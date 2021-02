'Delfi plus': partizānu pretošanās Baltkrievijā, kandžas stāsti un Valdis Dombrovskis

Kā sadzīvot ar ieviesto kārtību – šis motīvs ir atsevišķos aizvadītās nedēļas "Delfi plus" rakstos. Lidojot uz Vāciju, tagad nepieciešams ne vairāk kā 48 stundas vecs negatīvs Covid-19 tests, un divas stundas vai pat 23 minūtes "par vecu" ir apmēram tas pats kas lidojuma nokavēšana, liecina Kristapa Graša un vēl citu aiz gaisa kuģa borta palikušu cilvēku pieredze. Tas rada neērtības, bet Baltkrievijā, no kuras nāk šausminošas liecības par varas iestāžu vardarbību un represijām pret Aleksandra Lukašenko režīma kritiķiem, daļa drošības iestāžu darbinieku pametuši darbu, taču "daudzi ir palikuši savās vietās, bet ir gatavi palīdzēt gāzt šo noziedzīgo režīmu."

To intervijā portāla "Delfi" ārzemju ziņu nodaļas redaktoram Ansim Īvānam atklāj Andrejs Ostapovičs, bijušais Baltkrievijas Izmeklēšanas komitejas vecākais izmeklētājs. "Delfi plus" redaktors Filips Lastovskis savukārt Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietniekam un ES tirdzniecības komisāram Valdim Dombrovskim jautāja par ārvalstu un vietējo mediju interpretācijām, ka Dombrovskis esot padarīts par grēkāzi saistībā ar neskaidrībām par Covid-19 vakcīnu eksporta kontroles mehānismu pieņemšanu. Atklājās, ka tās neatbilst patiesībai.

"Delfi plus" arī pievērsās lielākajai no vairāk nekā 4000 kriptovalūtām pasaulē, "Bitcoin", tās kritumiem, kāpumiem un riskiem. "Šo ieguldījumu vajadzētu uztvert kā biļetes iegādi loterijai, kurā izlozes notiek katru dienu, un biļete ir derīga vairākiem gadiem," atzina "INVL Pensiju fondi" valdes priekšsēdētājs Andrejs Martinovs, viens no uzrunātajiem ekspertiem.

Šajā nedēļā "Delfi plus" startēja rakstu sērija "Dzimtenīte", kas iedziļinās kandžas jeb šmakovkas vēsturē, tostarp tā palīdzējusi latviešiem izdzīvot Otrā pasaules kara laikā, šīs dziras tapšanas procesā, kā arī aplūko ēnas puses. Žurnāliste Andra Čudare savukārt pievērsās kļūdām, ko cilvēki pieļauj darba intervijās, bet "Tūrisma Gids" iepazīstināja, kas jauns gaidāms tūrisma sezonā. "Delfi plus" šajā nedēļā piedāvāja arī publicistes Lindas Curikas rakstu par skatītāko "Netflix" seriālu "Bridžertona," ko viņa nosauc par smago pasaku erotiku.

Tuvākajā laikā "Delfi plus" pievērsīsies dzimumvienlīdzīgajai igauņu valdībai, piedāvās pēdējo reportāžu no kāda slepena objekta, tāpat arī turpinās vētīt "Bitcoin" tematu un citā rakstā skaidros, kādēļ, neraugoties uz iespaidīgo vidējo algu starptautiskajos biznesa pakalpojumu centros Latvijā, joprojām ir vakances. Nākamnedēļ "Delfi plus" dzīvesstila sadaļā varēsi lasīt turpinājumu rakstu sērijai "Dzimtenīte". Stāstīsim par Covid-19 antivielu testiem un to rezultātu nozīmi, apskatīsim tautas metodes saaukstēšanās ārstēšanai, pievērsīsimies kādam aktuālam jautājumam par nekustamā īpašuma nodokli un iepazīstināsim ar vairākām spēcīgām un iedvesmojošām personībām.

'Divas stundas par vecu.' Viss mainās, mājās aizlidot kļūst grūtāk

Pagājušajā sestdienā Kristaps Grasis bija plānojis lidot no Rīgas uz Frankfurti, lai nokļūtu mājās Lincā. Tas neizdevās, jo "Lufthansa" lidmašīnā viņu neielaida, paskaidrojot, ka Covid-19 negatīvais tests ir divas stundas par vecu. Kopš sestdienas, 30. janvāra, Vācijā var iebraukt ar testu, kas veikts ne vēlāk kā 48 stundas iepriekš.

'EK priekšsēdētāja mani nav vainojusi.' Dombrovskis par vakcīnām ES un grēkāža lomu medijos

Tādu ārvalstu informācijas milžu kā "Bloomberg", "The New York Times" un arī vietējo mediju interpretācijas, ka Eiropas Komisijas (EK) priekšsēdētājas izpildvietnieks un ES tirdzniecības komisārs Valdis Dombrovskis jebkādā veidā būtu padarīts par grēkāzi saistībā ar neskaidrībām par Covid-19 vakcīnu eksporta kontroles mehānismu pieņemšanu, neatbilst patiesībai, intervijā portālam "Delfi" sacīja Dombrovskis.

'Bitcoin' kā amerikāņu kalniņi – vai vērts riskēt?

Pēdējo mēnešu laikā uzmanību izpelnījusies pasaules lielākā kriptovalūta "Bitcoin", kuras cenas izmaiņas līdzinās amerikāņu kalniņiem – vienā dienā pieaugot līdz rekordaugstam līmenim, bet jau nākamajā – strauji nokrītot un dzēšot būtisku ieguldījumu daļu, īpaši tiem, kuri, cerot uz laimīgo lozi, ieguldījuši visus savus uzkrājumus.

Sistēmā ir cilvēki, kas gatavi palīdzēt gāzt Lukašenko režīmu. Bijušais izmeklētājs intervijā 'Delfi'

Turpinot nākt klajā liecībām par Baltkrievijas varas iestāžu plašo vardarbību un represijām pret Aleksandra Lukašenko režīma kritiķiem, janvāra vidū tika nopludināts audioieraksts, kurā augsta ranga drošības amatpersona aicināja padotos mērķtiecīgi sakropļot ielās izgājušos cilvēkus un rosināja izveidot īpašas nometnes demonstrantiem. Ierakstu nopludināja no Baltkrievijas spēka struktūrām aizgājušo darbinieku izveidotā organizācija BYPOL. Portāls "Delfi" sarunājās ar vienu no šīs iniciatīvas dalībniekiem.

Ļergas ceļus šķetinot – kā latvieši sāka kandžu dzīt

Ne velti ir tāds teiciens "dzert kāzas" – neba ūdeni celsi galdā, svinot svētkus, noslēdzot talku vai godam aizvadot mirušo. Nav ko liegties, alkohols gadu tūkstošiem bijis klātesošs cilvēka dzīvē, arī Latvijas teritorijai zaļā pūķa spārnu vēziens nav gājis secen. Te pašdarinātais dzēriens kristīts ar dažādiem nosaukumiem – ļerga, kandža, samene, brandavs, grāvjūdens, ugunsūdens, sievu asaras –, bet daudzi to dēvē pavisam mīļi – dzimtenīte. Arī vārdam "dzert" ir vesels pūrs citu apzīmējumu – žūpot, plītēt, sviķot, šmorēt, uzmest garu, slīcināt dūšu, trumpēt, iemest –, bet reibuma stāvokli apzīmē vēl poētiskāk – būt ķirsī, žvingulī, vafelē, ķitē. Tādēļ papētījām dziļāk, kā Latvijā gadu gaitā attīstījušās kandžas tecināšanas tradīcijas, cik radoši būvēti aparāti, kā izlīdzējās Otrā pasaules kara laikā un kādi dzērieni pavisam legāli top mūsdienās. Protams, neiztikt bez kāda skarbāka narkologa, toksikologa vārda un ielūkošanās likuma pantos – drīkst vai nedrīkst ieviest tādu hobiju.

Attālināto mācību šaubīgā kvalitāte – vainīga forma, saturs vai izpildījums?



Attālināto mācību laikā izglītības kvalitāte nav pietiekami augstā līmenī, taču šajā nestandarta situācijā ir jāmeklē nestandarta risinājumi. Apmierināto pušu nav un, visticamāk, nebūs, tomēr visiem kopā – pedagogiem, skolu vadībai, bērniem, vecākiem, pašvaldībām un par nozari atbildīgajai Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM) – ir jācenšas atrast līdzsvaru un savstarpēju izpratni.

Visu laiku skatītākais 'Netflix' seriāls – smagā pasaku erotika par tikumīgu sabiedrību

Seriāls "Bridžertona" (Bridgerton) man "Netflix" topā gozējās vairākas nedēļas, bet, tā kā kostīmu drāmas nav manā interešu lokā, to ignorēju. Neuzticos arī "Netflix" topam kopš reizes, kad tur trāpījos uz filmu "365 dienas", par kuru pieklājīgākais, ko varu teikt, – nekādā gadījumā neskatīties.

Tūrisma objekti, kas šogad atvērs durvis Latvijas apceļotājiem

Lai arī šis laiks tūrismā ir ļoti izaicinošs, vietējie tūrisma pakalpojumu sniedzēji nedomā turēt rokas klēpī un 2021. gadā nāk klajā ar fantastiskiem jaunumiem dažādām gaumēm, lai ceļojumi pa Latviju būtu sevišķi krāšņi.

'Ģenerāļa Slokuma' traģēdija – kā pazuda Ņujorkas vāciešu kopiena

Tā ir lielākā civilā traģēdija ASV, upuru skaita ziņā to pārspēja tikai teroristu uzbrukumi Dvīņu torņiem 2001. gada 11. septembrī. Vienā dienā, 1904. gada 15. jūnijā, gāja bojā vairāk nekā 1000 Ņujorkas vācu kopienas iedzīvotāju, un pēc šīs nelaimes Ņujorkas "Mazā Vācija" palēnām izmira.

Utopija vai nodokļu shēma? Kāpēc Itālija iznīcināja Rožu salas republiku

1968. gadā, kad notika Vjetnamas karš, Čehoslovākijā sākās Prāgas pavasaris, bet "The Beatles" izdeva "Hey Jude", Itālijas centrālajā daļā, netālu no Rimini, Džordžio Rosa paziņoja, ka jūrā uzcēlis savu valsti. Sākās strīds starp Itāliju un Rožu salas republiku, ko tolaik aprakstīja prese visā Eiropā. "Delfi" skaidro, kā talantīga inženiera sapnis pārvērtās par gruvešiem jūras dibenā.

Paldies, bet nē. Kļūdas, ko pieļauj darba intervijās



Došanās uz darba interviju ir kā randiņš, kura laikā abi cenšaties atstāt par sevi labāko iespaidu un saprast, vai būs arī otrā tikšanās reize. Ne visi randiņi ir veiksmīgi, daži kļūst par mītiskiem briesmu stāstiem, ar kuriem lūdz dalīties ballītēs, bet citi ir mīlestība no pirmā skatiena un sākums skaistām attiecībām. Ar darba intervijām ir līdzīgi, ir dzirdēti stāsti, ka intervējamais ietriecas sapulču telpas durvīs un tiek pie puna vai apgāž ūdens glāzi, kuras saturs aizplūst līdz potenciālā darba devēja klēpim. Bet vai tas ir iemesls, kādēļ kāds nesaņem gaidīto darba piedāvājumu? Aicinājām personāla atlases uzņēmumus "Working Day" un "Enjoy Recruitment", kā arī telekomunikāciju uzņēmuma "Tele2" pārstāvi padalīties ar gadu gaitā gūto pieredzi par to, kādas kļūdas cilvēki pieļauj intervijās, lai no tām varētu izvairīties!

No Rīgas uz lauku viensētu. Harēviču ģimenes stāsts

Harēviču ģimene pirms sešiem gadiem sāka domāt par savu lauku māju, un sapnis arī piepildījās – viņi jau divus gadus saimnieko savā lauku mājā. Šeit ir viņu miera osta zemes virsū, īsta lauku idille, kur atgūties pēc galvaspilsētas straujā ritma un darbu dunas. Šeit ir viņu mazā paradīze ar ziedošiem ceriņu krūmiem maijā, smaržojošiem filadelfiem jūnijā un sniegotām kupenām ziemā.

