Maltās gaļas mērce: 15 receptes un padomi, lai tā izdotos apbrūnināta un sulīga

Sulīga maltā gaļa, kas pagatavota gardā mērcē, var būt papildinājums ne tikai makaroniem, kartupeļiem un rīsiem, bet arī citām interesantām maltītēm. Ne velti lazanja nebūtu iedomājama bez sulīgas Boloņas mērces, bet visvienkāršāko sacepumu var pagatavot, cepamtraukā liekot maltās gaļas mērces kārtu, kas apsegta ar kartupeļu biezeni. Tāpēc "Tasty" šoreiz piedāvā ne vien 10 gardas receptes, bet arī vienkāršus padomus, kā panākt, lai gaļa būtu tiešām apbrūnināta un sulīga, ne pelēka un neizteiksmīga masa.

Pirms ķerties pie paša galvenā – liellopa, cūkgaļas vai kādas citas maltās gaļas apcepšanas pannā – der atcerēties svarīgu niansi. Proti, gaļu pirms likšanas pannā kādu mirkli jānotur istabas temperatūrā, lai tā nebūtu kā tikko no ledusskapja izņemta. Tas nepieciešams tādēļ, lai saskarsmē ar karsto pannu, tajā esošais mitrums strauji neiztvaikotu un gaļa izceptos vienmērīgi, norāda "Epicurious".

Kad gaļa nosusināta un gatava apcepšanai, liec to labi uzkarsētā pannā ar eļļu. Ar koka lāpstiņu malto gaļu sairdini un apbrūnini, regulāri maisot. Tas nepieciešams, lai gaļas gabaliņi vienmērīgi apceptos no visām pusēm. Pēc tam gaļu pārber ar garšvielām un turpina cept, līdz tā kļūst arvien zeltaināka un ir gandrīz gatava. Tad gaļai pievieno pārējās nepieciešamās sastāvdaļas, piemēram, tomātu pastu, krējumu vai ko citu.

Vienkāršs knifs, lai maltās gaļas mērce izdotos sulīga

Foto: Shutterstock

Tas, ka gaļa, vēl jo vairāk maltā gaļa, gatavošanas laikā izdala krietnu daudzumu ūdens un tādējādi paliek sausāka, sen jau vairs nav pārsteigums. Taču, kā panākt, lai, piemēram, liellopa maltā gaļa mērcē būtu ne vien skaisti apbrūnināta, bet arī sulīga? Kulinārie zinātnieki no "Cook's Illustrated", veicot nelielu eksperimentu, ir atraduši risinājumu.

Gatavojot liellopa malto gaļu, kas paredzēta mērcei, karstajiem salātiem vai tako pildījumam, svarīgi, lai tā skaisti apbrūnētu un nebūtu pliekana. Tā kā maltā gaļa izdala krietni vien vairāk šķidruma nekā veseli gaļas gabaliņi, ir nepieciešams palīglīdzeklis, kas šo šķidruma izgarošanu mazinātu. Viens no trikiem, kā to panākt, ir cepamās sodas pievienošana. Kā to dara?

Aptuveni vienu ceturto daļu tējkarotes sodas sajauc ar divām ēdamkarotēm ūdens tā, lai soda šķidrumā būtu pilnībā izšķīdusi. Pēc tam sodas ūdeni pievieno maltajai gaļai turpat katliņā vai pannā, kamēr cepšana tik tikko sākusies, un visu kārtīgi apmaisa. Ko soda izdarīja ar gaļu? Tā palīdz maltajai gaļai daudz labāk apbrūnēt un saglabā to irdenu, kā arī no tās neizdalās tik daudz gaļā esošā ūdens.

Lūk, piedāvājam vairākas variācijas par maltās gaļas mērci, lai tu jau šovakar varētu izmēģināt praksē jaunapgūtos knifus!