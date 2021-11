2018

Tika". Par to svarīgumu liecina viena no apjomīgākajām pētnieciskās žurnālistikas sērijām "Delfi" vēsturē, kuru vadīja žurnālists Jānis Domburs. Togad tika likvidēta arī varenā "ABLV Bank", neatklāti noziedznieki nogalināja maksātnespējas administratoru Mārtiņu Bunku un visa pasaule atvieglojumā uzelpoja par brīnumaino Taizemes zēnu izglābšanu no pazemes alu labirinta gūsta.Visi svarīgākie tā gada notikumi "Delfi" acīm –