Mazā vakara laimīte: makaronu sacepums

Makaronu sacepums ir ideālas pirmdienas vakariņas. Pirmkārt, lieliski var izmantot brīvdienu dzīru paliekas. Otrkārt, pirmdienā cilvēkam nepieciešams kāds uzmundrinājums. Treškārt, tas ir garšīgi, ātri, sildoši un barojoši. Secība nav svarīga, vārdu sakot, makaronu sacepumam būt!

Diezgan bangojošā dzīves okeānā vienmēr bijusi kāda droša un silta sala, kur patverties. Un šo salu sauc: Makaronu sacepums. Tādai salai mūsu gastronomiskajā kartē ir jābūt!

Makaronu sacepums ir dižs ēdiens. Sasilda, nomierina un uz brīdi dara laimīgu. Siers ar makaroniem vispār šķiet īsta dievu dāvana cilvēcei. Neko vairāk nevajag – siers, makaroni, tuč tuč piena, un krāsnī iekšā! Ārā nāk dievu ēdiens ar zeltaini brūnu, grumbuļainu virsiņu un karstu siera un makaronu masu, kur karstais siers vijas un stiepjas, un stiepjas, un viss smaržo, garo un garšo tik brīnišķīgi.

Runājot par jau minētajām pie brīvdienu dzīru paliekām, piemēram, maltās gaļas mērci, – te kopā ar makaroniem un sieru pa virsu atkal sanāk īstas dzīres. Ja mērce pabiezāka, var pieliet klāt nedaudz pienu vai pat saldo krējumu – sanāk tāds "Gana pīrāgs" no makaroniem, ka tik turies!

Makaronu sacepums, tāpat kā kartupeļu sacepums, ir lielisks ar to, ka tajā var iecept visu ko. Sajauc tik visu ar saldā krējuma mērcīti, liec krāsnī – un būs pasakaini garšīgi ar garantiju! Piemēram, apcep vistas filejas gabaliņus kopā ar šampinjoniem, liek traukā, makaroni pa virsu, visu pārlejam ar piena un saldā krējuma maisījumu, žvīk žvāk, nedaudz rīvēta siera pašā augšā – ekselentas vakariņas!

Protams, var jau rīkoties pavisam rafinēti un ar makaronu sacepuma palīdzību iemānīt dažam labam lietas, ko dažs labs citādi ēst nav pierunājams. Piemēram, brokoļus. Makaronu sacepumā tie lieliski iederas un, kopā ar biezu un gardu krējuma mērcīti, izrādās, ir tīri ēdami!

Mēs zinām – vējš un lietus ir mazākais, no kā šajās dienās gribas patverties virtuves siltajā omulīgumā. No domām un ziņām neaizbēgsi. Bet šeit, šajā laikā viens no mūsu uzdevumiem ir stingri turēties. Jā, arī katram savā virtuvē! Šķiet, ka iespēju būt kopā pie vakariņu galda šobrīd novērtējam vairāk nekā jebkad. Tāda mazā vakara laimīte. Lai silts vakars un gardas vakariņas jūsmājās!