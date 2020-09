Aizturēta viena no Baltkrievijas opozīcijas līderēm Koļesņikova; atrašanās vieta nav zināma

Pirmdienas rītā Minskā aizturēta viena no Baltkrievijas opozīcijas līderēm Marija Koļesņikova. Cilvēki civilā apģērbā pilsētas centrā viņu iesēdinājuši mikroautobusā un aizveduši nezināmā virzienā, atsaucoties uz aculieciniekiem, vēsta portāls "Tut".

Aizturēšana notikusi pie Nacionālā mākslas muzeja. Opozīcijas Koordinācijas padomes locekli Koļesņikovu sagrābuši cilvēki civilā apģērbā un maskās, un ievilkuši mikroautobusā ar uzrakstu "Sakari" uz sāna.

Koļesņikovas telefons ir sazvanāms, taču uz zvaniem viņa neatbild, pārliecinājās portāls.

Tāpat pirmdien vairs nav sazvanāmi Koordinācijas padomes preses sekretārs Antons Rodņenkovs.

Kāds autovadītājs ar videoreģistratoru fiksējis iespējamo Koļesņikovas aizturēšanas brīdi. Ierakstā redzams, kā no muzeja priekšas prom dodas tumšs mikroautobuss.

Latvijas ārlietu ministras Edgars Rinkēvičs norādījis, ka Baltkrievijas amatpersonām Koļesņikova ir nekavējoties jāatbrīvo.

Harassement and repressions of political opponents continue in #Belarus, worrying news about the abduction of one of the protest leaders Maria Kolesnikova, Belarusian authorities must release her immediately