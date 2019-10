Ar sieru, zirnīšiem vai avokado: 17 sātīgi biešu salāti bez gaļas

Izmantojot nule kā no dobes nākušās, no vitamīnu pārpilnības vai pušu sprāgstošās bietes, izdosies pagatavot visgardākos biešu salātiņus. Lai nedēļu tu varētu sākt uz vieglākas nots, atpūtinot organismu no gaļas, mēs izvēlējāmies gardus biešu salātus bez kripatiņas gaļas, kuriem sātīgumu piešķirs siers, avokado, dažādi pākšaugi, kā arī bezpiedevu jogurts, majonēze vai krējums.

Bietes ir ļoti vērtīgs dārzenis, ko droši var lietot uzturā gan tagad, gan visas ziemas garumā, uzņemot ļoti daudz organismam nepieciešamu minerālvielu un uzturvielu. Lielākā daļa ogļhidrātu bietēs ir vienkāršie cukuri, piemēram, glikoze un fruktoze skaidro "Healthline". Tāpat bietēs ir daudz šķiedrvielu, kas uzlabo gremošanas sistēmas darbību.

Sārtās dārza veltes ir ļoti labs vitamīnu un minerālvielu avots – tajās ir daudz C vitamīna, kā arī B grupas vitamīnu, dzelzs, magnija un kālija. Tajās ir arī daudz vērtīgu augu valsts produktos esošu savienojumu, piemēram, betaīna, neorganisko nitrātu un citu. Parasti bietes uzturā lieto vārītas, bet ņem vērā, ka vārīšanās procesā samazinās to sastāvā esošais C vitamīna daudzums. "Bietes ir labs šķiedrvielu, minerālvielu un vitamīnu avots," norada arī uztura speciāliste Gita Ignace.

Bietēs esošās vielas var palīdzēt samazināt asinsspiedienu un līdz ar to arī dažādu sirds un asinsvadu slimību risku. Tāpat tās uzlabo cilvēka spēju veikt dažādas fiziskas aktivitātes.

Vairāk par biešu veselīgajām īpašībām uzzināsi, izlasot šo rakstu, astoņas viltības, kas jāņem vērā, gatavojot vinegretu, atklājām šajā rakstā, bet, zemāk atradīsi 15 gardu un sātīgu biešu salātu receptes tavai rudens ēdienkartei.

Lai labi garšo!