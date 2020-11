Baltkrievijā dumpīgiem strādniekiem izraksta rēķinu par tērauda kausējamo krāšņu apturēšanu

Pret četriem Baltkrievijas metalurģijas rūpnīcas (BMZ) strādniekiem ierosinātas krimināllietas par "nelikumīgām grupveida darbībām, kas rupji pārkāpj sabiedrisko kārtību apvienojumā ar atklātu varas pārstāvju likumīgo prasību neievērošanu", vēsta portāls "Tut".

Saskaņā ar apsūdzību, šo personu rīcības rezultātā 17. augustā uzņēmumā apturēts tērauda kausēšanas process un nodarīti materiālie zaudējumi 1088 rubļu (355 eiro) un 29 kapeiku apmērā. Apsūdzētajiem izrakstīts rēķins zaudējumu segšanai.

Saskaņā ar "Tut" redakcijas rīcībā nonākušajiem krimināllietas dokumentiem, četri BMZ strādnieki kopā ar "citām nenoskaidrotām personām" 17. augustā rūpnīcas teritorijā organizēja "nelikumīgas grupveida darbības".

To laikā apturēts tehnoloģiskais transports, kas nogādā izejvielas tērauda kausēšanas cehā, līdz ar ko tikusi apturēta kausēšanas krāšņu darbība.

Viens no rūpnīcas strādniekiem Pāvels Megidovs portālam apstiprina, ka ir viens no tiem, pret kuriem ierosināta krimināllieta. Viņš stāsta, ka bijis saniknots par to, ka milicija 10. augustā rupji aizturējusi viņa nepilngadīgo dēlu, kurš kopā ar draugu vienkārši gājis pa ielu. Tāpēc darbinieku sapulcē ar rūpnīcas vadību, kas neesot strādniekus uztvērusi nopietni un tikai teikusi "ko gan jūs varat izdarīt", viņš sācis ļaudis mudināt uz aktīvu rīcību.

Strādnieki apturējuši metāllūžņu transportieri, taču kausējamās krāsnis apturēja pati vadība, viņš norāda. Turklāt, kā apgalvo Megidovs, cehā vēl bija materiāli, ar ko strādāt.

Viņš norāda, ka apturot metāla piegādi, cerējis, ka rūpnīcas vadība sāks dialogu ar kolektīvu. Pēc 17. augusta notikumiem rūpnīca tālāk strādājusi ikdienas režīmā.

Baltkrievijā kopš 9. augusta notiek plaši tautas protesti pret 26 gadus valdījušo Aleksandru Lukašenko un prezidenta vēlēšanu rezultātu viltošanu. Drošības iestādes brutāli vēršas pret demonstrantiem, par ko medijos parādās arvien jaunas liecības.

ANO ir zināms par vismaz 450 dokumentētiem spīdzināšanas gadījumiem. Te kāda vīrieša stāsts, kā viņu OMON miliči izvaroja ar steku. Te redzams gadījums, kā milicis sit sievieti. Te lasāms stāsts par kāda medijos popularitāti guvuša foto varoni, te video redzams, kā drošībnieks tiešā tēmējumā sašauj žurnālisti. Par piedzīvoto pastāstīja arī divi Minskā aizturēti Latvijas pilsoņi. Savukārt kāda Krievijas blogera stāsts te. Bet šeit biedējošs video no OMON aizturēšanas automašīnas.

Pats Aleksandrs Lukašenko, diskreditējot protestu nozīmi, ir izteicies par miermīlīgo protestu dalībniekiem kā "aitām", "žurkām", bijušajiem kriminālnoziedzniekiem, kuri ir bezdarbnieki, kā arī apgalvojis, ka ap 60% visu demonstrantu atrodas dažādu vielu reibumā. Varasiestādes arī izplata stāstus, ka protestētāji saņem naudu, bet prezidents biedē ar NATO draudiem pie valsts robežām.

Lukašenko arī paziņoja, ka 60% fotogrāfiju ar vardarbībā cietušajiem ir "feiks" . Lukašenko arī apgalvoja, ka cilvēki paši uzkrāsojuši sev zilumus, lai apmelotu OMON. Vienlaikus viņš aicināja "piedot drošībnieku kļūdas". "Tie ir jūsu cilvēki. Pat, ja viņi ir kļūdījušies, piedodiet viņiem," drošībniekus aizstāvēja Lukašenko.

Pats Lukašenko savu leģitimitāti kā prezidents zaudējis pēc Rietumos neatzītajām prezidenta vēlēšanām, kurām sekoja plaši protesti un varasiestāžu mēģinājumi ar spēku tos apslāpēt, kā arī negaidīti sarīkotās inaugurācijas.