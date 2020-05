'Delfi plus': pandēmijas skartās nozares, 'Bankas Baltija' krahs un izcilais režisors

Šogad maijā aprit 25 gadi kopš kādreiz varenās "Bankas Baltija" kraha, kas simbolizēja deviņdesmito gadu mežonīgā kapitālisma posma apogeju. “Delfi plus” autori piecu rakstu sērijā atskatās uz 1995. gada maija notikumiem saistībā ar bankas bankrotu, iemesliem, kāpēc kredītiestāde izputēja, kādas tam bija sekas un ko vēsta tagad publiski pieejamie dokumenti pēc bankas likvidācijas pabeigšanas. Tiesa, nopietnas sekas var būt arī pavisam neseniem notikumiem, un šajā nedēļā turpinām analizēt pandēmijas ietekmi uz dažādām nozarēm.

"Tūrisma gids" skaidroja, kāda bijusi jaunā koronovīrusa pandēmijas ietekme uz tūrisma nozari, un pievērsās jautājumam, vai vietējie ceļojumi glābs sadragāto nozari. Uzklausījām arī reģionu asociāciju prognozes, piemēram, Latgales tūrisma asociācija atzina, ka pagaidām nav redzama iekšzemes tūristu pastiprināta interese. Citos "Delfi plus" rakstos lasāms par to, kā ārkārtējā situācija sašūpojusi īres tirgu un kādas ir izmaiņas īres cenās. Tāpat rakstos meklējam atbildes uz jautājumu, kā pandēmija ietekmējusi ikdienišķos veselības aprūpes pakalpojumus.

Sabīnes Košeļevas intervijā ar izcilo režisoru Jāni Streiču uzzinājām ne tikai to, kas šobrīd nodarbina viņa prātu un rokas un kāpēc viņš šobrīd neglezno, bet arī daudzas viņa atklāsmes, atskatoties pagātnē.

Kopš pirmā praida Latvijā savukārt pagājuši teju 15 gadi. Tas notika 2005. gada 23. jūlijā un, atšķirībā no pēdējiem Rīgā notikušajiem gājieniem, to toreiz pavadīja lieli protesti. Tomēr iznākšana "no skapja" jeb savas seksualitātes vai dzimuma identitātes atklāšana citiem cilvēkiem daudziem jauniešiem joprojām mēdz būt izaicinājums. Par divu jauniešu pieredzi – "Delfi plus" rakstā.

Piedāvājam sarakstu ar daļu no šīs nedēļas spilgtākajiem "Delfi plus" rakstiem, bet par abonēšanas iespējām iespējams uzzināt šeit.

Atgādinām, ka, reaģējot uz Latvijā izsludināto ārkārtējo stāvokli un pildot žurnālistikas misiju informēt un izglītot lasītāju, "Delfi" publikācijas par koronavīrusa izraisīto slimību Covid-19 ir pieejamas bez maksas.

Aleksandra Laventa ceļš no cietuma caur Rundāles pili uz cietumu

Foto: LETA

Lasīt vairāk

Jānis Streičs: 'Apdomājiet savu rīcību, lai citiem no tās nav jācieš!'

Foto: F64

"Nu, tad ar dievpalīgu!" mūsu sarunu moži iesāk kino meistars, uz ko atsaku, ka viss tak uz mūsu pleciem un pašiem vien būs jādara – vai nu dievpalīgs te ko diži ko līdzēs. "Vajag ticēt, ka labos darbos Viņš tev vienmēr palīdzēs un sargās. Tiesa, akli paļauties, ka tavā vietā kāds visu nokārtos, nevajag."

Lasīt vairāk

Pandēmijas sadragātā nozare: vai vietējie ceļojumi glābs tūrismu

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Vīrusa izplatība pasaulē, tostarp Latvijā, ir būtiski ietekmējusi tūrisma nozari. Pieprasījums pēc tūrisma aģentūrām un tūrisma operatoriem šobrīd ir ļoti niecīgs, bet, pakāpeniski atceļot ierobežojumus, palēnām darbu atsāk tūrisma informācijas centri, muzeji un citas Latvijas apceļotājiem aktuālas vietas. Kā tūrisma atkopšanos vērtē tūrisma aģentūras, bet kā – vietējā tūrisma organizētāji? Un, galu galā, vai tas, ka nauda netiks tērēta ārzemju braucieniem, nozīmēs, ka to naski tērēsim tepat, apceļojot Latviju?

Lasīt vairāk

Sagrūst naudu kazino namā – kā izputēja 'Banka Baltija'

Foto: DELFI

1995. gada 4. maijā, izmantojot 360 kilogramus sprāgstvielu, tika sagrauts 19 stāvus un 117 metrus augstais Skrundas lokators. Pie televizoru ekrāniem to vēroja gandrīz visa valsts. Tolaik gan absolūtais vairākums iedzīvotāju nenojauta, ka tajā pašā laikā brūk vēl kāds milzis – "Banka Baltija".

Lasīt vairāk

Samazināt cenu vai nepiekāpties. Pandēmija sašūpo īres tirgu Latvijā

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Pandēmija šajos mēnešos ir sašūpojusi arī nekustamo īpašumu nozari, jo ir cilvēki, kuriem ārkārtējās situācijas laikā ir samazināta alga vai kas palikuši bez darba un nonākuši neapskaužamā situācijā – par īri un komunālajiem pakalpojumiem jāturpina maksāt, bet naudas tam nav. Dzīvoklis ir jāatstāj, vai arī jāmeklē jauna dzīvesvieta, kas būtu atbilstoša maciņa biezumam. Tāpat sarežģītā situācijā ir nonākuši dzīvokļu saimnieki, jo viņiem jāpieņem lēmums, kā rīkoties – samazināt īres maksu, segt izdevumus pašiem vai lūgt īrniekus meklēt citu dzīvesvietu.

Lasīt vairāk

Ģimenes ārstu pieejamība ārkārtējā situācijā: papildu slogs un risinājums īstermiņā

Foto: United Nations COVID-19 Response / cc

Līdz ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu veselības aprūpe ir viena no jomām, kuru pieejamība ikvienam iedzīvotājam ir krasi mainījusies. Tādējādi šķietami vienmēr tik ērti sasniedzamais ģimenes ārsts, kurš vislabāk pazīst savu pacientu un viņa veselības stāvokli, šobrīd nemaz tik sasniedzams nav, vismaz ne klātienē.

Lasīt vairāk

Tagad vai nekad: kā Baidens mēģinās iekļūt Baltajā namā

Foto: AFP/Scanpix/LETA

"Nepieļaut vēl četrus gadus ar Trampu Baltajā namā" – šādi varētu raksturot ASV Demokrātiskās partijas izvēlēto tematiku pirms 2020. gada prezidenta vēlēšanām. Aizvadīto četru gadu laikā demokrāti atskatījušies uz iepriekšējo vēlēšanu nepatīkamo iznākumu un aktīvi, dažkārt pat asi diskutējuši par atbilstošāko politisko ideoloģiju, kuru izvēlēties nākamajai cīņai par Baltā nama atslēgām.

Lasīt vairāk

'Iznākt no skapja' visas klases priekšā. Divu jauniešu pieredzes stāsti

Pusaudža vecums ir tas brīdis, kad nereti jaunieti pārņem pārdomas un savas identitātes meklējumi. Parādās pirmās simpātijas, vēlme satuvināties ar saviem vienaudžiem. Citiem šie savas identitātes meklējumi nozīmē pavisam negaidītas atklāsmes – apziņu, ka viņi atšķiras no saviem vienaudžiem, kas iekļaujas vispārēji pieņemtajos standartos, un atklāsmi – man taču patīk sava dzimuma pārstāvji! Ko jaunietim nozīmē "iznākt no skapja" jeb atklāt saviem vistuvākajiem – vecākiem un draugiem –, ka viņš vai viņa ir ar citu seksuālu orientāciju vai dzimumidentitāti?

Lasīt vairāk

'Cehs.lv': Es identificējos kā briedis, bet tu nedrīksti mani nomedīt

Foto: Privātais ahīvs

Man labpatīk uzskatīt sevi par cilvēku ar visai plašu redzesloku, un mani arī pārāk nesatrauc, kā citi izvēlas vadīt savu dzīvi, kamēr šīs izvēles nepārkāpj līdzcilvēku tiesības. Daži pat teiks, ka esmu visai liberāls, un daļa mūsu krietnās triecienbrigādes kvēlāko līdzjutēju uz to regulāri norādīja arī komentāros ar frāzēm par kalpību Sorosam un tā tālāk. Līdz Soross neaizliedza viņiem komentēt rakstus, ha-ha! Cenzūra, vai ne?! Bet šoreiz ar piemēru par cenzūru es vēlos nedaudz parunāt par tiesībām vispār. Lasi tālāk, mans konservatīvais draudziņ, un uzzini, kāpēc šis komentārs varētu kļūt par iedīgli jaunam likumam jaunajā pasaulē, kur jāpanāk radikāli labējo un radikāli kreiso līdzpastāvēšana, ievērojot abu nometņu tiesības.

Lasīt vairāk

Vai uz virtuālās skatuves iespējams teātris? Pandēmijas laika izrādes vērtē kritiķi

Foto: Publicitātes foto

Teātra sezona tādā formātā, kādā to pazinām līdz globālajai pandēmijai, aprāvās strauji – šā gada 12. martā. Turklāt patlaban nav skaidri zināms, kad un kādā veidā tā pilnvērtīgi atsāksies. Tomēr teātra skatītāji šajā laikā nav palikuši gluži bešā – visai bagātīgā klāstā tiek piedāvāti dažādu izrāžu ieraksti, turklāt šo divu mēnešu laikā tapušas arī vairākas tiešsaistes izrādes – gan digitālajai videi pielāgotas iepriekš klātienē spēlētas izrādes, gan pavisam svaigi jauniestudējumi.

Lasīt vairāk

Nežēlīgais dzīvības pļāvējs – infarkts

Foto: Shutterstock

Latvijā sirds un asinsvadu slimību statistika ir šausminoša. Katru gadu slimo un mirst tūkstošiem cilvēku, tomēr sabiedrībā daudzi joprojām ignorē situācijas nopietnību un riska pazīmes. Nereti pie vainas ir arī pacientu ietiepība un nevēlēšanās mainīt savus ieradumus un dzīvesveidu, kas visbiežāk ir sirds slimību pamatā.

Lasīt vairāk

No Vidzemes pļavām uz tasīti Austrālijā. Pasaules tēju tirgū ielaužas latvietes

Foto: Privātais arhīvs

Ja mammai ir teorētiskā bāze, bet meitai – vīzija par izpildījumu, kopā veidojas lieliska komanda, kā tas bijis arī Māras Lieplapas ģimenes gadījumā. Apvienojot zināšanas un pieredzi divās dažādās jomās, radīts tējas zīmols "Plūkt", kas caur tējas malkiem ļauj cilvēkiem no visas pasaules paciemoties Latvijā. Lai gan varētu šķist, ka citur tējas dzeršanas kultūra ir spēcīgāka, Māra stāsta, ka mūsu platuma grādu pļavās un mežos atrodami savvaļas augi, kuru aromātu un vērtību skaistā izpildījumā atzinīgi novērtē arī cilvēki Singapūrā un Austrālijā.

Lasīt vairāk