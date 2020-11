'Delfi plus': čekas aģenta dzīve, Covid-19 zāles un Mairis Briedis

Pagaidām nerimstošā Covid-19 izplatība Latvijā un daudzviet pasaulē bija viens no galvenajiem tematiem aizvadītās nedēļas "Delfi plus". Ja šīs saslimšanas karagājiens turpināsies strauji, pastāv risks, ka visiem Latvijas pacientiem, kam vajadzīgs remdesivīrs, tā var nepietikt, uzzināja "Delfi TV ar Jāni Domburu" komanda. Katrā individuālā gadījumā būs konsilija lēmums par šīm kā efektīvām atzītajām zālēm. Tomēr situācijā, kad daudzviet Covid-19 izplatības līkni kā temperatūru nodzen ierobežojumi un to atcelšana pēc laika rada jaunu "de ja vu", pasaule kā glābēju gaida vakcīnu. Portāla "rus.delfi.lv" žurnāliste tiešā nozīmē pielika savu roku vienā no izmēģinājumiem.

Redaktore Anastasija Jefremova piedalās Covid-19 vakcīnas izmēģinājumā Krievijā, tur bez krievu "Sputnik V" brīvprātīgajiem tiek injicēts arī preparāts, kuru izstrādājusi ķīniešu kompānija "CanSino Biologics Inc.". Šajā nedēļā "Delfi plus" publicējam viņas stāsta turpinājumu, ko viņa piedzīvojusi pēc vakcinēšanās.

Savukārt, kā jaunais Baltā nama tandēms Baidens-Harisa dziedēs ASV, var lasīt ārzemju ziņu nodaļas žurnālista Toma Ģiguļa rakstā. Kopā ar demokrātu Džo Baidenu Baltajā namā iesoļos arī viceprezidente Kamala Harisa, pirmā sieviete ASV vēsturē šādā amatā.

"Delfi TV ar Jāni Domburu" savukārt viesojās cits čempions – pasaules čempions boksā IBF versijā Mairis Briedis. Divu stundu ilgajā sarunā viņš veldzējās atmiņās par aizvadīto cīņu pret Dortikosu, smago ceļu līdz boksa virsotnēm un iezīmēja karjeras iespējamos nākamos soļus. Savukārt sāpīgās atklāsmēs par dzīvesbiedra un biznesa partnera Pāvela Rebenoka slepkavību, tās izmeklēšanu un "dzīvi pēc" dalījās Ingus Balandins sarunā ar "Delfi plus" žurnālisti Lolitu Lūsi.

Tāpat arī šajā nedēļā piedāvājām ekskluzīvu vēsturisku materiālu par čekas aģenta Leonīda Fomina dubulto dzīvi un dubulto nāvi. Turpinājums šim stāstam sekos drīzumā, to jau raksta žurnālists Viesturs Radovics. Citā stāstā pievērsāmies cilvēka cienīgai dzīvei un tās noslēguma posmam, ar pieredzes stāstiem atgādinot, ka īpaši svarīgi ir neaizmirst arī par sevi un meklēt sev piemērotākos atbalsta mehānismus. "Tava māja un Tavs dārzs" savukārt skaidroja, vai dzīvokļa iegāde, pirms ēka uzcelta, ir izdevīgs darījums vai tomēr kaķis maisā.

"Delfi" pamanīja Austrālijas kiberdrošības kompānijas "Internet 2.0" paziņojumu, ka nopludināta aizdomīga Ķīnas datubāze ar Latvijas iedzīvotāju datiem, arī par to "Delfi plus".

Jaunnedēļ "Delfi plus" pievērsīsies eksporta tematam, turpinās analizēt ASV prezidenta vēlēšanas. Tāpat turpināsim atzīmēt valsts svētkus, rakstot par iedvesmojošiem cilvēkiem un Latvijā populārākajām tortēm. Pētīsim ūdens kvalitāti un pievērsīsimies maz iztirzātai tēmai, proti, vardarbībai dzemdību laikā.

Remdesivīrs un deksametazons – šobrīd efektīvākās Covid-19 zāles pasaulē; ko un kā ar tām ārstē Latvijā?

Specifisku zāļu, kas palīdzētu tieši koronavīrusa SARS-CoV-2 izraisītās slimības Covid-19 ārstēšanā, arvien vēl nav. Par efektīvākajiem medikamentiem šobrīd tiek uzskatīti remdesivīrs un kortikosteroīdi, pirmkārt, deksametazons. Šos medikamentus Covid-19 slimnieku ārstēšanā izmanto arī Latvijā. Mediķi gan uzsver – šīs zāles nepieciešamas tikai nelielai daļai pacientu, kas ārstējas slimnīcās. Tiem, kam saslimšana norit viegli, tās nav jālieto.

Nodevējs. Čekas aģenta Fomina dubultā dzīve un nāve

“Lai izvairītos no mūža ieslodzījuma un visām konfrontācijām, es izlēmu beigt savu dzīvi. Nacionālie partizāni ir bijuši slepkavas, kuri iznīcināja daudzus cilvēkus,” vēstulē priekšniecībai rakstīja Leonīds Fomins. Drīz pēc tam viņš pakārās. Kas bija šis cilvēks, kurš vainojams vismaz 18 cilvēku arestēšanā un deportēšanā uz Sibīriju, kā arī divu cilvēku nogalināšanā? Vairāku rakstu sērijā portāls “Delfi” šķetinās Fomina dzīvesstāstu, kurš ir bijis gan karavīrs vācu armijas diversantu vienībā, gan partizāns, čekas aģents un, visbeidzot, parasts šoferis. Fomins bija viens no pēdējiem čekas varmākām, un jau neatkarīgās Latvijas prokuratūra viņu mēģināja saukt pie atbildības par genocīdu pret latviešu tautu, bet no valsts soda viņš izbēga.

'Delfi TV ar Jāni Domburu' atbild Mairis Briedis. Pilns ieraksts

'Ķīniešu zvaigzne' uz piepampušas rokas. Kā es izmēģināju Covid-19 vakcīnu: 2. daļa

Covid-19 vakcīnas izmēģinājumi Krievijā sākās vasaras vidū. Bez krievu "Sputnik V" brīvprātīgajiem tiek injicēts arī preparāts, kuru izstrādājusi ķīniešu kompānija "CanSino Biologics Inc.". Portāla "rus.delfi.lv" redaktore Anastasija Jefremova, kura pašlaik atrodas Sanktpēterburgā, nolēma izmēģināt vakcīnu uz sevis un pastāstīt lasītājiem, kā tas notiek.

'Rūgtums par dzīvības vērtību'– intervija ar nonāvētā advokāta Rebenoka dzīvesbiedru Ingu Balandinu

"Iespējams, sirdsmieru es atgūtu tikai tad, ja šos cilvēkus atrastu, ja ieraudzītu viņu sejas un uzzinātu, kāpēc viņi nogalināja Pāvelu," pusotru mēnesi pēc advokāta un uzņēmēja Pāvela Rebenoka slepkavības saka viņa dzīves un biznesa partneris Ingus Balandins (fotogrāfijā no labās), kurš bija slepkavības aculiecinieks un arī piedzīvoja uzbrukumu. Vai slepkavībai bija priekšvēstneši, par ko, viņaprāt, liecina notikušais, kā vērtē izmeklēšanu, kā arī uz citiem jautājumiem intervijā portālam "Delfi" atbildēja Balandins.

480 uzvārdi – nopludināta aizdomīga Ķīnas datubāze ar Latvijas iedzīvotāju datiem

Septembra vidū Austrālijas kiberdrošības kompānija "Internet 2.0" paziņoja, ka ir notikusi 2,4 miljonu cilvēku datu noplūde no kādas Ķīnas kompānijas "Zhenhua Data". Šajos personu datos bija amerikāņi, briti, spāņi un citu valstu pārstāvji, tostarp arī 480 latvieši – politiķi, militāristi, uzņēmēji, iestāžu darbinieki, ierēdņi, kā arī plašākai sabiedrībai mazpazīstami ļaudis. Portāls "Delfi" sazinājās ar nopludināto datu publiskotājiem un saviem lasītājiem nodod informāciju par Ķīnas kompānijas, iespējams, pētītajiem latviešiem, tiesa, ne visus datus, jo plaša apjoma informācijas tabulās rodamas arī ar personām saistītas tīmekļvietnes, adreses norādes uz fotogrāfijām, darbavietām, telefona numuriem, iestāžu mājaslapām.

Baidens – Harisa: kā jaunais Baltā nama tandēms dziedēs ASV

Aizvadītajā nedēļas nogalē par nākamo ASV prezidentu tika ievēlēts demokrāts Džo Baidens. Šī bija jau trešā reize, kad viņš kandidēja uz ietekmīgās lielvaras priekšstāvja posteni. Iepriekšējie divi mēģinājumi – 1988. gadā un 2008. gadā – izrādījās pagalam neveiksmīgi, taču šogad politikas veterāns beidzot piepildīja 32 gadus loloto sapni.

Atbalstīt, bet nelikt apsūnot dīvānā. Senioru aprūpe tuvinieku dzīvēs

Dzīve ir neparasta. Dienu no dienas nekas šķietami nemainās, un tomēr – dienām un gadiem ejot, noveco arī cilvēki mums blakus. Lai arī doma par to, ka mūsu mīļie tuvinieki iesoļo arvien cienījamākā vecumā, var šķist biedējoša, tā ir realitāte. Tas nozīmē, ka par mammu, tēti, vecmammu vai vectēvu, kas vienmēr rūpējās par tevi, pēkšņi jāuzņemas rūpes tev. Gan emocionāli, gan fiziski tas var būt ļoti grūti, tāpēc jo īpaši svarīgi ir neaizmirst arī par sevi un meklēt sev piemērotākos atbalsta mehānismus.

Dzīvokļa iegāde, pirms ēka uzcelta: izdevīgs darījums vai kaķis maisā?

Nekustamā īpašuma tirgū ir ne tikai jau gatavi jauno projektu dzīvokļi un mājokļu piedāvājumi vecākos namos, bet iegādei tiek piedāvāti arī dzīvokļi, kas vēl nav aplūkojami. Ir tikai skaistas vizualizācijas, bet no ēkas nav ne vēsts, jo tā vēl nav uzbūvēta. "Tava Māja" rakstā tālāk uzskaita, kādi ir plusi un mīnusi, iegādājoties dzīvokli neuzceltā ēkā.

Kuriem Latvijas jaunuzņēmumiem ir lielākais izaugsmes potenciāls šobrīd

Šogad lielākie finansējuma piesaistīšanas raundi Latvijas jaunuzņēmumu vidē ir bijuši tulkošanas automatizēšanas risinājumam "Lokalise", tehnoloģisko risinājumu izstrādātājam "Aerones" un finanšu tehnoloģiju uzņēmumam "Nordigen". Investīciju ieplūšana jaunuzņēmumos nav apstājusies, un tie joprojām spēj piesaistīt lielas ārvalstu investīcijas.

'Dvēseļu puteņa' aktrise Grēta Trušiņa: 'Kameru priekšā tā vairs nebiju es'

Nupat pagājis gads pēc filmas "Dvēseļu putenis" pirmizrādes 2019. gada 8. novembrī. Intervijās un diskusijās par šo filmu priekšplānā parasti ir vīrieši, radot iespaidu, ka kara laikā sievietes loma ir visai nosacīta: karš vairāk ir vīriešu dzimtē. Filmas saīsinātajā versijā, ko demonstrēja arī latviešiem Lielbritānijā, vienas sievietes – Mirdzas – lomas vairs nav vispār. "Dvēseļu puteņa" galvenā varoņa Artūra mīļotā sieviete Marta filmā parādās epizodiski – satiekot Artūru slimnīcā un pēc tam savās lauku mājās.

Atskats vēsturē: pieci kūrorti, kur latvieši brauca padomju gados

Šķirstot fotogrāfiju albumu, mamma pievērš manu uzmanību kādam attēlam, kurā viņa vasarīgā kleitiņā kopā ar draudzeni un viņas vīru 1980. gadā kautri smaida. Tas uzņemts Gagrā, Abhāzijā. Ne viņas vienīgās Padomju Savienības pastāvēšanas laikā izmantoja iespēju paceļot, jo Padomju Savienībā 20. gados darba kodeksā tika noteikts obligātais divu nedēļu atvaļinājums. Savukārt 1936. gadā tiesības uz atvaļinājumu ierakstīja arī konstitūcijā, un līdz ar to visā Padomju Savienībā sāka būvēt sanatorijas, kur tad darba ļaudīm atpūsties.

