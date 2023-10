Jauna Ministru kabineta apstiprināšanas gadījumā gaidāmas izmaiņas arī Saeimas sastāvā, atsevišķiem deputātiem no "Apvienotā saraksta" (AS) un Nacionālās apvienības (NA) zaudējot amatus, bet atsevišķiem pārstāvjiem no "Jaunās vienotības" (JV), Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) un "Progresīvajiem" – iegūstot tā dēvēto mīksto mandātu.