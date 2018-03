Lielas un mazas citronkūkas: 20 receptes pavasarīgi spirdzinošiem kārumiem

Kāda kūka varētu piestāvēt pavasarim? Mums šķiet, ka tai jābūt gaisīgai, maigai un atspirdzinoši skābenai. Ja arī tu domā tāpat, tad mūsu veidotā citronkūku recepšu izlase tevi noteikti neatstās vienalīdzīgu. Citrona sulas skābumiņš un rīvētas miziņas galvu reibinošais aromāts lieliski iederas gan kūku biskvītos, gan krēmos, sabalansējot pārlieko saldumu un radot īpaši izsmalcinātu un elegantu pēcgaršu.

"Tasty" krājumos uzietās citronkūku receptes ir tik dažādas, ka starp tām ko savai meistarības pakāpei piemērotu atradīs gan tie, kas sper pirmos nedrošos soļus pavārmākslas smalkumu izzināšanā, gan profesionāļi, kas meklē arvien jaunus izaicinājumus.

Lai no citrona varētu izspiest vairāk sulas, to pirms pārgriešanas pavirpina pret galdu, lai miza kļūtu mīkstāka. Vienai kūkai var pietikt pat ar sulu no citrona pusītes. Padomus saistībā ar citronu sulas spiešanu meklē šeit.

Ja vēlies, lai pagatavotās kūciņas būtu īpaši citronīgas, to pildījumam pagatavo angļu iecienīto citronu krēmu jeb "lemon curd", kas savas garšas īpašības visbiežāk demonstrē tartēs ar olu baltuma kārtu virspusē – tā ir ideāla saskaņa skābenajam krēmam ar kraukšķīgo smilšu mīklas pamatni un gaisīgo olu baltumu.

Starp citu, citronu krēmu var iepildīt arī kēksiņos – ielej daļu mīklas formiņā, tad pievieno nedaudz krēma un tad atkal mīklu, lai skābenais krēms iecepas pa vidu.

Kā pavisam vienkārši pagatavot daudzveidīgi pielietojamo citronu krēmu, atklājām šajā rakstā.

Pašu gatavotais citronu krēms var uzglabāties ledusskapī vairākas nedēļas vai pat mēnešus, ja vien tas ieliets slēgtā traukā, tāpēc pat tad, ja pēc kūkas gatavošanas pāri palicis vien nedaudz skābenā kāruma, pietaupi to ziešanai uz brokastu pankūkām, cepumiem vai grauzdētas baltmaizes šķēlēm.

Lai labi garšo!