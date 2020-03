Avokado krēmi, smēriņi un mērces: 14 receptes, kas liks aizmirst par majonēzi

Avokado ir lielisks vitamīnu, minerālvielu un veselīgo tauku avots, tādēļ uztura speciālisti to iesaka kā vērtīgu ēdienkartes papildinājumu. Lai maksimāli uzņemtu visas vērtīgās uzturvielas, kas ir šajā auglī, to vislabāk baudīt svaigā veidā. Parasti avokado pievienojam salātiem vai liekam uz maizītēm, sagrieztu šķēlītēs, bet to var izmantot arī gardu krēmu, smēriņu un salātu mērču pagatavošanai, kas būs daudz veselīgāka majonēzes alternatīva.

Avokado ir taukiem bagāts un holesterīnu nesaturošs produkts. Tas ir avokado lielākais ieguvums (82 procenti no avokado ir tauki, līdzīgi kā olīvās). Šis tauku veids mūsu organismam ir ieteicams.

Avokado ir vērtīgs produkts cilvēkiem ar sirds un asinssvadu slimībām, pirmkārt, avokado sniedz taukus, no kuriem lielākā daļa ir nepiesātinātie tauki, it īpaši mononepiesātinātie (70 procenti, tāpēc, ka satur taukus, kas ir sirdij draudzīgi), otrkārt, nesatur holesterīnu, treškārt, satur vairāk kālija nekā banāni vai kartupeļi un, ceturtkārt, satur daudz šķiedrvielu (7 g uz 100 g avokado), iepriekš skaidrojusi sertificēta uztura speciāliste Jeļena Pavlova.

Kaut avokado satur labos, bet tomēr, taukus – tas ir kalorijām bagāts produkts. Viens avokado sver vidēji 150 gramus, un tas nozīmē, ka satur vidēji 240 kaloriju un 22 gramus tauku. Tas nozīmē, ka cilvēkiem ar palielinātu ķermeņa masu un tiem, kas vēlas samazināt svaru, dienā nevajadzētu apēst vairāk par vienu pusi avokado, iesaka uztura speciāliste.

Aizmirsti par majonēzi! Lūk, 14 idejas, kā izmantot avokado krēmu, smēriņu un salātu mērču pagatavošanai.

Lai labi garšo!