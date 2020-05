'Delfi plus': basketbolistes ceļš uz virsotnēm, bijušais velotreks un kukaiņu 'apokalipse'

Aizvadītajā nedēļā "Delfi plus" pievērsās vairākām virsotnēm. Tāda bija sensacionālā uzvara, kad pirms 20 gadiem pasaules hokeja čempionātā pirmo reizi Latvija izlases pastāvēšanas vēsturē pieveica vareno Krievijas izlasi, tāds šobrīd ir WNBA draftā izraudzītās latvietes Kitijas Laksas ceļš uz pasaules basketbola smailēm. Tiesa, ir arī citas virsotnes, ko pētīt, piemēram, – vai iespējama ir kukaiņu "apokalipse" un cik bieži ēst tunci, kurš, lai arī neticami barojošs, ir zivju barības ķēdes augšgalā un viens no okeāna lielākajiem piesārņojuma uzsūcējiem.

"Delfi TV ar Jāni Domburu" komanda savukārt soli pa solim izgāja bijušā velotreka ceļus, kur mājvietu grib rast Valsts Drošības dienests. Piedāvājām iepazīties ar žurnālistu izveidoto pilnu strīda un paša zemesgabala vēsturi, sākot no 1909. gada līdz pat šim brīdim. "Delfi plus" rakstu sērijā turpināja atskatīties uz rietumu celmlaužiem Latvijas basketbolā. Arī "Delfi" kultūras redaktore Nora Rieksta pievērsās personību individuālām izvēlēm un intervēja aktieri Imantu Stradu, arī jautāja par viņa iespējamo pievienošanos Dailes teātra trupai.

Aizvadītā "Delfi plus" nedēļa arī lasītājiem ļāva žurnālistu un fotogrāfu acīs ielūkoties vietās, kur šobrīd nevaram atrasties. Piemēram, kā profesionāļu fotogrāfijās no visas pasaules izskatās jaunā koronovīrusa laikā musulmaņu svētais mēnesis ramadāns. Portāla "Delfi" ārzemju ziņu redaktoram Ansim Īvānam februāra beigās savukārt bija iespēja četrvietīgā helikopterī pārlidot Izraēlu, un viņa veidotajā foto un video stāstā redzam, kā nelielā valsts izskatās no augšas.

Kitija Laksa. Ar kājām uz zemes, bet apzinoties savu vērtību

Starp 250 spēlētājām, kas pēdējo 19 gadu laikā izraudzītas Sieviešu nacionālās basketbola asociācijas (WNBA) jauno spēlētāju izvēles jeb drafta pirmajā kārtā, tikai sešas bijušas eiropietes. Viena no viņām – 23 gadus vecā rīdziniece Kitija Laksa, kuru šopavasar ar 11. numuru izvēlējās trīskārtējā WNBA čempione Sietlas "Storm". Līdz debijai pasaules sieviešu basketbola elitē gan nāksies vēl gadu pagaidīt, taču tas tikai vairo Kitijas izsalkumu. Pagaidām viņa kopā ar visu pasaules sportu ir iesaldēta laikā, cenšas uzturēt sportisko formu un ļoti gaida iespēju atgriezties basketbolistes ikdienas rutīnā.

Soli pa solim – bijušais velotreks, kur grib dzīvot specdienests; amatpersonu 'paslēpes' un puspatiesības

Saeimas Nacionālās drošības komisija (NDK) šonedēļ beidzot nāca klajā ar savu verdiktu par gada sākumā lielas kaislības raisījušo jautājumu – vai bijušā sporta biedrības "Marss" velotreka vietā Teikā jābūvē jauna mājvieta Valsts drošības dienestam (VDD), vai arī tur jāveido parks? Komisija nostājās specdienesta pusē, tomēr, visticamāk, par šo jautājumu vēl gaidāms balsojums parlamentā. Kopš 2017. gada, kad valdība slepeni lēma – velotreka vietā taps jaunā VDD ēka –, lielāko daļu informācijas tin slepenības plīvurs. Tādēļ "Delfi TV ar Jāni Domburu" vērsās ar iesniegumiem vairākās iestādēs un ministrijās, pieprasot atklāt to informāciju, kuras slēpšanai nav pamata. Kaut "paslēpes" turpinās, saņemtā informācija ļauj secināt, ka savos publiskajos izteikumos par šo tēmu iestādes un amatpersonas visnotaļ brīvi interpretējušas patiesības jēdzienu.

20 gadi kopš Latvijas sensacionālās uzvaras pār Krieviju – pārbaudi savas zināšanas

Latvijas hokeja valstsvienība tieši pirms 20 gadiem – 2000. gada 5. maijā – pasaules čempionātā pirmo reizi izlases pastāvēšanas vēsturē pieveica vareno Krievijas izlasi. Lai pārspētu spēcīgo kaimiņvalsti, nepieciešami bija ne tikai vairāki varoņi, bet arī viens neticams vārtu guvums. Par godu apbrīnojamai uzvarai portāls "Delfi" sagatavojis testu, kurā jāatceras fakti par zīmīgo panākumu un čempionātu.

Klusā izmiršana: vai kukaiņu 'apokalipse' ir nenovēršama

Ik pa laikam plašu publicitāti gūst kāds jauns pētījums par cilvēku ietekmi uz dažādām ekosistēmām un pasauli kopumā – piesārņojums, dažādu dzīvotņu izzušana lauksaimniecības, mežistrādes, derīgo izrakteņu ieguves dēļ, rezultātā arī šo dzīvotņu iemītnieku bojāeja. Viens no piemēriem, par kuru regulāri dzirdēts pēdējo vismaz 10 gadu laikā, ir kukaiņu, parasti tās ir bites, populācijas sarukums. 2018. gadā virsraksts "The New York Times" vēstīja, ka "kukaiņu apokalipse ir klāt". Skan biedējoši, taču viss, kā jau vienmēr, nav tik viennozīmīgi. Kāda ir izmiršanu plašāka vēsture, un kur šajā ziņā esam mūsdienās?

Atis Klimovičs: Reiz bija laimīga ukraiņu ģimene

Tā bija laimīga ukraiņu ģimene, kāda tā, visdrīzāk, būtu arī patlaban, ja vien nebūtu Krievijas agresijas. Viņa – čakla grāmatvede, viņš – īsts profesionāls virsnieks, skolēni – meita un dēliņš. Pirmo reizi iepazinos ar Larisu un abiem bērniem, kad 2017. gada vasarā bija izdevies organizēt ukraiņu bērnu grupas uzņemšanu ģimenēs Latvijā. Bija atbraukuši vairāk nekā divdesmit bērni – visi, kam karš bija atņēmis tēvu.

'Cehs.lv': Top5 ironiskākie notikumi 2020. gadā (pagaidām)

Ļaudīm, kuri mēdz satīriski apskatīt sabiedrības aktualitātes, dažkārt ir vieglākais darbs pasaulē. Tā kā vislabākā humora izjūta piemīt dzīvei, apskatniekiem atliek tikai atstāstīt novēroto. Plaša mēroga publicitāti guvušais jokupēteris Kristaps Āls no kumēdiņu apvienības "Cehs.lv" šodien ir izlēmis dalīties ar septiņiem novērojumiem, kuri ir tik ironiski, ka neko piegudrot klāt nav nepieciešams.

'Šobrīd ir tik neizprotama situācija!' Saruna ar aktieri Imantu Stradu

Strauji un neplānoti šā gada marta vidū aprāvās sezona visiem Latvijas teātru aktieriem. Vēl 12. martā tika spēlētas izrādes, svinētas pirmizrādes, notika mēģinājumi, taču jau dienu vēlāk teātru durvis apmeklētājiem tika slēgtas. Turklāt pandēmijas dēļ joprojām nav zināms konkrēts laiks, kad un kā teātri varēs atsākt darboties. Valmieras teātra aktieris Imants Strads šo piespiedu dīkstāves laiku izmanto praktiski – apdarot iekavētos mājas darbus, rūpējoties par veselību. Sociālajos tīklos nelasa citiem priekšā grāmatas – sapratis, ka esot jau gana daudz amata brāļu – grāmatu lasītāju.

Vientulīgais ramadāns fotogrāfijās – musulmaņi citādi aizvada svēto mēnesi

Musulmaņu svētais mēnesis ramadāns šogad sācies pavisam klusi un citādi. Ierasti katru tā dienu pēc gavēšanas no saullēkta līdz saulrietam islāmticīgie pulcējās mošejās un kultūras centros, kur rīkoja iftaru jeb īpašās gavēņa laika vakariņas. Globālās pandēmijas dēļ šogad svinīgā atmosfēra nomainīta ar virtuālu kopābūšanu un daudzviet – klusu vienpatību.

'Metropole': viņi centās atrast Maiklu Džordanu

Pārdzīvojuši neziņas pilno vasaru un atraduši galveno sponsoru, "Metropole"/"Ādaži" sāka lūkoties rietumu virzienā, lai pastiprinātu komandas sastāvu. Pirmie divi nolūkotie amerikāņu spēlētāji tika gaidīti un gaidīti, bet līdz Latvijai tā arī neatkļuva. No nākamajiem diviem komandā ilgāk uzturējās tikai Kevins Niksons, Dagam Smitam tiekot atskaitītam pirms sezonas sākuma. Niksonam talkā tika izsaukts Šons Ferguss (2,11m un 103kg), kurš tolaik tika dēvēts par garāko basketbolistu līgas vēsturē. Šāds duets arī uzsāka LBL sezonu "Metropole" rindās. Ar laiku gan Ādažu komandu šīs sezonas LBL spēlēs pārstāvēja vēl trīs amerikāņu spēlētāji. Vairāki komandas pārstāvji pat tic, ka kopējais leģionāru saraksts bija garāks nekā šie seši vārdi (pieci laukumā izgājušie un Dags Smits).

Pirmie lidos tie drosmīgākie. Kad varam gaidīt tūrisma atgūšanos?

Visapkārt runā par ārkārtējās situācijas ierobežojumu mazināšanu, pakāpeniski tiek vērtas vaļā robežas, "airBaltic" plāno uzsākt lidojumus uzreiz pēc tam, kad tas būs atļauts... Vai tas nozīmē, ka laiks kravāt ceļasomas? Kas notiks ar iepriekš plānotajiem un jau apmaksātajiem ceļojumiem? Ko darīt – pieprasīt atdot naudu vai mēģināt pārcelt ceļojumu uz vēlāku laiku? "Delfi" vērsās pie tūrisma nozares ekspertiem, lai uzzinātu, kāda varētu būt 2020. gada vasaras sezona.

Bundža ar noslēpumu: 'Tasty' pēta, kāpēc tuncis var būt bīstams veselībai

Visi zina, ka zivis ir viens no vērtīgākajiem produktiem, bet, izrādās, ir arī tādas, kuras labāk izslēgt no ēdienkartes vai ēst pēc iespējas retāk, lai nesaindētos... ar dzīvsudrabu. Šis būs stāsts par tunci – Eiropā patēriņa ziņā populārāko zivi. Kaut gan Latvijā svaigs tuncis ir salīdzinoši reta un dārga delikatese, tomēr veikalu plauktos sānus spīdina pircēju iecienītās kārbas ar savā sulā un eļļā konservētu tunci. Mēs papētījām, kāds noslēpums slēpjas tunča konservos, kas jāņem vērā, pētot etiķeti, un kādēļ uztura speciāliste Eva Kataja iesaka šo zivi ēst ne biežāk kā reizi nedēļā.

'Smēķēt par brīvu un netērēties': no daudzsološa sportista pēkšņi kļuva par kriminālpersonu

Pirms nedēļas vidusskolas izlaidums, līdz Jāņiem palikušas dažas dienas, vasara bija tikko atspērusies. Kalvis bija aizbraucis pie drauga, taču zvanīja tēvs, lai brauc mājās, vajadzīga mašīna. Tas likās savādi, jo bija jau vakars. Piebraucis pie mājām, ieraudzīja divas svešas mašīnas un aizdomājās, kas varētu būt noticis. Dzīvojamā istabā pie galda sēdēja nepazīstami cilvēki, rokās cimdi: "Parakstieties, lūdzu, tagad būs kratīšana." 2014. gada 18. jūnijs kādā mērā bija pagrieziena punkts.

