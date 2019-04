EP apstiprina bezvīzu režīma piedāvājumu starp ES un Lielbritāniju

Eiropas Parlaments (EP) ceturtdien ar 502 balsīm "par", 81 – "pret" un 29 deputātiem atturoties ceturtdien pieņēma priekšlikumu izveidot abpusēju bezvīzu režīmu Eiropas Savienības (ES) un Apvienotās Karalistes pilsoņiem.

Abpusējais bezvīzu režīms gan stāsies spēkā tikai tādā gadījumā, ja šādus pašus noteikumus britu politiķi piemēros arī ES pilsoņu ieceļošanai Apvienotajā Karalistē. Šādā gadījumā noteikumi stāsies spēkā nākamajā dienā pēc "Brexit". Apvienotās Karalistes pilsoņi bez vīzas varēs uzturēties ES 90 dienas jebkurā 180 dienu laikposmā.

Līdz ar to Lielbritānija tiks iekļauta to vairāk nekā 60 trešo valstu sarakstā, kuru pilsoņi ES var ieceļot bez vīzas. Savukārt, ja Lielbritānija noteiks prasību pēc vīzām kādas no ES dalībvalstu pilsoņiem, vīzu režīms varētu tikt piemērots arī Apvienotās Karalistes pilsoņiem.

Likumprojekts tagad formāli jāapstiprina ES valstu ministriem un jāpublicē ES Oficiālajā Vēstnesī vēl pirms 12. aprīļa, lai sagatavotos iespējamam "Brexit" bez vienošanās.

Bezvīzu režīms attieksies uz visām ES dalībvalstīm, izņemot Īriju, kā arī Islandi, Lihtenšteinu, Norvēģiju un Šveici. Īrijai un Apvienotajai Karalistei ir atsevišķa divpusēja vienošanās, kas nosaka bezvīzu režīmu starp abām valstīm.

"Delfi" jau iepriekš rakstīja, ka EP martā pieņēma virkne īpašu drošības pasākumu, lai pēc iespējas mazinātu "Brexit" ietekmi uz ES iedzīvotājiem.

