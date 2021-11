Edžus Miķelsons

Mani priecē, ka mana "saimniecība" – sadaļa "Campus" – atzīta par gana labu produktu, lai to iekļautu "Delfi" kampaņas video. Tā ir atzinība, ko ļoti novērtēju, un ceru, ka arī lasītāji novērtē to, ko dara "Campus". Par pašu video filmēšanas procesu varu teikt tikai to, ka man allaž labāk paticis būt aizkadrā. Esmu rakstītājs, ne runātājs, tāpēc pateicos video komandai par to, ka uzmauca man galvā virtuālās realitātes brilles un tā vismaz daļēji ļāva man noslēpties.