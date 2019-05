Jaunups par VEF budžetu, Eiropas kausiem un darbu LBS valdē

Par šī gada Latvijas čempioni basketbolā kļuva " VEF Rīga " komanda, izcīnot savu sesto Latvijas meistartitulu. Kluba valdes priekšsēdētājs Edgars Jaunups sarunā ar Andreju Siliņu atklāj izcīnītā titula cenu budžeta izteiksmē, uzteic komandas attieksmi, neraugoties uz kavētajām algām, atklāj finansiālo ieguvumu no VTB līgas sezonas griezumā, pārdomā nosacījumus dalībai kādā no Eiropas turnīriem un ģenerālmenedžera pozīcijas nepieciešamību. Spriež arī par iespēju sekot Rīgas "Dinamo" piemēram un iegūt kādu milzīgu sponsoru no Krievijas, basketbola halles nepieciešamību Rīgā, darbu ar jaunajiem spēlētājiem "VEF skolā", kā arī darbu kā Latvijas Basketbola savienības (LBS) loceklim. Sarunas ierakstu video formātā var noskatīties šeit . 28.05.2019. epizode.