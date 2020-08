'Delfi plus': Krievijas karantīnas slēdzene, 'vieglās masalas' un Gruntmaņa demaršs

Cik daudz mēs spējam ar pirmo skatienu novērtēt? Habarovsku pārņēmušajos protestos formālais ļaužu neapmierinātības iemesls ir pirms diviem gadiem ievēlētā gubernatora Sergeja Furgala aizturēšana 9. jūlijā, tomēr vērienīgajā gājienā starp rindiņām lasāms kāds cits vēstījums – "Maskava, nejaucies! Šo līderi izvēlējāmies paši."

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Nenovērtētas ir par "parastu bērnu slimību" dēvētās masalas – lai arī ārsti brīdina par lipīgumu un smagām komplikācijām, no kurām nesen mūžībā aizgāja bērns Latvijā, pērn vairāk nekā pustūkstotis citu vecāku parakstīja atteikumu pirmajai vakcīnas devai un tikpat arī otrajai. Arī par to aizvadītajā "Delfi plus" nedēļā.



Latvijā labi pazīstamais ārsts Uģis Gruntmanis, kurš 22 gadus strādāja ASV un kļuva par Teksasas Universitātes profesoru, savukārt pērn atgriezās Latvijā, vēloties ar savām zināšanām palīdzēt Latvijai. Atsevišķas grūtības jau prognozēja, taču šķēršļu josla izrādījās daudz lielāka, viņš stāstīja intervijā "Delfi" žurnālistam Viesturam Radovicam. Jūtas nevajadzīgs, tāpēc ar ģimeni atkal pārcelsies uz ASV.



Savukārt žurnāliste Maša Starceva savā rakstā pievērsās Krievijas "karantīnas slēdzenei." Galvenais jautājums – cik ļoti Krievijas iedzīvotāji cenšas izrauties atpūtā uz citām valstīm un cik viegli viņiem ir nokļūt Latvijā? Žurnāls "Tava Māja" šonedēļ skaidroja, cik sarežģīti iegādāties mājokli laukos, ja tam nepieciešams kredīts. Izrādās, dažos gadījumos vienkāršāk ir vīt ģimenes ligzdu pie robežas kaimiņzemē, nekā saņemt kredītu mājokļa celtniecībai Latvijā."Campus" redaktors Edžus Miķelsons lasītājus savukārt priecē ar stāstu par kosmosa izpēti. Džeimsa Veba kosmiskais teleskops – līdz šim dārgākā un lielākā kosmiskā observatorija – būs iespēja ieskatīties dziļāk Visumā un tālāk pagātnē, nekā tas kādreiz bijis iespējams. Entuziastiem šī teleskopa stāsts ir īsts trilleris, kurā uzrodas arvien jauni šķēršļi.

Par ko būs "Delfi plus" tuvākajā nedēļā?

Nākamnedēļ publicēsim trīs rakstu sēriju par pilsētu, kuras vairs nav – seno Jelgavu. Stāstīsim, kā Otrā pasaules kara beigās tika sagrauta Kurzemes hercoga galvaspilsēta un kādēļ jaunuzceltā Jelgava kļuva par tipisku padomju pilsētu. Tāpat arī piedāvāsim turpinājumu mūsu pērnā gada izcilajai rakstu sērijai "Izlaušanās 94" – atmiņu stāstu par to, kā aizturēja no Pārlielupes cietuma aizbēgušos ieslodzītos. Kamēr politiskie spēki uzsākuši cīņu par Rīgas atslēgām, "Delfi TV ar Jāni Domburu" uz sarunu par aizvadītajos mēnešos paveikto aicinās Rīgas pagaidu administrāciju – Jānis Domburs izvaicās Rīgas pagaidu administrācijas vadītāju Edvīnu Balševicu, tās locekļus Arti Lapiņu un Alekseju Remesovu, kā arī Rīgas pilsētas izpilddirektora p.i. Ivetu Zalpēteri.

Piedāvājam sarakstu ar daļu no šīs nedēļas spilgtākajiem "Delfi plus" rakstiem, bet par abonēšanas iespējām iespējams uzzināt šeit.

Karantīnas slēdzene. Krievijas iedzīvotāji cenšas izrauties atpūtā: cik viegli nokļūt Latvijā?



Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Jūlija vidū Latvijas soctīklu lietotāju vidū izvērsās vētraina diskusija, kādēļ, saglabājoties tik augstam Covid-19 saslimstības līmenim Krievijā, Rīgas un Jūrmalas ielās parādījies tik daudz automašīnu ar Krievijas numura zīmēm. Jautājums drīz nonāca līdz Ministru kabinetam un Saeimai, kas izstrādāja papildu ierobežojumus iebraucējiem no "riska zonas" valstīm.

Lasīt vairāk

Dēlu nepaspēja pasargāt. Māte par 'vieglajām masalām' ar letālo komplikāciju

Foto: Shutterstock

Masalu, masaliņu, vējbaku ballītes? Vai vecāki ko tādu tiešām var novēlēt savam bērnam – apzināti vest viņu pie slimnieka un inficēt, lai it kā vieglāk bērnībā pārslimotu? Apzināti izvēlas nepotēt? Vai sekas tiešām var prognozēt? Par to aizdomājās Sanda, šāda fenomena pārsteigta vecāku forumos internetā. Viņa gan tobrīd meklēja pilnīgi ko citu – kā glābt savu dēlu.

Lasīt vairāk

Atgriezās palīdzēt Latvijai. Tagad profesoram Gruntmanim jākravā somas atpakaļ uz ASV

Foto: LETA

Endokrinologs Uģis Gruntmanis, kurš 22 gadus strādāja ASV un kļuva par Teksasas Universitātes profesoru, pērn atgriezās Latvijā, jo vēlējās panākt labas pārmaiņas Latvijas veselības sistēmā. Dzimtenē, kā pats tagad atzīst, Gruntmanis tomēr izrādījies nevajadzīgs. Atkal viņš ir ceļa jūtīs un septembrī pārceļas atpakaļ uz ASV, Ņūhempšīras štatu, kur strādās Dartmutas koledžā.

Lasīt vairāk

Habarovskas protesti: Kā opozīcija uzlauza Putina sistēmu

Foto: AP/Scanpix/LETA

"Kremlis bija pārliecināts, ka kontrolē visus procesus, bet pat šajā situācijā nevar uzvarēt," pirms nepilniem diviem gadiem tepat Gaismas pilī man teica kustības "Atvērtā Krievija" pārstāvis Vladimirs Kara-Murza. Viņš komentēja tobrīd notiekošo reģionālajās vēlēšanās, kur vairākos apgabalos, tostarp Habarovskā, nupat bija uzvarējuši Krievijas prezidenta Vladimira Putina "Vienotajai Krievijai" alternatīvi spēki.

Lasīt vairāk

Āris Jansons: Divi pirksti, abi sāp

Foto: Reuters/Scanpix /LETA

Nupat Krievijas Bruņotie spēki pabeiguši pēkšņo karaspēka gatavības pārbaudi vairākos reģionos, to skaitā Dienvidu kara apgabalā. Par galveno pārbaudes mērķi militāristi nosauca pārliecināšanos par militārās drošības uzturēšanas spēju valsts dienvidrietumos, kur saglabājas teroristu draudi, piesaucot klāt arī gatavošanos septembrī plānotajām mācībām "Kavkaz-2020". Krievijas aizsardzības ministra vietnieks Aleksandrs Fomins presei kategoriski noliedza jelkādu kaujas mācību saikni ar saasinājumu uz Azerbaidžānas un Armēnijas robežas un arī brīfingā militārajiem atašejiem apgalvoja, ka pēkšņajai trauksmei esot mācību raksturs, un "tā nav vērsta pret citām valstīm". Avīzes MK slejās viceministram nāca talkā Politiskās konjunktūras centra direktors Ivans Konovalovs, pauzdams, ka karaspēka "pārbaude nekādi nav saistīta ar notikumiem Dienvidkaukāzā" un pieņēmumus par to nosaukdams par "pilnīgām muļķībām".

Lasīt vairāk

'Gribēja uztaisīt par tādu mazu, mazu muļķīti.' Intervija ar bijušo mēru Ārgali

Foto: DELFI

Kopš Latvijas neatkarības atgūšanas Andris Ārgalis ilgstoši bija Rīgas pilsētas galva, kas mēra krēslā atradies visīsāko laika posmu, – nepilnu gadu. Pērn šis "rekords" krita, un tagad pieder Dainim Turlajam. Šis noteikti nav vienīgais fakts, ko Ārgalis atstājis politiskajā mantojumā. Viņš bija viens no populārākajiem sava laika politiķiem, kurš reitinga tabulās bija atrodams uzreiz aiz Vairas Vīķes-Freibergas un Eināra Repšes. Karjeras beigas gan neizvērtās tik spožas, bet Ārgaļa vārds aktīvajā politikā pazuda līdz ar Aināra Šlesera lolotās apvienības "Par labu Latviju" ambīciju izčākstēšanu.

Lasīt vairāk

Kredīts mājoklim ārpus Rīgas – neiespējamā misija?

Pēdējos gados pārdzīvojam, ka Latvijas lauki un reģioni palēnām kļūst arvien tukšāki un tukšāki, vienlaikus cilvēkiem, kuri patiesi vēlas savu ģimenes ligzdiņu vīt ārpus Rīgas, bieži nākas saskarties ar vilšanos un noraidījumu. Šī iemesla dēļ daži pat izvēlas savu mājokli meklēt citās ārēs – ārpus Latvijas. Skaidrojam, kāpēc ir tik sarežģīti un nereti pat neiespējami nokārtot hipotekāro kredītu nekustamā īpašuma iegādei ārpus Rīgas.

Lasīt vairāk

Covid-19: trīs atšķirīgas pieejas – no ignorēšanas līdz stingrībai bez rezultāta

Foto: EPA/Scanpix/LETA

Globālā pandēmija par katra indivīda personīgo problēmu kļūst mirklī, kad slimība vai cīņa ar to ietekmē viņu pašu, darbu un ierastās aktivitātes. Kamēr jaunais koronavīruss strauji izplatījās Ķīnā, tā radītā slimība Covid-19 Eiropā, tostarp Latvijā, tika uztverta tieši tā – kā tāls fenomens. Ceļus uz dažādām valstīm vīruss atrada citādi, kā rezultātā dažviet pandēmijai nebija gatavs neviens, citos reģionos bija laiks sagatavoties, bet citos joprojām politikā vai sabiedrībā dominē slimības noliegšana.

Lasīt vairāk

Cehs.lv: Vienīgais iemesls, kāpēc tev maza alga, krāpjoša sieva un slikta dzīve

Foto: Kadrs no video

Tas bija ļoti silts vasaras vakars, un laiku izmantoju lietderīgi, ar sen nesatiktu čomu mazpilsētas kroga terasē dzenot prom skaidrumu un pļāpājot par to, kas nu kura dzīvē noticis kopš pēdējās satikšanās reizes. Pļāpājām par visu ko – jaunkundzēm, darba lietām, močiem un pat arī kaķiem, bet ne par politiku, kaut togad bija Saeimas vēlēšanu gads un kampaņas deva vaļā pilnā sparā. Tā kā tīri intuitīvi nojautām, ka politiskajā izvēlē esam līdzīgās domās un skatāmies, ja ne uz vienu konkrētu partiju, tad vismaz vienā virzienā, pat īsti nebūtu par ko pastrīdēties. Līdz pie mūsu galdiņa piesteberēja nepazīstams čalis rūtainos šortos, uzsita galdā pusizšļakstītu kausu un nelūgts apsēdās. "Nu, par ko balsosiet? Par Artusu un Aldi, vai ne?"

Lasīt vairāk

No miesassargiem līdz Latvijā ražotiem laikrāžiem

Foto: Privātais arhīvs

Kā zināms, laimīgie stundas neskaita, taču tos, kas laiku vēro miljonu vērtā pulkstenī, grūti uzskatīt par nelaimīgiem. Rīdzinieks Andrejs Šišovs pagaidām nepārstāv šāda luksusa segmentu, tomēr savu nišu premium klases pulksteņu tirgū ir ieņēmis. Andrejs savus pulksteņus ražo Rīgā, pats zīmē dizaina skices, pats savieno detaļas vienā veselumā. Jāteic, ka viņa radītie pulksteņi nav domāti visiem – tie ir īpaši izturīgs un samērā masīvs džentlmeņa aksesuārs. Ideja par izturīgu pulksteņu izgatavošanu Andrejam dzimusi miesassargu sagatavošanas nodarbībās, kurās sasists ne mazums trauslāku mehānisko pulksteņu.

Lasīt vairāk

Zeltā klātais Visuma pētnieks sola ieskatu ļoti tālā pagātnē

Foto: NASA

Kas ilgi nāk, tas labi nāk! Šis teiciens ir kā radīts jau vairāk nekā divdesmit gadus ilgajai sāgai par Džeimsa Veba kosmisko teleskopu. Tā būs līdz šim dārgākā un lielākā kosmiskā observatorija, un arī ambīcijas nav mazas – ieskatīties pagātnē un Visuma dzīlēs tālāk nekā līdz šim bijis iespējams. Džeimsa Veba kosmiskā teleskopa stāsts kosmosa izpētes entuziastiem ir aizraujošs trilleris, un spriedzi ik gadu aizvien palielina kārtējie šķēršļi un termiņu neievērošana – pēdējā no tām oficiāli izziņota vēl pavisam nesen, 16. jūlijā, palaišanas datumu atkal pārceļot par vismaz vairākiem mēnešiem. Taču astronomijas kopiena ir pārliecināta, ka galu galā rezultāts ar uzviju būs visu šo pūļu un gaidīšanas vērts.

Lasīt vairāk

Vienmēr var pārvārīt. 11 jautājumi par ievārījumu un cukuriem

Foto: Shutterstock

Visu gadu ēst tikai svaigus augļus vai ogas būtu burvīgi, bet ir skaidrs, ka mūsu klimatiskajā joslā tas nav iespējams, tādēļ ziemas krājumiem sarūpējam ievārījumus, džemus un marmelādes. Kādu cukuru izvēlēties? Cik daudz to pievienot? Vai vienā katlā drīkst bērt dažādus cukurus? Vai iespējams izvārīt zapti bez cukura? Ko iesākt, ja tā sanākusi pārāk šķidra vai bieza? Meklējot atbildes uz karstākajiem ievārījuma sezonas jautājumiem, aicinājām uz sarunu pārtikas tehnologu Kasparu Mačuļski, kurš gaisināja dažu labu iesīkstējušu mītu.

Lasīt vairāk