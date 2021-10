Liekais svars tuvplānā: pieredzes stāsti un ieteikumi ceļā uz sapņu figūru

Nereti pēc pamatīgas svīšanas sporta zālē vai tiešsaistes treniņiem pie sevis klusītēm noskaitām frāzi, kuru vecāki mīl teikt bērniem – "dzīve nav rožu dārzs". Taisnība, ceļš līdz sapņu figūrai nav nekāda vieglā pastaiga pa parku, līdz ar to pazaudēt motivāciju sekundes laikā arī nav nekāda lielā māksla. Ja arī tev reizēm rokas nolaižas, aicinām redzamā attālumā vienmēr turēt šo portāla "Cālis" stāstu kolekciju, kurā atradīsi ne tikai iedvesmojošus stāstus par atvadīšanos no liekajiem kilogramiem, bet arī uzzināsi labākās stratēģijas un iesācēju kļūdas.

Taču ar aktīvu dzīvesveidu sasniegsi tikai sarežģītā dzīves posma pusceļu, kurā jau primāri vajadzēja nonākt kopā ar veselīgu uzturu. Lai gan varētu šķist, ka slaida auguma galvenais priekšnoteikums ir porciju izmēra samazināšana, tā nebūt nav – rūpīgi jāpārskata arī šķīvja saturs. Paturi arī prātā, ka badošanās nav nekāds ilgtermiņa risinājums, jo, dzīvojot uz kaloriju deficīta un pēcāk atgriežoties vecajos ēšanas paradumos, liekais svars būs atpakaļ gluži kā nelūgtais viesis.

Tāpat vērts jau uzreiz saprast, ka, lai gan pamatprincipi visiem cilvēkiem, kuri vēlas iegūt savu sapņu figūru, būs vienādi, izpildījumi var atšķirties. Tas, ka kādai dāmai izdevies pusgada laikā mainīt savu izskatu līdz nepazīšanai, nenozīmē, ka arī tavā gadījumā tas simtprocentīgi tā notiks – un, ja tā, nenokar degunu! Vienmēr svarīgi detalizēti pārskatīt savus ikdienas paradumus, jo tikai tie palīdzēs saprast, vai kaut kur nedaudz nenošmaucies.

Lasi, sporto un sasniedz savus mērķus!

Jāmaina attieksme pret ēdienu. Everita Pastuhova atklāj, kā zaudējusi 55 kilogramus

Foto: Privātais arhīvs

Jēkabpilietei Everitai Pastuhovai ir izdevies tas, par ko sapņo daudzi, – viņa ir uzvarējusi cīņā ar lieko svaru, turklāt bez brīnumtabletēm, kuņģa operācijas vai drastiskas badošanās. Mainot attieksmi pret ēdienu un pievēršoties veselīgam uzturam, četrdesmitgadīgā sieviete ir ne vien zaudējusi 55 kilogramus, bet arī kardināli mainījusi dzīvi un pat matu krāsu – no apaļīgās gaišmates, kas raugās no Everitas vecajām fotogrāfijām, vairs nav ne vēsts.

Liekais svars: ko darīt un ko ne, lai no tā atbrīvotos

Foto: Shutterstock

Liekais svars mūsdienās ir kļuvis par arvien nozīmīgāku problēmu veselības aprūpē. Pasaules Veselības organizācijas apkopotie dati liecina, ka laika posmā no 1998. gada līdz 2008. gadam dubultojās to cilvēku skaits, kas cieš no aptaukošanās. Eiropas Savienības valstīs liekais svars skar 30 līdz 70 procentus iedzīvotāju. Tas ir kļuvis par nozīmīgu problēmu arī Latvijā.

Netērē laiku lieki: izplatītas kļūdas svara zaudēšanā, kuras neļauj iegūt vēlamo rezultātu

Foto: Shutterstock

Katrai no mums ir kāds iedomāts ideālais svars, kuru cenšamies sasniegt ar dažādām fiziskām aktivitātēm un pareiziem ēšanas paradumiem. Taču ne vienmēr viss rit kā pa diedziņu, tāpēc prātā iezogas domas, ka kaut kas netiek darīts līdz galam pareizi. Vēlamies tevi iepazīstināt ar izplatītākajām kļūdām, kuras var aizkavēt ideālās ķermeņa masas sasniegšanu.

Liekie tauciņi uz vēdera: rīcības plāns apkārtmēra samazināšanai

Foto: Shutterstock

Tieši vēders ir viena no izplatītākajām ķermeņa problēmzonām – lai arī kā cenšamies no vēdera tauciņiem atbrīvoties uz neatgriešanos, tie turas pretī un ir patiesi labi iedzīvojušies. Savu ceļu uz plakanu vēderu vari uzsākt jau tagad, paturot prātā, ka būtiskas ir gan veiktās fiziskās aktivitātes, gan arī uzturā lietotā pārtika.

Septiņas izplatītas kļūdas, cenšoties ātri atbrīvoties no liekajiem kilogramiem

Foto: Shutterstock

Viens no galvenajiem ieteikumiem, cenšoties atbrīvoties no liekā svara, ir nepārspīlēt un nedarīt to strauji. Tomēr, ja gaidāms kāds svarīgs pasākums vai notikums, joprojām daudzas sievietes cenšas iznīdēt liekos kilogramus pēc iespējas īsākā laikā. To darot, nereti tiek pieļautas dažādas kļūdas, kas ne tikai kavē mērķa sasniegšanu, bet ilgtermiņā var radīt pretēju efektu vai nodarīt kaitējumu veselībai.

Iegūt sapņu ķermeni. Atklāti sieviešu stāsti par cīņu ar liekajiem kilogramiem

Foto: Privātais arhīvs

Nav šaubu, ka liekais svars mūsdienās ir aktuāla problēma it visur pasaulē. Un lai gan par veselīgu dzīvesveidu tiek runāts teju ik dienu, mūsu piesātinātais un aizņemtais dzīvesveids ne vienmēr atļauj to piekopt. Jāpiebilst, ka ir cilvēki, kam apaļumi patiesi piestāv un viņi savā ķermenī jūtas labi. Taču, ja liekie kilogrami sāk apgrūtināt tavu ikdienu fiziski, iespējams, arī psiholoģiski, varbūt ir laiks apsvērt dzīves paradumu maiņu.

Ja vēlies atbrīvoties no liekā svara, neaizmirsti par šķiedrvielām

Foto: Shutterstock

Šķiedrvielas ir viena no tām lietām, kas nepieciešama normālai gremošanas sistēmas darbībai. Tās ir arī ļoti nozīmīgas, mēģinot atbrīvoties no liekajiem kilogramiem un uzturot veselīgu svaru. Lai palīdzētu saprast, cik daudz tās lietot un kur tās atrast, "Prevention" ir apkopojis pašu svarīgāko par šķiedrvielām.

Universālu diētu nav. Svara zaudēšanas kļūdas, ko pieļauj daudzi

Foto: Shutterstock

Svara zaudēšanai, šķiet, piekritēju būs vienmēr, neatkarīgi no tā, vai cilvēks vēlas atbrīvoties no svētku laikā uzēstajiem gramiem, jo tie liek izjust diskomfortu, vai to pieprasa veselība. Priekšnoteikums, lai patiešām izdotos sasniegt savu mērķi, ir dzīvesveida izmaiņas, pārejot uz veselīgāku tā versiju, kas iekļauj fiziskas aktivitātes un pilnvērtīgu uzturu. Savukārt, lai veselīgs dzīvesveids kļūtu par normu, ir vairākas kļūdas, no kurām izvairīties.

Dzīvo veselīgi, bet kilogramu ir vairāk – iemesli svara pieaugumam

Foto: Shutterstock

Ir saprotams, ja pieņemies svarā pēc ilgi gaidītā atvaļinājuma, kura laikā gribējās izgaršot visās jaunākajās un aktuālākajās kafejnīcās gatavoto. Tas ir arī visai loģiski, ja nesen guvi kādu nopietnu traumu, kas vairākas nedēļas liedza jebkādas kustības (izņemot tās, kuras ved līdz ledusskapim). Taču, kad pēkšņi nevari aizvērt savus džinsus bez nekāda loģiska iemesla, pārsteigums ir saprotams. Tieši tāpēc skaidrojam, kas ir iespējamie vaininieki pēkšņam svara pieaugumam.

Nepārspīlē ar 'lieko' kilogramu nomešanu! Kas ir veselīga svara rādītāji

Foto: Shutterstock

Veselīga svara definīcija ir sarežģīta. Bet ja arī tu uz svariem neredzi sev vēlamo skaitli, tas nebūt nenozīmē, ka tev patiešām nepieciešams zaudēt svaru. Būsim godīgi – ikdienā tik daudz un visur kur tiek runāts par svara zaudēšanu, kas neapzināti cilvēkiem liek domāt, ka arī viņu svars nav pietiekami labs, lai arī kāds tas būtu. Neapšaubāmi, tas rada nevajadzīgu stresu ikvienam, tostarp tiem, kam ir veselīgs svars.

Konkursa stāsts: Trīs bērni nav šķērslis 'nomest' 26 kilogramus

Ir beidzies pieteikumu laiks konkursam "Es varēju!" par atbrīvošanos no liekajiem kilogramiem un formas uzlabošanu. Šodien iepazīstinām ar vienu no divām uzvarētājām – Zani Ansoni-Jansoni. Viņai izdevies pusgada laikā atbrīvoties no 26 liekajiem kilogramiem un būtiski uzlabot formu. Otru uzvarētāju paziņosim ceturtdien.

Apēd par daudz, nemaz neapzinoties: kļūdas porciju izvēlē, kuru dēļ svars nekrītas

Foto: Shutterstock

Ja runa ir par atbrīvošanos no liekā svara, vienmēr tiek vilktas paralēles ar uzturu – un absolūti pamatoti. Ceļā uz sapņu figūru svarīgs noteikums ir ne tikai ēst veselīgi, bet arī to darīt pārdomāti, lai dienas beigās, nemaz neapzinoties, neapēstu pārāk daudz. Portāls "Live Strong" apkopojuši izplatītākās kļūdas, kas apgrūtina uzņemtā ēdiena porciju kontroli, kā rezultātā atbrīvošanās no liekajiem kilogramiem var būt sarežģītāka.

Cukura diabēts un infarkts. Kādus draudus veselībai rada tauku uzkrāšanās vidukļa daļā

Foto: Shutterstock

Vēdera zonu, vidukli varētu dēvēt par vienu no lielākajām problēmzonām sieviešu vidū, jo šķietami nekad vēders nav pietiekami plakans, bet viduklis – pietiekami šaurs. Lai gan, ļoti iespējams, pirmais, par ko domājam, apskatot savas ķermeņa aprises, ir estētiskais aspekts, būtiski ir apzināties arī veselības problēmu riskus, kuri palielinās, ja mums patiesi šajā zonā ir liekais svars.

Jaunajām māmiņām jātievē bez steigas. Ko var darīt formas labā

Foto: Shutterstock

Pēc iespējas drīzāk atgūt slaidu augumu, vingrojot un samazinot uzturvielas – vai tā ir pareizākā taktika jaunajai māmiņai drīz pēc bērna piedzimšanas?

Ikdienišķi sīkumi, kas var palīdzēt tikt pie plakana vēdera

Foto: Shutterstock

Neskatoties uz to, ka vasara aizvadīta un strauji tuvojas laiks, kad tavi labākie draugi būs silts mētelis un biezs džemperis, daudzi vēlas uzturēt skaistu un veselīgu figūru itin visos gadalaikos. Nenoliedzami, visa pamatā ir nesalaužamais duets – fiziskas aktivitātes un veselīga ēšana, taču "Shape" un "Healthline" eksperti apkopojuši vēl citus padomus, kā vari palīdzēt spītīgajiem vēdera tauciņiem ātrāk teikt ardievas.

Izplatītākās kļūdas un vērtīgi ieteikumi cīņai ar liekajiem kilogramiem

Foto: Shutterstock

Liekais svars ir viena no aktuālākajām veselības problēmām mūsdienās, jo tā apmēri pēdējos gados ir ievērojami pieauguši. Tā kā arvien vairāk un vairāk cilvēku cieš no aptaukošanās un liekā svara, aktuāls ir jautājuma arī par to, kā no tā atbrīvoties. Tas nav nepieciešams izskata, bet gan veselības dēļ, jo ievērojams daudzums lieko kilogramu palielina dažādu slimību un veselības problēmu risku.

Konkursa stāsts: 'Pusgada laikā atbrīvojos no 31 kilograma'

Ir beidzies pieteikumu laiks konkursam "Es varēju!" par atbrīvošanos no liekajiem kilogramiem un formas uzlabošanu. Šoreiz iepazīstinām ar otru uzvarētāju – Signi Olti. Viņa pusgada laikā atbrīvojās no 31 liekā kilograma.

Apsēstība ar svariem – kāpēc neizdodas zaudēt svaru, ejot uz zāli ik dienu

Foto: Shutterstock

Liekā svara zaudēšana, ļoti iespējams, ir viena no apspriestākajām tēmām sieviešu vidū. Tāpat daudzas, lai sasniegtu savu vēlamo svaru un sapņu figūru, ir izmēģinājušas neskaitāmi daudz uztura plānu un treniņu programmu, taču vēlamo rezultātu kāda neizskaidrojama iemesla dēļ nav izdevies sasniegt. Pēc kā izdarīts secinājums – man nekad neizdosies sadedzināt liekās kalorijas.

Mazāks kuņģis un atvadas no liekā svara – kas ir bariatrija

Foto: Shutterstock

Diēta pēc diētas, sportošana, badošanās un pat ārstu izrakstīti medikamenti, taču svars, kas uz mirkli cerīgi nokrities, atkal atgriežas ar uzviju. Dažus cilvēkus liekais svars ir tik stipri sažņaudzis savās skavās, ka šķiet – vaļā no tām netiks nekad. Kā viena no pēdējām iespējām, lai sevi atbrīvotu ne tikai no psiholoģiskām, bet arī fiziskām mocībām, ir kuņģa samazināšanas jeb bariatriskā operācija.

Diētas un to ietekme uz veselību – būtiskākais par mēģinājumiem tievēt, ēdot mazāk

Foto: Shutterstock

Viens no galvenajiem pamatprincipiem, lai izdotos samazināt ķermeņa svaru, ir uzņemt mazāk kaloriju nekā ķermenis patērē. Tas, iespējams, izklausās vienkārši, bet realitātē tā nebūt nav, jo badošanās tavu veselību neuzlabos. Tāpat arī der atcerēties, ka nav maģisku līdzekļu, kas visu darbu paveiks tavā vietā. Ja vēlies mainīt savu uztura režīmu, lai atbrīvotos no kāda lieka kilograma, ieskaties "Viņa" rakstu arhīvā par šo tēmu.

Ēst gudrāk, nevis mazāk – triki vieglākai liekā svara zaudēšanai

Uzturs un ēšanas paradumi ir ļoti būtisks faktors, runājot par aptaukošanos un atbrīvošanos no liekā svara. Cilvēk mēdz uzskatīt, ka, lai iegūtu laidu ķermeni, nepieciešams vienkārši ēst mazāk. Bet svarīgi ir ne tikai tas, cik daudz tiek ēsts, bet arī – kas tiek ēsts. Turklāt badošanās un kaloriju deficīts ilgtermiņā labus rezultātus nenesīs, jo, atsākot ēst tāpat kā iepriekš, svars atgriezīsies. Tāpat jāatceras, ka badošanās var būt pirmais solis uz nopietniem ēšanas traucējumiem.

Ikdienišķi vakara paradumi, kas var veicināt pieņemšanos svarā

Foto: Shutterstock

Atbrīvošanās no liekā svara un arī vienkārša ķermeņa uzturēšana kārtībā ir process, kas sastāv no vairākām daļām, un viena no tām ir arī vakara ieradumi. Tieši pirms miega rituāli un ikdienišķi paradumi var būt viens no iemesliem, kāpēc vēl aizvien nevari aiztaisīt iemīļotās bikses vai ieraudzīt izsapņoto skaitli uz svariem. Kuri vakara paradumi var tieši veicināt pieņemšanos svarā, skaidro "Prevention" eksperti.

