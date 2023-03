Kāpēc divgadnieks grib visur kāpelēt un kādēļ to dara vecāki bērni

Vai tavs divgadnieks grib visur kāpelēt? Varbūt – ieķerties durvju rokturī un šūpoties? Pat ja bērni gluži nekāpj pa sienām, parasti ap vienu diviem gadiem viņiem ir fāze, kad gribas kāpt visur.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Tā apgalvo attīstības psiholoģe Matilde Duflosa portālā "Today's Parent".

Savukārt bērnu fizioterapeite Keitlina Rikerda teic, ka kāpšana bērniem nāk par labu.

Duflosa skaidro, ka kāpšana ir "jauns veids, kā bērni var izpētīt pasauli un savu ķermeni". Mazais izmanto jaunus muskuļu grupas plecos un gurnos, un rumpja muskuļus, lai sevi līdzsvarotu. Ar katru kustību viņam jāizdomā, kur likt roku un pēdu, jāattīsta koordinācija. Kad viņš kustina ķermeņa kreiso pusi, strādā smadzeņu labā daļa, kad viņš pārvietojas uz labo pusi, strādā kreisā smadzeņu puse. Izmantojot abas puses vienlaikus, lai kaut kur uzkāptu, tas palīdz veidot savienojumus starp abām smadzeņu puslodēm.

Rikerda pievienojas, ka, veicot sarežģītu uzdevumu, bērns mācās novērtēt riskus un saglabā koncentrēšanos.

Kā kāpelēt droši



Kāpšana ir svarīga prasme, tomēr, reiz kaut kur uzkāpis, bērns var arī nokrist vai – kaut kas viņam uzgāsties. Pirmkārt, lai ierobežotu šādus riskus, jāpārliecinās, ka televizors un mēbeles, piemēram, kumodes, ir pareizi piestiprinātas pie sienām. Jābūt vietai, kur bērns var droši apgūt kāpšanas prasmes.

Kāda māmiņa, piemēram, ļāva atvasei kāpt pa nelielām trepēm turp un atpakaļ, viņu visu laiku pieskatot. Mazajam patika.

Ja vēlas kaut ko nedaudz sarežģītāku, var izmantot dīvāna spilvenus vai gultiņas matraci, lai izveidotu spēļu šķēršļu joslu. Ja ir stabils gludināmais dēlis, to var nolikt pret dīvānu un droši nostiprināt, lai bērns varētu kāpt, iesaka Rikerda. "Novietojiet kāpšanas aktivitātes tuvāk grīdai, lai ir mazāki sasišanās riski un vieglāk noturēt līdzsvaru un – var pētīt sava ķermeņa jaunās spējas," viņa min.

Ja jums ir vieta un resursi, var iegādāties Piklera metodes trīsstūri, pa kuru var kāpt vai kādas citas speciālās aktivitātes.

Vecāki, dziļi elpojiet un mēģiniet neuztraukties. "Bērnu kāpšana, protams, sagādā vecākiem stresu, jo ​​tam ir savi riski," nenoliedz Duflosa, "bet, ja jūs būsiet pārāk aizsargājoši un nemaz neļausiet nekur kāpt, bērni neizzinās, ko spēj darīt un kas ir bīstamība, un patiesībā tad viņi vēlāk var gūt smagas traumas."

Kļūstot vecākiem, lielākā daļa bērnu turpina kāpt, taču viņi mazāk koncentrējas uz uzdevumu un vairāk koncentrējas uz socializāciju: kāpšana kļūst par daļu no spēlēm, ko viņi spēlē ar citiem bērniem, jo ​​viņi, piemēram, viens otru dzenā pa rotaļu laukumu. Tad kāpelēšana ir rīks vai prasme, nevis mērķis.

Piedāvājam vēl 15 rakstus no portāla "Cālis" krātuves par attīstošām nodarbībām un spēlēm bērniem.

Kā bērnam iemācīt atšķirt krāsas

Foto: Shutterstock

Mums, pieaugušajiem, dzīve krāsu pasaulē šķiet pavisam dabiska, bet mazuļiem šī prasme – atšķirt krāsas ir ļoti svarīga. Kā to veiksmīgāk apgūt?

Lasīt vairāk

11 vietnes, kur meklēt radošas idejas bērndārzniekiem un mācību materiālus skolēniem

Foto: Shutterstock

Laikā, kad mācību iestādes, izklaides vietas, sporta centri un citas cilvēku pulcēšanās vietas ir slēgtas, kā arī valdība aicina cilvēkus pēc iespējas mazāk uzturēties ārpus mājas, ir svarīgi saprast, kā palīdzēt bērniem turpināt apgūt nepieciešamo mācību vielu un atrast aizraujošas un izglītojošas nodarbes mazākajiem ģimenes locekļiem. Esam apkopojuši vienpadsmit dažādus avotus, kur vecākiem smelties idejas radošām nodarbēm ar bērndārzniekiem un skolēniem meklēt digitālos mācību materiālus.

Lasīt vairāk

Palīgs vecākiem: uzdevumu un aktivitāšu darba lapas mazākajiem

Foto: Shutterstock

Skolēnu brīvlaiks – tas gada periods, kurā vecākiem jāliek galdā viss savs radošums. Lai no ideju deficīta nenorautu visus matus no galvas, Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) eksperti sagatavojuši palīgu – uzdevumu un aktivitāšu darba lapu komplektu, kas piemerots pirmsskolas vecāko grupu un sākumskolas vecuma izglītojamajiem.

Lasīt vairāk

Četras 'sliktas' spēles, kuras bērni ne tikai drīkst spēlēt, bet tās pat ir ieteicamas

Foto: Shutterstock

Vesels bērns ir rotaļīgs, aktīvs un zinātkārs. Ja viņam ir rotaļlietas, pat visvienkāršākās, viņš izdomās, kā sevi nodarbināt. Ja mantu nav, viņš izmantos to, kas ir pa rokai – dabas materiālus, sadzīves priekšmetus, kancelejas preces. Brīvu spēļu apgabals, kurā bērns pats izlemj, kā tieši viņam rotaļāties, palīdz izteikt viņa iekšējo pasauli un ieviest tajā kārtību.

Lasīt vairāk

12 netradicionālas aizraujošas zīmēšanas un krāsošanas tehnikas

Ierastā zīmēšana, ja to dara dienu no dienas un vienā stilā, apnīk. Garlaicību palīdzēs izkliedēt netradicionālas un piemirstas zīmēšanas tehnikas, ko iesaka radošās zīmēšanas pedagogi portālā Nashi-deti.ru

Lasīt vairāk

Iepazīstam pasauli: četri padomi, ceļojot ar pašiem mazākajiem

Foto: Publicitātes foto

Vasara ir lielisks laiks, kad varam iepazīstināt ar ceļošanas prieku arī pašus mazākos ģimenes locekļus. Ceļošana ar maziem bērniem var būt gana satraucoša, jo, protams, vēlamies parūpēties, lai bērnam ceļš ir ne tikai aizraujošs, bet arī drošs un ērts. Ievērojot pāris pavisam vienkāršus pamatnoteikumus, pirmais ceļojums ar bērniem būs pilns ar prieku, pozitīvām emocijām un arī atpūtu pašiem vecākiem. Par to, kā sagatavoties ceļojumam ar bērniem, stāsta satura veidotāja Baiba Mellenberga, kas šovasar kopā ar bērniem plāno no Klaipēdas uz Karlshamnu Zviedrijā ar prāmi "Luna Seaways".

Lasīt vairāk

Sēžam sastrēgumā: idejas rotaļām ar bērnu automašīnā

Foto: Shutterstock

Ziemīgie laikapstākļi vai vienkārši darba dienas beigas ir laiks, kad pilsētu ielās veidojas sastrēgumi, taču arī šo laiku var izmantot jautri un lietderīgi mazuļa attīstībai.

Lasīt vairāk

Pašu veidota rotaļlieta bērnu aizrauj vairāk, nekā veikalā iegādātā

Foto: Shutterstock

Neskaitāmas plastmasas rotaļlietas, kas raisa īslaicīgu bērnu interesi un tad krājas plauktos un kastēs – šāda situācija pazīstama daudziem vecākiem un pedagogiem. Par to, kā aizstāt šīs mantas ar bērnu pašu veidotām spēlēm un rotaļlietām, kuras var veidot arī no otrreiz izmantojamiem materiāliem, stāsta Ādažu pirmsskolas "Patnis" izglītības metodiķe Inga Grigaļuna. Viņa uzsver, ka pašu veidota rotaļlieta bērnu spēj aizraut vairāk, nekā veikalā iegādātās košās plastmasas mantas.

Lasīt vairāk

Bērna pirkstiņu nodarbināšanai – idejas rotaļām ar smiltīm

Foto: Shutterstock

Kad tad, ja ne vasarā, – siltās dienas ir īstais laiks, lai izbaudītu rotaļāšanās priekus ne vien piemājas smilšu kastē, bet arī pludmalē pie jūras, kur smiltis ir vissmalkākās. Turklāt bērniem smilšu pārbēršana no vienas saujas otrā var būt arī lielisks veids, kā ar rotaļāšanās palīdzību attīstīt sīko motoriku.

Lasīt vairāk

Četras bērniem noderīgas un lieliskas rotaļlietas vai spēles priekšnoteikumi

Foto: Shutterstock

Rotaļāšanos un galda vai citu spēļu spēlēšanu var uzskatīt par veidu, kā bērns veic pasaules izpēti. Brīdī, kad meklējam savam bērnam piemērotāko rotaļlietu, der atcerēties, ka tā kalpos ar lielāku mērķi, nevis tikai laika kavēšanai. Kas jāņem vērā, lai rotaļlieta būtu tiešām noderīga?

Lasīt vairāk

'Kājniekos' labāk: kā bērnu ieradināt doties pastaigā bez ratiem

Foto: Shutterstock

Vasara, saule, pastaigas svaigā gaisā... Bet ko iesākt, ja jūsu mazulis, kurš jau diezgan stabili iemācījies pārvietoties ar savām kājelēm, atsakās ārā doties bez ratiem? Ja viņš labāk izvēlas, ja tiek vizināts, nevis vests pie rociņas?

Lasīt vairāk

Ieteicamākās rotaļlietas trīsgadniekiem

Foto: PantherMedia/Scanpix

Mūsdienās vecākiem ir ļoti grūti orientēties, kādas rotaļlietas bērnam iegādāties. Veikalos pieejams milzīgs daudzums rotaļlietu jebkurai gaumei, ver tikai maciņu vaļā, un no šī plašā preču klāsta nudien var galva sagriezties. Patiesībā katra vecumposma bērnam ir ieteicams īpašs rotaļlietu piedāvājums, un veikalā nebūt nav jātver viss, kas iepatīkas. Ir pat mantas, kas var kavēt mazuļa attīstību.

Lasīt vairāk

Jo mazāk, jo labāk? 10 ieguvumi tam, ka bērnam ir nedaudz rotaļlietu

Foto: Shutterstock

Lai vai kā mums negribētos lutināt bērnus, sagādājot viņiem šķietami visaizraujošākās rotaļlietas, vērts padomāt divreiz – vai tiešām jubilejās nepieciešams dāvināt vairākas mantas, kuras bērnu interesēs īslaicīgi. Piezemētībai bērna rotaļlietu kastē var būt arī ieguvumi – bērnam būs vieglāk pārskatīt savu mantu klāstu un izlemt, ar ko tad rotaļāties, kad uznākusi tāda vēlēšanās.

Lasīt vairāk

Bērndārznieks un galda manieres – kā iemācīt necūkoties un ēst kārtīgi

Foto: Shutterstock

Ja šķita, ka mazulim iemācīt ēst ar karoti gada vecumā ir liels izaicinājums, daudzi vecāki piekritīs, ka iemācīt galda manieres mazajam bērndārzniekam ir vēl lielāks izaicinājums. Kad sākt ar mazu bērnu runāt par to, kā uzvesties, kamēr sēžam pie galda un ēdam, un kā iemācīt galda kultūru, lai katra vakariņu reize nebeigtos ar spiegšanu un piederumu sišanu protestā?

Lasīt vairāk

Attīstošo rotaļlietu pozitīvā ietekme uz bērniem – Kādēļ tās vērts iegādāties?

Foto: Publicitātes foto

Bērni vienmēr ir gatavi izpētīt visu jauno un apgūt lietas, kas viņiem ir svešas. Apkārtējās pasaules izpratne un sevis iepazīšana ir daļa no mazā cilvēciņa attīstības procesa, un viens no labākajiem veidiem, kā viņi to var izdarīt, ir rotaļājoties. Mūsdienās spēļu un mantiņu piedāvājums bērniem ir ļoti plašs un daudzveidīgs, taču nereti tas apgrūtina vecāku izvēles izdarīšanu, jo nemaz nav tik viegli atrast tieši savai atvasei piemērotākās rotaļlietas.

Lasīt vairāk