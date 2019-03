Neesmu laba mamma: pieredzes stāsti un speciālistu komentāri par biedējošo sajūtu

Katra mamma vēlas savam bērnam dot vislabāko, lai atvase izaugtu par veselu un laimīgu cilvēku, kas bērnību atceras ar smaidu uz lūpām. Taču nereti audzināšanas laikā sievietes pārņem nepatīkamas, reizēm arī nesaprotamas un biedējošas sajūtas, ka viņas nav gana laba mammas saviem bērniem. Turpinājumā iepazīsties ar "Cālis" arhīva rakstiem, kuros izklāstīti speciālistu padomi, kā arī iekļauti sieviešu stāsti par mūžam aktuālo tēmu.

Lai gan ar bērnu saistītie jautājumi ir katras ģimenes individuāla lieta, cilvēkiem tīk par to izteikt komentārus. Sievietei var rasties sajūta, ka viņa nav gana laba mamma, ja apkārt visu laiku vien dzird tādas frāzes kā "Tu nepareizi viņu turi", "Tā nevajag barot", "Kāpēc tu viņu tā āprūpē?" un tamlīdzīgi. Saprotams, labs padoms ir zelta vērtē, taču tikai tas, kas ir pamatots un tiek lūgts.

Nepatīkamās sajūtas var pārņemt brīžos, kad ar bērnu nonāc aci pret aci situācijā, kurā audzināšanas nolūkos viņam kaut kas jāaizliedz. Tad bērns uzskatāmi izrāda savu nepatiku, varbūt pat skaļi tavā virzienā raida kādu nepatīkamu vārdu savienojumu, aizcērt durvis un atstāj mammu dziļās pārdomās. Iespējams, tu rīkojies pareizi, iespējams, tomēr nē, taču atceries, ka par mammu nepiedzimst, bet par to mācās būt katru dienu.

Ja arī tevi vai kādu paziņu pārņēmusi sajūta, ka viņa nav laba mamma un tāda nespēj būt, šajā stāstu izlasē atradīsi dažādus skaidrojumus un ieteikumus, kā tikt galā ar nepatīkamo sajūtu un vēl citus aspektus, kā uz šo jautājumu lūkoties.

Sašķīst miljons lauskās un nebūt labai mātei: Lauras pieredze pēc mazuļa piedzimšanas

Mēs esam pieraduši lasīt, skatīties, klausīties stāstus, cik brīnišķīgs dzīves periods ir grūtniecība, neaprakstāmā laime, mazulim piedzimstot, kad jaunie vecāki teju lidinās spārnos. Un tikpat bieži mēs baidāmies atzīties sev, tuvākajiem, draugiem, citiem vecākiem, ka patiesībā neko no šādām, citu pieredzē aprakstītām, sajūtām neizjūtam. Mūsos nereti plosās kāds cits spēks, kas neļauj baudīt jauno lomu – būt vecākiem.

10 fakti, kas jāatceras brīžos, kad uzskati – neesmu pietiekami laba mamma

Katras mātes dzīvē pienāk brīdis, kad viņa nonāk pie secinājuma – es neesmu laba mammas saviem bērniem. Iemesli, kas liek sievietei šādi domāt, var būt visdažādākie, sākot no dusmās nesavaldītām emocijām un beidzot ar sajūtu, ka netiec ar visu galā. Lai vai kā, šādos brīžos ir svarīgi atcerēties vairākas lietas, kas palīdzēs aizgaiņāt aplamās domas un beigt sevi šaustīt.

Esmu slikta mamma. Ko iesākt ar šīm sajūtām

Būt sliktai mammai – nav viegls "uzdevums": tas ir skumji un sāpīgi. Tomēr daudzas mammas ar šo sajūtu visai veiksmīgi tiek galā. Kā atgaiņāt sliktās domas un tevi graujošo vainas sajūtu?

Kā māte nekam nederu. Ko darīt ar šīm sajūtām

Būt sliktai mammai – "uzdevums" nav no vieglajiem: tas ir sāpīgi un skumji. Taču daudzas mammas ar to veiksmīgi tiek galā. Kā pasargāt sevi no šīm bēdīgajām domām un graujošās vainas sajūtas? Šādai mammai pietiek pateikt, ka viņas bērns dārziņā kaujas vai vienkārši neklausa, kā viņai iekšēji jau viss vārās: "Kas ir ar mani, es viņu nepareizi audzinu? Esmu slikta māte?"

Gribi būt laba mamma, tad saki sev 10 svarīgākos 'nē'

Ikviena mamma, izdzīvojot savu pieredzi bērnu audzināšanā, nepārstāj sev uzdot jautājumu: "Vai esmu laba mamma?" Ir ļoti sarežģīti tikt vaļā no trauksmes un bailēm par bērniem, vēloties darīt tikai labu un mūžīgā pieņēmuma, ka "mamma zina labāk".

Piena daudzums un spēja zīdīt nenosaka, cik laba mamma tu esi. Alijas pieredze

Mūsdienās tik daudz tiek runāts par krūtsbarošanas nozīmi mazuļa attīstībā. Nenoliedzami, ka tā arī ir, jo zīdīšanas labvēlīgo ietekmi apliecinājuši neskaitāmi pētījumi. Tomēr, vai nereti netiek pārspīlēts ar to, kas ir laba un kas ir slikta mamma? Ak, tu nebaro bērnu pati?! Šādus, neizpratnes un nosodošas attieksmes komentārus, jaunās mammas nereti var dzirdēt no draudzenēm, radiniecēm, varbūt pat kaimiņienēm, kuras visus bērnu barojušas līdz divu gadu vecumam.

Kādās galējībās mēdz krist mammas

Katrai mammai ir savi nerakstīti likumi, kuri stingri tiek ievēroti. Vienas mammas raugās, lai strikti tiktu ievērots dienas režīms, citas visiem spēkiem cīnās ar katru mazāko puteklīti un mikrobu, trešās izstrādā pareizo bērna ēdināšanas shēmu. Kā mēdz teikt, katram cilvēkam galvā savi tarakāni.

Sliktās mātes sindroms un kas ir pietiekami laba māte

Mana darba pieredze daudzus gadus ir bijusi saistīta ar ļoti sarežģītām ģimenes situācijām, kad ir bijis jāiesaistās jautājumu risināšanā par to, vai mamma spēs rūpēties par savu bērnu, un vai bērns, paliekot pie mātes, kurai ir kādas nopietnas grūtības, spēs ne tikai izdzīvot, bet uzaugt, pietiekami attīstīties, lai spētu adaptēties sabiedrībā un veidot savu dzīvi gana pilnvērtīgu. Profesionālā dzīvē tie ir bijuši vissarežģītākie jautājumi, ar kādiem jebkad nācies sastapties.

Labu mammu nemēra tikai ar piena daudzumu vai zīdīšanas ilgumu

Kas ir laba mamma? Tā ir mamma, kura rūpējas par saviem bērniem, mīl viņus. Labu mammu nemēra tikai ar vienu rādītāju – piena daudzumu un, cik ilgi viņa pati baro bērnu ar krūti.

Modele Karlīna Caune: dažreiz pārņem sajūta, ka neesmu mammas materiāls

Agrāk šķita, ka modeles karjera nav savienojama ar bērna audzināšanu, taču Karlīna Caune pierāda pretējo. Modele raidījumam "Māmiņu klubs" atklāj to, kā viņai tas izdodas un to, kāpēc sievietei dažreiz šķiet, ka viņa nav mammas materiāls.

Daži iemesli, kāpēc pietiekami laba mamma labāka nekā ideāla mamma

"Es pilnīgi visu atdodu bērnam! Uzskatu, ka mammai ir jānodrošina bērnam pats labākais," tā savu priekšstatu par labas mammas tēlu skaidroja kāda mamma, kas viena audzina bērnu. Viņa ir sašutusi, ka šķirtais vīrs īsti nepiekrīt šim uzstādījumam un nebūt netaisās atteikties no savām vēlmēm tā vietā, lai visus "liekos" līdzekļus veltītu bērnam. Vai ideāla mamma vispār ir iespējama un vai būt ideālai ir tas labākais, ko saviem bērniem varam iedot?

Es nemīlu savu bērnu. Vai esmu slikta māte?

"Es nemīlu savu bērnu" ir frāze, kuru pat drosmīgākās mammas baidās izteikt skaļi. Mātes instinkts mums sniedz apziņu un vēlmi parūpēties un mīlēt savu bērnu, bet ko darīt, ja tas klusē? Ģimenes psiholoģe un bioloģe, rakstu un grāmatu par populāro psiholoģiju autore Katerina Murašova portālam "Matrony.ru" atklāj, kas notiek, ja sievietes mātes instinkts klusē, kādu iespaidu tas atstāj uz bērnu, un kas šādā situācijā kalpo kā glābējriņķis.

