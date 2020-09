Video: Kā mākslīgais intelekts atklāj baltkrievu sitēju identitātes

Katra OMON kaujinieka, miliča un ugunsdzēsēja, kurš piedalās baltkrievu protestētāju sišanā, identitāte ir atšifrējama, ceturtdien publicētā video demonstrē Silīcija ielejā, ASV dzīvojošais baltkrievu datortehnoloģiju izstrādātājs Andrejs Maksimovs.

"Iepriekš solīju, ka jūsu bērni redzēs tieši jūsu sejas, kad īstenosiet pašus nežēlīgākos noziegumus savās dzīvēs. (..) Jums nav maskas, jūs dzīvojat neīstajā laikmetā. Visas jūsu sejas ir atklātas foto un video, kuri uzņemti, kad veicāt noziegumus," paziņo Maksimovs, paralēli demonstrējot, kā ar dažiem soļiem mākslīgais intelekts pēc acu formas vien datu bāzēs atrod sitēja seju un "noņem masku", kā arī atklāj citu par viņu zināmo informāciju.

Maksimovs gadiem strādā datorgrafikas attīstīšanā, tiek uzskatīts par datorspēļu izstrādes industrijas veterānu, kā arī ir nozarē pieprasīts viedokļu līderis, kurš uzstājas konferencēs visā pasaulē.

Viņš ASV izveidojis kompāniju "Promethean AI". Tā māksliniekiem asistē virtuālo pasauļu celtniecībā, darot garlaicīgās un monotonās lietas, kamēr mākslinieks var nodoties svarīgajam, liecina uzņēmuma interneta vietnē atrodamais apraksts.

Acīmredzami Maksimovs savas zināšanas datorgrafikā un mākslīgā intelekta jomā tagad izmanto, lai piedalītos savu tautiešu baltkrievu cīņā par tiesībām pašiem izvēlēties savu politisko pārvaldi, tā vietā, lai to noteiktu kāds, kurš valdījis jau 26 gadus un demokrātiskas vēlēšanas simulē, to rezultātus vilto, bet pēc tam sarīko pašinaugurāciju. "Twitter" Maksimovs pēc vērienīgajām demonstrācijām, kuras sekoja vēlēšanu simulācijai, pauda sajūsmu: "Pēc gadiem ilgām represijām (..) biju beidzis cerēt redzēt šādu dienu. Tirāniskā diktatūra manā dzimtajā Baltkrievijā drīz kritīs."

After years of repressions, evading police and immigration I forgot to hope to see a day like this😭. A tyrannical dictatorship in my home country of #Belarus is about to fall. But only if we can keep the strikes going. Please donate anything you can: 🤍♥https://t.co/AAQWuFF4Yg https://t.co/TQeaUcPSbi