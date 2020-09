Koļesņikovai draudēts ar fizisku izrēķināšanos; Aleksijeviču sargā Eiropas diplomāti

Viena no Baltkrievijas opozīcijas līderēm Marija Koļesņikova, kura atrodas arestā pēc varasiestāžu neveiksmīga mēģinājuma izvest viņu no valsts, saskārusies ar fiziskas izrēķināšanās un dzīvības draudiem, paziņoja viņas advokāte Ludmila Kazaka.

Opozīcijas izveidotās Koordinācijas padomes locekle Koļesņikova tiek apsūdzēta par mēģinājumu sagrābt varu valstī. Viņa atrodas Iepriekšējās aizturēšanas izolatorā Nr.1 Minskā.

Kazakai trešdien bija iespēja tikties ar Koļesņikovu – opozicionāre jūtoties labi, sēžot kamerā ar vēl sešām sievietēm, ziņo portāls "Tut".

Pēc drošībnieku mēģinājuma ar spēku iesēdināt viņu automašīnā un izvest uz Ukrainu, Koļesņikova guvusi sasitumus un viņai sāp roka, informē advokāte. Aizstāvība plāno pieprasīt tiesu medicīnisko ekspertīzi.

Pēc tam, kad Koļesņikovu 7. septembrī aizturēja pie Nacionālā Mākslas muzeja Minskā, Valsts drošības komitejas (VDK) ēkā viņai pieprasīts brīvprātīgi pamest valsti. Tā kā viņa atteikusies, viņa ar varu aizvesta uz Baltkrievijas-Ukrainas robežu.

Pati Koļesņikova pēdējo dienu notikumus vērtē kā nolaupīšanu, jo viņai nav izsniegti nekādi dokumenti un paskaidrojumi par aizturēšanu, ko veica maskētas personas. Saņemts vien ar 8. septembri datēts dokuments par piemēroto drošības līdzekli. Koļesņikovas stāstītais par mēģinājumu izvest viņu uz Ukrainu apstiprina iepriekš viņas divu kolēģu atklāto, norāda advokāte.

Tāpat Marija saskārās ar fiziskas izrēķināšanās draudiem, uzsver advokāte. Par draudiem laupīt viņai dzīvību Koļesņikova apņēmusies iesniegt prasību.



Trešdien aizdomās par mēģinājumiem sagrābt varu valstī aizturēts arī Koordinācijas padomes loceklis jurists Maksims Znaks.

Lietas ierosinātas pret visiem Koordinācijas padomes prezidija locekļiem. Vienīgā padomes pārstāve, kas nav ārzemēs vai apcietinājumā, ir palikusi ar Nobela prēmiju godalgotā baltkrievu rakstniece Svetlana Aleksijeviča.

Trešdien no rīta nezināmas personas mēģinājušas iekļūt viņas dzīvoklī Minskā. Rakstniece lūdza sabiedrības un žurnālistu palīdzību un pie viņas ieradās Lietuvas, Vācijas, Polijas, Zviedrijas, Slovākijas un Čehijas vēstnieki, ziņo portāls "The Insider".

Harassments, arrests & forced exile of opposition in Belarus is serious violation of peaceful protests by the regime in Belarus.