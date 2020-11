Tihanovska aicina Eiropas kompānijas pārtraukt sadarbību ar Baltkrieviju

Viena no Baltkrievijas opozīcijas līderēm, bijusī prezidenta amata kandidāte Svetlana Tihanovska aicina Eiropas kompānijas pārtraukt sadarbību ar Baltkrievijas valsts uzņēmumiem, liecina viņas paziņojums tviterī.

Tihanovska konkrēti vērsusies pie ražotājiem no Norvēģijas, Vācijas un Austrijas, kas nodarbojas ar minerālmēsliem, dažāda veida tehniku un tērauda izstrādājumiem.

"Pārtrauciet jebkādu sadarbību ar baltkrievu valsts kompānijām vai arī mudiniet tās aizstāvēt savu darbinieku tiesības. Publiski un izlēmīgi nosodiet to augstāko vadību un režīmu," aicina Tihanovska.

Tihanovska savu aicinājumu pamato ar to, ka valsts kompānija "Belaruskalij" vajā savus darbiniekus. Kopš protestu un streiku sākumā uzņēmumā no darba atlaisti 55 strādnieki, astoņi aizbēguši uz ārzemēm un tiesa kopumā darbiniekiem piespriedusi 330 dienas administratīvā aresta.

