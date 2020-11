'Delfi plus': prezidents aiz okeāna, Covid-19 un baudas vēderam

Šī nedēļa publiskajā telpā aizritējusi ASV nākamā prezidenta vēlēšanu zīmē. Ilgi nezūdoša intriga par to, vai Baidens ne tikai biedēs un sadusmos, bet arī pārspēs Trampu, kā arī rezultātu apšaubīšana pirms to paziņošanas ir tikai dažas no lietām, kas pavadīja šīs vēlēšanas. Līdztekus duelim otrpus okeānam visā pasaulē joprojām norit cīņa ar jaunā koranavīrusa izraisītās slimības Covid-19 pandēmiju. Nedrošība par rītdienu un bailes gan neļauj aizmirst par sevis palutināšanu, nodrošinot baudu garšas kārpiņām. Par to un ne tikai šonedēļ varēji lasīt "Delfi plus".

Līdzšinējā ASV prezidenta Donalda Trampa un viņa konkurenta Džo Baidena duelis šonedēļ bija viens no centrālajiem notikumiem visā pasaulē. Kā vēlēšanu rezultāti varētu ietekmēt Latviju un Baltijas valstis, kā notika balsu skaitīšana un kā pasauli ietekmēja Trampa atrašanās vienā no pasaules nozīmīgākajiem amatiem – tā ir tikai daļa no jautājumiem, uz ko šonedēļ atbildēja "Delfi plus".

Tāpat turpinājām sekot līdzi Covid-19 izplatībai un pandēmijas ietekmei uz dažādām nozarēm. "Tasty" redaktore Signija Miltiņa pētīja, kā ierobežojumi ietekmējuši restorānu biznesu, bet jau iepriekšējās nedēļas izskaņā žurnālists Jānis Domburs kopā ar ārstiem skaidroja, kā Latvijā notiek līdz galam joprojām neizprastās slimības ārstēšana.

Lai arī spraigu notikumu ne Latvijā, ne pasaulē netrūka, "Delfi plus" paspēja ieskatīties arī tajā, kā Latvijā darbojas tā dēvētie melnie arheologi. Par to lasi rakstu sērijā "Mantrači". Atskatījāmies arī uz nogalinātā advokāta un uzņēmēja Pāvela Rebenoka dzīvi un paveikto.

Jā, nedienu, neskaidrību un nedrošību pasaulē patiešām netrūkst. Lai ikdienu padarītu gaišāku, "Delfi plus" dzīvesstils turpināja stāstīt par iedvesmojošiem cilvēkiem, kas stājas pretī grūtībām un izaicinājumiem. Neaizmirsām arī par garšas baudām, degustējām kafiju un izrunājāmies ar pavāru Mārtiņu Rītiņu.

Jaunnedēļ "Delfi plus" pievērsīsies jaunuzņēmumu potenciālam, arī turpināsim stāstīt par vienu no galvenajiem Baltkrievijas opozīcijas līderiem. Atskatoties vairāk nekā simt gadu senā vēsturē, vedīsim pastaigā uz kādu galvaspilsētas krustojumu un arī sāksim rakstu sēriju par kāda čekas aģenta divkāršo dzīvi un nāvi. "Delfi plus" dzīvesstils stāstīs par kūrortiem, kas zēla un plauka padomju laikos, mēģinās atrast atbildi uz jautājumu par to, kā izdzēst savu pagātni soctīklos, un iepazīstinās ar stipriem un iedvesmojošiem cilvēkiem mums līdzās.

Spožuma nebaidījās. Kas bija Rebenoks – advokāts, uzņēmējs vai politikas ietekmētājs

Ir pagājušas 47 dienas kopš advokāta un uzņēmēja Pāvela Rebenoka (40) slepkavības. Kapavieta Pokrova kapos slīgst rožu un citu izsmalcinātu ziedu klēpjos, deg sveces. Uz "Delfi" jautājumu, vai kriminālprocesā kādam ir piemērots aizdomās turētā statuss, Valsts policija izmeklēšanas interesēs komentārus nesniedz. Rebenoka draugs un kolēģis Mārtiņš Krieķis jau nākamajā rītā pēc nozieguma izsludināto atlīdzību informācijas sniedzējiem par slepkavām ir dubultojis līdz 40 000 eiro, taču vērtīgas ziņas nav saņēmis. Pāvela dzīvesbiedrs Ingus Balandins viņa grāmatas no Langstiņu mājas pārved uz Rīgas centru, jo nespēj tur vairs dzīvot pēc uzbrukuma un drauga nosišanas viņa acu priekšā.

Sāksi rakt, atradīsi kaulus. Kādi likumi valda 'melno mantraču' pasaulē?

Vienam "rakšana" ir hobijs un iespēja papildināt savu monētu kolekciju vai piepelnīties, citam goda lieta – atrast un pārapbedīt kritušo karavīru mirstīgās atliekas, vēl kādam – viss augšminētais kopā. Portāls "Delfi" iedziļinājās "melno", "pelēko" un "balto" arheologu pasaules kārtībā, lai izprastu tajā valdošos likumus.

Pandēmija dramatiski ietekmē restorānu dzīvi

Būšu atklāta un teikšu, ka Covid-19 pandēmijas laiks ir emocionāli grūts: gan esmu piedzīvojusi paveca tuva cilvēka saslimšanu un mocības līdz izveseļošanās brīdim, gan manu draugu vidū jūtama nervozitāte, ko izraisa satraukums, neziņa un bailes. Pandēmija daudz ietekmējusi arī ikdienas dzīvi – atcelti koru mēģinājumi, atpūsties ārzemju ceļojumos šobrīd nav iespējams, ierobežotas iespējas apmeklēt pasākumus, sirreāla sajūta ir apmeklēt teātri, kur līdz šim pārpildītās zāles vietā redzu vien nedaudzus izrādes apmeklētājus. Pandēmijas ierobežojumi atņēmuši iespēju gūt dažādas baudas, piemēram, baudu satikties ar draugiem restorānā. Man tā ir baudas gūšana, bet restorāniem šis ir izdzīvošanas laiks. Neziņā, kas notiks tuvākajos nesezonas mēnešos no janvāra līdz martam. Kādas ir restorānu darbinieku sajūtas, vai restorāni vispār spēj pielāgoties pandēmijas radītajiem ierobežojumiem vai vienkārši cīnās par izdzīvošanu, nezinot, kas notiks tālāk?

Opozicionārs Cepkalo Rīgā: Valsts ir izjukusi, Lukašenko vada ar asinīm saistītu bandu

Baltkrievijas opozīcijas galvenie līderi vai nu atrodas apcietinājumā, vai devušies uz ārzemēm. Rīgu par pagaidu mītnes vietu izvēlējies viens no trim galvenajiem nereģistrētajiem opozīcijas prezidenta amata kandidātiem – bijušais diplomāts un uzņēmējs Valērijs Cepkalo. Intervijā portālam "Delfi" viņš pirmoreiz publiski paziņo par savu pārcelšanos uz Latviju.

Juris Kaža: Kāpēc Baltijai bažīgi abi ASV vēlēšanu iznākumi

ASV prezidenta, visa Kongresa "apakšnama", Pārstāvju palātas, un trešās daļas Senāta vēlēšanas 3. novembrī ir teju klāt. Abi kandidāti, esošais prezidents, republikānis Donalds Tramps (Donald Trump) un demokrāts, bijušais prezidenta Baraka Obamas viceprezidents Džo Baidens (Joe Biden), veic pēdējās vēlēšanu kampaņas tūres t.s. "kaujas lauka" (battleground) štatos, kur jāiegūst izšķirošs t.s. elektoru skaits. Maza piezīme – amerikāņi patiesībā neievēlē prezidentu, bet sava štata pārstāvjus t.s. elektoru koledžas (Electoral College) locekļus, kas decembrī formāli ievēlēs prezidentu balstoties uz savu štatu vēlēšanu rezultātiem.

Jauns 'Vincents', tas pats Mārtiņš Rītiņš?

Pavasarī medijus pāršalca ziņa – pavārs Mārtiņš Rītiņš pēc trīs gadu pauzes atgriezīsies restorānā "Vincents" ar jaunu konceptu. Runājamies telpā, kur sēž "kantora žurkas", kā smej Mārtiņš, aiz durvīm dzirdama būkšķēšana, klaudzieni, dūkšana – tur kaut kas top, bet ne solītais piemājas restorāns plašākām tautām. Jauna ēdienkarte franču gaumē, jauns interjera dizains angļu stilā, uz ieejas durvīm ne miņas no saņemtajiem apbalvojumiem – no 1994. gadā atklātā "Vincenta" netiek saudzēta neviena pati flīzīte, tikai grīda ir uz palikšanu.

Mediķu diskusija 'No ģimenes ārsta līdz reanimācijai – kā Latvijā ārstē Covid-19 pacientus?' Pilns ieraksts

Latvijā arvien turpina pieaugt inficēšanās ar koronavīrusa izraisīto infekciju Covid-19, ar katru dienu aug arī pieaug stacionēto pacientu skaits. Piektdien, 30. oktobrī, pulksten 10.30 "Delfi TV ar Jāni Domburu" tiešraidē notika mediķu diskusija "No ģimenes ārsta līdz reanimācijai – kā Latvijā ārstē Covid-19 pacientus?". Pēc tiešraides diskusija skatāma ierakstā.

Tirdzniecības centri un pandēmija: spriedze pieaug, kādas telpas visdrīzāk paliks tukšas

Tirdzniecības centri ar bažām gatavojas otrajam pandēmijas vilnim, savukārt nomnieki nav pārliecināti par nākotni un vēlas slēgt līgumus uz īsāku termiņu vai pieprasa elastīgākus nosacījumus līgumu izbeigšanai, portālam "Delfi" stāsta uzņēmēji. Nākotnē daļā tirdzniecības ēku varētu iemitināties citu nozaru uzņēmumi, bet citas visdrīzāk paliks tukšas.

ASV prezidenta vēlēšanas: Kā Tramps vēl var uzvarēt

ASV turpinās balsu skaitīšana, lai noskaidrotu, kurš politiķis - Džo Baidens vai Donalds Tramps - iegūs Baltā nama atslēgas uz nākamajiem četriem gadiem. Šobrīd labākās pozīcijās atrodas demokrāts Baidens, bet teorētiskas iespējas uzvarēt vēl ir arī Trampam.

Visi teica – jauciet to graustu nost! Kalēju ielas rezidence Talsos

Kad Kalēju ielas rezidences saimniece pirmo reizi ieraudzīja ēku kompleksu Talsos, viņa pie sevis nodomāja – "Nu, pilnīgs grausts," – un vēlējās pat pāriet otrā ielas pusē, baidoties, ka kuru katru brīdi katastrofālā stāvoklī esošā māja var sabrukt. Viņa pat iedomāties nevarēja, ka jau nākamajā kāzu jubilejā dāvanā no vīra saņems atslēgu piekariņu, kas kalpos kā simbols jaunā īpašuma iegādei. Tā kā ģimenes un pasaulē valdošās situācijas dēļ saimnieki paši uz Latviju netiek, viņi gatavi savas mājas durvis vērt ikvienam naktsmītnes meklētājam, taču pieļauj, ka jau pēc gada šāds piedāvājums vairs nebūs aktuāls.

'Tasty' degustē kafiju no lielveikala plaukta un eksperta krājumiem. Kura labāka?

Stāvu lielveikalā kafijas plauktu priekšā, man atvēlēti pārdesmit eiro, lai nopirktu garšīgu kafiju. Zinošam kafijas lietotājam amizants varētu šķist veids, kā starp krāsainajām paciņām izvēlos dažas "īpašās", kuru saturu vēlos izgaršot. Bet atzīšos: mana izvēle ir par labu tām, kuras esmu redzējusi televīzijas vai preses reklāmās, vai arī dzirdējusi "garšīgu" audio rullīti skanam radio. Nu jau ar piepildīto kafijas maisu dodos pie mūziķa Markus Rivas, lai kopā degustētu un noskaidrotu, kura kafija tad ir tā labākā.

Grāvējs Tramps un baltie liberāļi, Baidena laptops un pīrāgs Latvijai – diskusija par ASV prezidentiem

"Delfi TV ar Jāni Domburu" tiešraidē ASV prezidenta vēlēšanu dienā notika diskusija "Tramps vai Baidens – kurš ASV prezidents labāk Amerikai, Eiropai un Latvijai?". Piedāvājam iepazīties ar Diskusija pieejama ierakstā.

