, lai tikai iegūtu varu, kontroli un iebiedēšanu," stāsta Gilisa.

Pieaugušā vajadzības tiek noteiktas kā prioritāras



Runa ir nevis par to, ka mamma ieslēgusi filmu pieaugušajiem multenes vietā vai paslēpusies uz 20 minūtēm vannas istabā, lai pabūtu viena. Toksiska situācija kļūst, kad vecāka emocionālās vajadzības globāli tiek noteiktas par prioritārām. Proti, ja mammai vai tētim ir slikts noskaņojums, slikti būs arī bērniem. Bērna emocionālās vajadzības vienmēr būs otrajā vietā un arīdzan nav izslēgts fakts, ka viņiem vispār tiktu veltīta uzmanība.

Liegtas tiesības dusmoties



Lai kas arī nenotiktu, vecāks ir "svētā govs". Un pat tad, kad viņam nav taisnība, bērnam nav tiesību aizvainoties uz viņu. "Dažās kultūrās bezierunu cieņa pret vecākiem cilvēkiem tiek uzskatīta par normu, bet ir ļoti kaitīgi aizliegt bērniem izteikt savas jūtas un emocijas. Tieši pretēji – bērnus ir jāmudina izteikt aizvainojumu, taču vienlaikus ir jāmāca to darīt saudzīgi un droši," skaidro psiholoģe Gilisa.

Ģimenes lomu samainīšana



Ļoti bieži emocionāli nelabvēlīgās ģimenēs bērni ir spiesti emocionāli kalpot vecākiem. Ja dažreiz jūti, ka tavs bērns ir vecāks un gudrāks par tevi pašu, aizdomājies, vai tikai neesat gluži nejauši samainījušies vietām.

Robežu dzēšana



Mentāli veselīgās ģimenēs robežas ir ne tikai fiziskas, bet arī emocionālas, tās tiek atbalstītas un cienītas. Toksiskās – nē. Vecāki var mierīgu sirdi lasīt pusaudža dienasgrāmatu, bet pēc tam personiskās atklāsmes izmantot pret viņu. Bērniem nav tiesību atteikties no apskāvieniem vai nevēlamām sarunām. Privātums tiek aizliegts, bet ja bērns tam iebilst, piemēram, aizslēdzot savas istabas durvis, par viņu var pat dzēlīgi pasmieties.

Šaubīšanās par citiem cilvēkiem



Bērni, kuri izauguši toksiskās ģimenēs, ar grūtībām spēj saprasties ar citiem cilvēkiem. Viņi atzīstas, ka sevi uzskata par "citādiem", viņi ir pārliecināti, ka viņus nesapratīs. Psihologi to saista ar faktu, ka bērnībā viņiem ir iedēstīta doma: nevienam nedrīkst uzticēties.

Dzīvošana negatīvismā



Viss dzīvē nevar būt tikai labs un mierīgs. Toksiskās ģimenēs vienmēr ir jābūt kādam, uz ko dusmoties vai aizvainoties. Negatīvisms un stress barojas no iekšpuses. Turklāt cilvēks nekad nesaprot, ko viņš tādu ir izdarījis, jo pēc būtības viņa vaina nav bijusi.

