'Delfi plus': Noslēpumainais bēglis, hokeja mīts un 'lolli-pop' metode

Aprīļa sākumā Kurzemē atrastā kaste ar dokumentiem un dažādiem karavīra personīgajiem piederumiem, kas 2. pasaules kara beigās bija aprakta pie Remtes, aizvien nes jaunus atklājumus. "Delfi" žurnālists Viesturs Radovics, pētot kastē atrastos dokumentus, sāka atšķetināt arī kastes apracēja dzīves gājumu, kas uzskatāmi parāda latviešu tautas traģisko likteni 20. gadsimtā.

Savukārt jau šonedēļ Ziemeļreinā bērnudārzos uzsākta Covid-19 testēšana ar tā dēvēto "lolli-pop" metodi, kas ir drošāka par ātrajiem testiem – par to ceturtdien "Delfi plus" speciālreportāžā no Diseldorfas raksta Ieva Alberte. Testēšana nav obligāta, līdz ar to radušās bažas, vai metode palīdzēs mazināt saslimstību. Kādas ir atsauksmes no bērndārziekiem par šo jaunieviesumu? Garšoja pēc vates, raksta autorei atzina četrgadnieks Jonatans. Arī viņa mamma vīlusies "lolli-pop" izskatā, jo pilsētas vadība medijos reklamējusi ko glītāku un izvērtusi lielu informatīvo kampaņu.

Bet, tuvojoties Pasaules čempionātam hokejā, sporta nodaļas žurnālists Reinis Lācis apskatīja kādu populāru mītu, – zaudējums vājai komandai tūlīt pat pēc gūtiem punktiem pret hokeja lielvalsti. Vai šādiem bieži piesauktiem stereotipiem ir pamats saistībā ar Latvijas vīriešu hokeja izlasi? Atbilde nav viennozīmīga, taču Reinis izpētījis, ka šādiem seniem Latvijas hokeja mītiem nav gluži pamata ticēt.

Šonedēļ Žanete Hāka un Vita Dreijere ar rakstiem par pašvaldību vēlēšanām atgādina lasītājiem, ka 5. jūnijs nav aiz kalniem. Žanete pievērsās investīciju piesaistei dažādos novados, bet Vita aplūkoja, kā gaidāmajām vēlēšanām gatavojas diaspora.

No ārzemēm balsos 'saujiņa' latviešu – partiju ignorēta, bet ļoti motivēta

Foto: DELFI



Šogad pirmo reizi pašvaldību vēlēšanās attālināti varēs piedalīties arī ārzemēs dzīvojošie latvieši. Iepriekšējos gados pilsoniski aktīvākie diasporas pārstāvji speciāli brauca uz Latviju, lai varētu atdot balsi par sev tīkamākajiem vietvaras kandidātiem, bet šogad viņiem ir dota iespēja balsot pa pastu. Pirmajā reizē to grasās izmantot vien retais. "Delfi" turpina rakstu sēriju par pašvaldību vēlēšanām.

'Noslēpumainais bēglis Baltijas jūrā': Latvietis starp triju valstu specdienestu dzirnakmeņiem

Foto: Shutterstock / DELFI



"Ja tev piedraudētu nogalināt visu tavu ģimeni, kā tu rīkotos? Ja tevi draud nogalināt, tas ir vienkārši, bet, ja draud tavai ģimenei, tas ir daudz, daudz sarežģītāk," saka Anda Dambīte. Viņas tēva Andreja Apsīša 2. pasaules kara beigās noslēptu metāla kasti aprīļa sākumā Kurzemē atrada kāds vēstures entuziasts. Portāls "Delfi", pētot kastē atrastos dokumentus, sāka atšķetināt Apsīša dzīves gājumu, kas uzskatāmi parāda latviešu tautas traģisko likteni 20. gadsimtā.

Energoefektīva privātmāja – kā kapitālajam remontam saņemt valsts atbalstu

Foto: Shutterstock



Privātmāju īpašnieki var līksmot, jo 11. februārī Ministru kabinets apstiprināja labas ziņas – Ekonomikas ministrija izstrādājusi jaunu atbalsta programmu privātmāju atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai. Līdz šim šādu iespēju piedāvāja tikai daudzdzīvokļu namiem un realizēti 263 renovācijas projekti, bet 47 ir procesā. Ekonomikas ministrijas pārstāvis gan uzsver, ka atbalsts paredzēts kompleksai mājas atjaunošanai, tad nu skaidrosim soli pa solim – kurš var pieteikties, kā tas notiek un cik daudz būs jāiegulda pašam.

Pasūkāt vates konfekti: Ziemeļreinas bērnudārzos sāk jaunu Covid-19 testēšanas metodi

Foto: Privāts arhīvs



Šonedēļ Ziemeļreinā bērnudārzos uzsākta Covid-19 testēšana ar "lolli-pop" metodi, kas ir drošāka par ātrajiem testiem. Testēšana nav obligāta, līdz ar to radušās bažas, vai metode palīdzēs mazināt saslimstību.

Vieniem miljoni, citiem nullītes. Kā pašvaldībām veicas ar investīciju piesaisti?

Foto: DELFI



Pašvaldību aktivitātēs investīciju un jaunu uzņēmumu piesaistē aizvien pastāv būtiskas atšķirības – daļa no tām stagnē un nesteidzas piesaistīt jaunus uzņēmumus, savukārt citas, izdzirdot par jauniem projektiem, sāk gatavot pieteikumus. Tuvojoties pašvaldību vēlēšanām, portāls "Delfi" pēta, kā līdz šim pašvaldībām veicies ar investīciju piesaisti un to, kādas jomas nākotnē sola attīstīt vēlēšanu kandidāti.

'Tikai ne manā pagalmā.' Intervija ar Latvijas Vēja enerģijas asociācijas vadītāju

Foto: LETA



Pērn Latvijā netika uzbūvēts neviens jauns vēja parks, vienlaikus Latvija parakstīja saprašanās memorandu ar Igauniju par iespējamu kopīgu atkrastes vēja parka veidošanu Baltijas jūrā. Turklāt aprīļa beigās Igaunijas uzņēmums "Eesti Energia" un Dānijas atjaunīgo energoresursu (AER) uzņēmums "Ørsted" atklāja plānus par pirmā atkrastes vēja parka izveidi Rīgas jūras līcī līdz 2030. gadam, tas ietver arī Latvijas teritoriālos ūdeņus. Portāls "Delfi" intervijā ar Latvijas Vēja enerģijas asociācijas vadītāju un SIA "Fortum Latvia" valdes priekšsēdētāju Andri Vanagu diskutē par situāciju vēja enerģētikas nozarē Latvijā, iedzīvotāju attieksmi pret vēja parku izveidi un iespējamiem risinājumiem, lai ieguvēji būtu visas puses.

'Cehs.lv': Tā vairs nav mana atbildība, man vienalga, vai vakcinējies

Foto: Cehs.lv kolāža



Ķermeņa temperatūra bija sasniegusi jau teju 39 grādu atzīmi, un mani pilnībā pārņēma drudzis. Apsedzies ar segu, palagu, suni, virspalagu un aizkariem, es kratījos, jūtoties kā Dankans Makleods brīdī, kad bija nocirtis kādam citam nemirstīgajam cīkstonim galvu un caur sūdīgi animētiem strāvas lādiņiem saņēma pretinieka enerģiju. "Veidojieties, manas antivielas, veidojieties," es klusi nočukstēju, ko pēc tam pavadīja histēriski un nedaudz biedējoši smiekli. "Ha-ha-ha-ha-ha, es jūtu, ka palieku neuzveicams, muaha-ha-ha!"

Uzvar stipros, zaudē vājajiem – Latvijas hokeja mīts?

Foto: F64



Zaudējums vājai komandai tūlīt pat pēc gūtiem punktiem pret hokeja lielvalsti. Visu spēku izlikšana pirms visnotaļ svarīgāka mača. Kāda netaustāma "latviešu mentalitāte", kas atkal patraucējusi atbildīgā brīdī. Vai šādiem bieži piesauktiem stereotipiem ir pamats saistībā ar Latvijas vīriešu hokeja izlasi? Atbilde nav viennozīmīga, taču norāda, ka seniem Latvijas hokeja mītiem nav gluži pamata ticēt.

Labāk pacietīšos – tāpat pāries! Kāpēc un kā rūpēties par muguras veselību



"Ai, kā man sāp mugura!" Šis, šķiet, ir viens no jebkura cilvēka biežāk izteiktajiem apgalvojumiem, un tas nav bez iemesla. Sēdošs darbs, rušināšanās dārzā, smagumu celšana un nešana, intensīvs treniņš, hobiji, ilgstoša stāvēšana kājās... Tas viss un vēl daudzi citi faktori tiešā veidā ietekmē mūsu veselību. Un, tā kā diskomforts vai muguras sāpes jau kļuvušas par sava veida normu, visbiežāk, tām atkal parādoties, sakožam zobus un paciešamies, līdz viss pāriet.

'Plāns B ir pārcelt vēlēšanas' – CVK vadītāja par to, vai pašvaldību vēlēšanas notiks 5. jūnijā

Foto: DELFI

"Plāns B vienmēr ir pārcelt vēlēšanas, bet es ceru, ka šis tomēr nebūs tas gadījums," tā trešdien raidījumā "Spried ar Delfi" sacīja Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Kristīne Bērziņa. Viņa atsaucās uz Slimību profilakses un kontroles centra speciālistu apsvērumiem, ka tikai divas nedēļas pirms vēlēšanām varēšot redzēt, kāds ir prognozējamais saslimstības ar Covid-19 rādītājs.



Fotoattēla neredzamajā pusē 45 gadus. Preses fotogrāfs Ojārs Lūsis

Foto: No Ojāra Lūša personīgā arhīva



Mēs dzīvojam digitālo bilžu laikmetā. "Dzīvojam gan, bet vienlaikus daudz kam paejam garām," saka pazīstamais preses fotogrāfs Ojārs Lūsis. Viņa optimisms un smiekli ir lipīgi. Varētu pat teikt – dzīves garša. Savējie viņu drīkst dēvēt arī par Lūšuku. Fotogrāfs ar 45 gadu stāžu, kurš allaž centies uzkāpt augstāk un piekļūt tuvāk.

Sekss, nāve un astoņdesmitie. Seriāls ‘It’s a Sin’ un AIDS attēlojums kino

Foto: Publicitātes attēli



Kamēr pasaules uzmanību gandrīz pilnībā nozadzis Covid-19, britu televīzija gada sākumā nolēma atgādināt par citu, teju piemirstu pandēmiju, kas joprojām katru gadu laupa miljoniem dzīvību – cilvēka imūndeficīta vīrusu un tā izraisīto slimību AIDS. Spilgtos 80. gadu toņos un tālaika populārāko radiohitu skaņās ietērptais britu kanāla “Channel4” radītais seriāls “It’s a Sin” jeb “Tas ir grēks”, kas nosaukumu aizguvis no labi zināmās britu dueta “Pet Shop Boys” dziesmas, vēsta par piecu draugu dēkām Londonā laika periodā, kad pasauli pārņem neizprotamā nāvējošā slimība.

Ko par Samantas Tīnas dziesmu 'Eirovīzijai' domā Latvijas mūzikas dižgari

Foto: LETA/Publicitātes foto



Kad marta vidū tika publiskota Latvijas dziesma starptautiskajam konkursam "Eirovīzija", sabiedrībā kā allaž izcēlās diskusijas par skaņdarba kvalitāti un arī tiesībām ar to pārstāvēt Latviju lielajā "Eirovīzijā" – dziesma netika izvēlēta tautas balsojumā, jaunā iespēja bija apsolījums Samantai Tīnai par pērn Covid-19 pandēmijas dēļ izlaisto uzstāšanos. Šogad maijā Samanta ar skaņdarbu "The Moon is Rising" tomēr stāsies Eiropas priekšā. Kāda ir šī dziesma, un kādas ar to ir cerības uz panākumiem, vērtē "Delfi" uzrunātie mūzikas grandi, kuru saprašanu jomā pierāda viņu pašu profesionālie panākumi.

