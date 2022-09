Zinātnieki nākuši klajā ar vienkāršu stratēģiju, kā samazināt alkohola lietošanu

Mēs visi gribam būt veseli, taču ar dzīvesveida izvēlēm bieži iešaujam sev kājā. Uz vienas no galvenajām "lodēm" ir rakstīts "alkohols" – viena glāzīte vīna, kauss alus vai mērglāzīte degvīna, un alkohola patēriņa uzskaitījumā vairākas ailītes jau aizpildījušās. Par alkohola kaitīgo ietekmi ekspertu komentāru un kampaņu veidā runā teju uz katra stūra, taču panākt būtiskas izmaiņas nenākas viegli. Nu zinātnieki nākuši klajā ar efektīvu stratēģiju, kā mērķi sasniegt ātrāk – jāizceļ paaugstinātais vēža risks apvienojumā ar dzērienu vienību uzskaiti, vēsta "Science Alert".

2021. gadā veiktā pētījuma autoru komanda norāda – ar mērķi uzlabot sabiedrības veselības rādītājus, vēstījums, kas ietver ziņu "kāpēc samazināt" un "kā samazināt", var būt efektīvs.

Protams, pārmērīgs alkohola patēriņš neveicina tikai ļaundabīgu audzēju risku. Šis paradums izraisa kaudzi problēmu – sākot no sirds un gremošanas slimībām un beidzot ar pāragru nāvi un paaugstinātas demences risku. Taču kombinācija "vēzis + alkohola vienības" uz cilvēkiem iedarbojies vislabāk. "Noskaidrojām, ka vēstījums par vēzi un alkoholu, pievienojot konkrētu, praktisku darbību – vienību skaitīšanu, rezultējās grādīgo dzērienu patēriņa samazinājumā starp cilvēkiem, kuri tos lieto," sacījusi profesore Simona Petigrū no Džordža starptautiskā veselības institūta (The George Institute for Global Health).

Pētījuma dalībnieku uzdevums bija atbildēt uz trīs aptauju jautājumiem – pirmo aizpildīja 7995 cilvēku, kamēr otro – 4588 no viņiem. Vērts piebilst, ka otro aptauju bija jāaizpilda pēc trim nedēļām. Uz pēdējās un noslēdzošās aptaujas jautājumiem vēl pēc trim nedēļām atbildēja 2687 cilvēki. Visi dalībnieki tika sadalīti trīs grupās, katrai demonstrējot atšķirīgas reklāmas un vēstījumus par grādīgo dzērienu lietošanu.

Salīdzinot ar kontroles grupu, viena kombinācija izcēlās jo īpaši: pa televizoru pārraidīta reklāma, kuras saturā alkohola lietošana sasaistīta ar vēža risku. Šim vēstījumam sekoja rosinājums skaitīt izdzertā alkohola vienības. Zinātnieki secinājuši, ka tieši šis piegājiens uzskatāms par vienu no visefektīvākajiem, rosinot cilvēkus mēģināt samazināt alkohola patēriņu. Vēl vairāk – šī grupa bija vienīgā, kuras dalībnieku vidū sešu nedēļu garumā konstatēts ievērojams alkohola patēriņa samazinājums.

Arī citas pieejas uzrādīja pozitīvas iezīmes, piemēram, rosinājums katram noteikt, cik alkohola vienības patērēs un tad censties pie sevis nostādītā mērķa pieturēties, arī "nostrādāja" – tas mudināja atsevišķus brīvprātīgos censties un samazināt patēriņu, taču šajā sacensībā ar lielu atrāvienu uzvarētājs bija viens.

"Daudzi nezina, ka alkohols ir kancerogēns," uzsver Petigrū. "Tā ir svarīga informācija, kurai patērētājiem vajadzētu būt pieejamai. Taču ar fakta paziņošana, ka alkohola lietošana var izraisīt vēzi, ir tikai daļa no risinājuma – mums jāpiedāvā arī veidi, kā rīkoties, lai risku mazinātu."

Kā liecina Pasaules veselības organizācijas 2018. gada dati, alkohola lietošanu var attiecināt pat uz septiņiem procentiem priekšlaicīgas nāves gadījumu skaitu pasaulē. Un tāpēc viens no veidiem, kā šo problēmu risināt, ir padarīt grādīgo dzērienu patērētājus zinošākus. Nenoliedzami, veselības organizācijas un veselīga dzīvesveida piekritēji laika gaitā daudzkārt centušies rast veidus, kā dzērienu padarīt mazāk pieejamus, kā arī dārgākus, taču eksperti norāda – gala rezultātā tikai personīgās izvēles noteiks, vai alkohola lietošanas paradumi ilgtermiņā mainīsies.

Konkrētajā pētījumā dalībnieku grupa izvēlēta, lai tā demogrāfiski plaši pārstāvētu to Austrālijas iedzīvotāju daļu, kas patērē alkoholu, tāpēc šī iemesla dēļ būtu nepareizi apgalvot, ka pieeja pilnīgi noteikti arī citās pasaules valstīs strādās tieši tāpat. Neskatoties uz to, pētnieki tomēr uzsver, ka dzēriena vienību skaitīšana varētu būt iedarbīgs veids ceļā uz alkohola samazinājumu.

To, kā alkohols patiesi ietekmē organismu, kādas pazīmes liecina par alkoholismu un kas mainīsies, ja šo ieradumu mazināsi, lūko rakstos zemāk!

Alkohols un smadzeņu sarukšana – pat viena glāze dienā var būt no svara

Foto: Shutterstock



Tas, ka alkohola lietošana ir kaitīga veselībai, nav noslēpums, taču daudzi sevis attaisnošanai izmanto argumentu, ka lielākā nozīmē ir daudzumam – viena bundžiņa alus dienā taču neko sliktu nenodarīs. Pretēju viedokli pauduši zinātnieki, kuru jaunākā izpēte norāda – pat vienai pintei alus vai glāzei vīna ir korelācija ar smadzeņu sarukšanu, vēsta "Live Science".

Infografika: Kā un kurus orgānus alkohols ietekmē visvairāk?

Foto: Shutterstock



Alkohola lietošana ir cēlonis vairāk nekā 60 dažādām hroniskām slimībām, turklāt uz daudziem orgāniem tas atstāj graujošu ietekmi. Lūk, Veselības ministrijas apkopota infografika par to, kurus orgānus un kā "zaļais pūķis" ietekmē visvairāk.

Kas notiek ar organismu, pārtraucot lietot alkoholu

Foto: Shutterstock



Iespējams, tev šķiet – ikvakara vīna glāze neko ļaunu nenodara un tavai labsajūtai nāk tikai par labu. Tomēr, vai esi domājusi, kāda būtu tava dzīve, ja tu atteiktos no alkohola pavisam vai arī sāktu to lietot ievērojami mazākos daudzumos? Īpaši tad, ja vakara vīna glāze ir krietni lielāka un pilnāka par tām, ko pasniedz smalkos restorānos, vai arī tu mēdz izdzert pusi pudeles vai vairāk.

Alus, degvīns, vīns, liķieri: kurš alkoholiskais dzēriens ir visnekaitīgākais?

Foto: Shutterstock



Galvenā lieta, kas jāliek aiz auss, pildot glāzē jebkuru spirtoto dzērienu: ne pēc PVO standartiem, ne arī pēc dažādu pētījumu datiem nav tāda jēdziena kā "nekaitīga alkohola deva". Ir tikai ieteicamais augšējais slieksnis, kuru pārkāpjot jūs pilnīgi noteikti sajutīsiet alkohola kaitīgo ietekmi uz veselību. Tie ir ne vairāk par 30 gramiem spirta dienā. Tieši tik ir vienā degvīna glāzītē, pāris glāzēs vīna vai pudelē alus. Bet – vai alkohola kaitīgums ir atkarīgs no šķidruma sastāva, ar kuru tas nonāk organismā?

Vai tiešām vīna dzeršana palīdz dzīvot ilgāk? Pierādījumi ir visai 'šķidri'



Dzīvesstila medijos bieži redzami raksti par to, ka glāze vīna dienā palīdz mazināt dažādu veselības likstu risku. Daudzos gadījumos šiem apgalvojumiem saknes meklējamas 1992. gadā publicētajā pētījumā, kur piesaukts "franču paradokss" un argumentēts, ka cilvēki kultūrās, kur ikdienā tiek vidēji patērēts vairāk vīna nekā citviet pasaulē, dzīvo ilgāk tieši vīna baudīšanas dēļ. Taču – ja kaut kas izklausās pārāk labi, lai būtu patiesība, ir ļoti liela varbūtība, ka tā nav patiesība. Tā ir arī šajā gadījumā – kaut zināmas sakarības starp vīnā esošajām vielām un samazinātu risku iedzīvoties noteiktās kaitēs var saskatīt, ir virkne atrunu un "āķu".

Alkoholiķes atzīšanās. Doma, ka nekad vairs nedrīkstēšu dzert, bija biedējoša

Foto: Shutterstock



Vārds "alkoholiķis" ļoti daudziem izraisa negatīvas emocijas, liekot domāt par slinku, nekoptu cilvēku, nevis tādu, kas strādā labi atalgotu darbu un ir šķietami "parasts cilvēks". Tomēr problēmas ar alkoholu var skart ikvienu – arī cilvēku no kārtīgas ģimenes, kas skolas laikā bijis teicamnieks, ieguvis augstāko izglītību, laiku vada inteliģentās sarunās un spēj veikt atbildīgu, labi atalgotu darbu. Tieši tā varētu raksturot Annu (vārds mainīts) – sievieti, kas vairāk nekā 10 gadus bija atkarības varā un tagad sevi sauc par nelietojošu alkoholiķi.

Dārgāks alkohols bendē mazāk? Aknu veselība un uzturs, kas palīdz

Foto: Shutterstock



Kamēr daudziem sulīgs šašliks, gaisīgas kūciņas un atspirdzinoši grādīgie dzērieni asociējas ar vasaras ballītēm līdz rīta gaismai, viens no mūsu galvenajiem orgāniem – aknas – uz šo pasākumu noskatās ar bažām. Aknas nodrošina vairākas mūsu organismam vitāli nepieciešamas funkcijas, un tieši veselīgs uzturs ir viens no galvenajiem balstiem, kas tās tur. Vai tad, ja vēlamies ar tām draudzēties, visam neveselīgajam jāteic ardievas? Nē, jo aknas ir ļoti spēcīgs orgāns, taču bez pareizo produktu izvēles uzturā varam pamatīgi sev sarežģīt dzīvi.

Alkohola lietošana var ietekmēt vēža attīstīšanos, norāda pētnieki

Foto: Shutterstock



Viena vīna glāze pie vakariņām vai alus iemalkošana, sēžot terasē ar draugiem, izrādās, nav nemaz tik nekaitīga, kā liekas. Zinātnieki atklājuši saistību starp alkohola lietošanu un vēža rašanos, informē Amerikas Vēža asociācija publikācijā portālam "Health".

Vienu jau var... Pārmērīgas alkohola lietošanas negatīvās sekas

Foto: Shutterstock



Pamostoties ar paģirām, uzreiz ir skaidrs, ka iepriekšējā vakarā izdzertais alkohols neko labu tev nav devis. Un pētījumi rāda – pārmērīga alkohola patēriņa sekām var būt lielāka ietekme uz tavu organismu, nekā tikai vienas dienas ilgas ciešanas. Laika gaitā, izdzerto dzērienu skaitam augot, alkohols var negatīvi ietekmēt tava organisma funkcijas.

Katrs piektais vīrietis – atkarīgs. Kā cilvēku veselību ietekmē alkohola lietošana



To, ka alkohola lietošana nodara nopietnu ļaunumu veselībai, nav dzirdējis tikai retais. Tomēr, ņemot vērā statistikas rādītājus, šķiet, ka daudziem šī informācija paslīd garām nemanīta. Pēdējos gados alkohola patēriņš Latvijā ir audzis. Iespējams, kādam to gribētos norakstīt uz ārzemnieku kāri pēc grādīgām dzirām, bet arī statistika par alkohola atkarību ir skarba – no tās cieš teju katrs piektais vīrietis Latvijā.

Alkoholam nē: labās lietas, kas notiks, ja izvairīsies no grādīgajiem dzērieniem

Foto: Shutterstock



Nesteidzīga vīna glāze vai atspirdzinoši vēss kokteilis dienas izskaņā dažkārt skan diezgan vilinoši. Tomēr, ja tas sāk kļūt par tavu rituālu, vai nebūtu vērts padomāt, ka nepieciešams piebremzēt? Pētījumi un uztura speciāliste Baiba Grīnberga sniedz padomus, kāpēc būt atturībniekam patiesībā ir tik labi.

Vai vīns ir veselīgs, un ko ēst, lietojot alkoholu? Nopietni par nenopietniem jautājumiem

Foto: Pixabay.com



Liela daļa no mums svētkos mēdz iemalkot glāzi vīna, bet Jāņos – pāris alus kausu. Kāds to dara ne tikai svētkos... Vai alkohols, piemēram, sausais sarkanvīns, var būt vērtīgs veselībai? Vai tiesa, ka dārgais alkohols ir mazāk kaitīgs par lēto? Kādēļ pandēmijas laikā mēs sākām vairāk lietot grādīgos dzērienus?

Piecas pazīmes, kas liecina – alkohols ir kļuvis par atkarību

Foto: Shutterstock



Ļoti daudziem šķiet, ka glāzīte grādīga dzēriena neko ļaunu organismam nenodarīs, tomēr tā nebūt nav. Alkohols patiešām nodara kaitējumu veselībai, īpaši, ja lietots ievērojamos daudzumos. Tas ir kaitīgs pat tad, ja iedzeršana nenotiek regulāri. Tomēr ne visos gadījumos iedzeršana laiku pa laikam liecina par alkoholismu.

Nemeklē laimi pudelē – pudelē tās nav. Alkohola atkarības atmešanas metožu efektivitāte

Foto: Shutterstock



Stāsts no dzīves. Vīrs aizrāvies ar alkoholu. Un aizrāvies jau tiktāl, ka kļuvis par gluži citu cilvēku. Sieva to vairs nevar izturēt un liek viņam braukt "kodēties", jo alkohols viņu pataisījis par monstru, kas savu greizsirdību un agresiju izgāž ne tikai pār sievu, bet arī abu bērniem. Jūs droši vien jau zināt stāsta turpinājumu. Vīrs "nokodējas", vienu brīdi dzīve šķiet laimīga, līdz viss gluži kā apburtā aplī atkal sākas no jauna – vīrs sāk dzert, atkal plīst trauki un ģimene tiek atstāta nebeidzamās ciešanās. "Ierobežo atkarību, bet paturi acīs. Kā cilvēks atkarību aizmirst, tā tiek noķerts aiz astes," tā par apburtā apļa pārtraukšanu saka narkoloģe. Šajā rakstā par metodēm un to efektivitāti, kuras tiek pielietotas gan tepat Latvijas robežās, gan visā pasaulē, lai atkarību ierobežotu.

Kad aknas vairs netur: alkohola ietekme uz orgānu un problēmas pazīmes



To, ka alkohola lietošana nodara nopietnu ļaunumu veselībai, kā arī var negatīvi ietekmēt attiecības ar līdzcilvēkiem, nav dzirdējis tikai retais. Viena no organisma sistēmām, ko visspēcīgāk ietekmē grādīgo dzērienu regulāra patērēšana, ir aknas. Alkohola izraisītas aknu problēmas var būtiski ietekmēt dzīves kvalitāti un galējā gadījumā var būt nepieciešama pat orgāna transplantācija.

10 brīdinoši signāli, ka alkohols tev kļuvis par problēmu

Foto: Publicitātes foto



Vairums cilvēku uzskata, ja grādīgos dzērienus nedzer katru dienu, tad viņiem alkohola problēmu nav. Diemžēl alkoholisms var piemeklēt jebkuru – vīriešus un sievietes, jaunus un vecus, labi izglītotus un neizglītotus utt. Alkoholisms tāpat kā jebkura cita slimība cilvēkus nešķiro. Alkoholiķis ir jebkurš, kam dzeršana kļūst par problēmu un sāk traucēt kādā no viņa dzīves sfērām.

