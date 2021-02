Gomeļā par 'masu nekārtībām' 16 gadus vecam pusaudzim piespriež piecus gadus cietumā

Baltkrievijā turpinoties režīma represijām pret protesta akciju dalībniekiem, tiesa Gomeļā pirmdien piespriedusi bargus cietumsodus vīriešiem, kas apsūdzēti par "Molotova kokteiļu" mešanu. Starp notiesātajiem arī 16 gadus vecs pusaudzis, vēsta portāls "Tut.by".

16 gadus vecajam Nikitam Zolotarevam piespriesti pieci gadi kolonijā. Kā norāda žurnālists un Baltkrievijas opozīcijas līderes Svetlanas Tihanovskas padomnieks Franaks Vjačorka, Zolotarevs cieš no epilepsijas un cietumā ir vairākas reizes piekauts. Turklāt kāds apsarga atteicies dot viņam nepieciešamos medikamentus lēkmes laikā un teicis: "Tu, politiskais cietumniek, mirsi."

Līdz ar Zolotarevu notiesāti arī 29 gadus vecs Gomeļas iedzīvotājs Leonīds Kovaļevs un 26 gadus vecais Dmitrijs Kornejevs. Viņiem piespriesti attiecīgi seši un astoņi gadi cietumā.

Trijotne bija apsūdzēta par nelikumīgu sprāgstvielu izgatavošanu, vardarbību vai vardarbības draudiem pret milicijas darbinieku un dalību masu nekārtībās.

16-year-old Mikita Zalatou is sentenced to 5 years in penal colony for “mass disorder”.He has epilepsy and has been repeatedly beaten in prison.”You, political prisoner, will die,” said one of the prison guards, refusing to give Mikita medication during one of his epileptic fits. pic.twitter.com/b3F1fMkOUZ