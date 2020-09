Arī Latvijas vēstnieks Baltkrievijā ieradies atbalstīt rakstnieci Aleksijeviču

Latvijas vēstnieks Baltkrievijā Einars Semanis (attēlā) ceturtdien Minskā kopā ar citiem Eiropas Savienības (ES) valstu vēstniekiem un diplomātiem viesojās pie Nobela prēmiju ieguvušās baltkrievu rakstnieces Svetlanas Aleksijevičas, portālam "Delfi" apstiprina Ārlietu ministrijā. Aleksijeviča ir vienīgā opozīcijas veidotās Koordinācijas padomes prezidija locekle, kas vēl atrodas brīvībā un Baltkrievijā.

Trešdien no rīta nezināmas personas mēģinājušas iekļūt Aleksijevičas dzīvoklī Minskā. Rakstniece lūdza sabiedrības un žurnālistu palīdzību un pie viņas ieradās vairāku ES valstu diplomāti, ziņoja portāls "The Insider".

"Kad mēs atbraucām, te jau bija daudz žurnālistu, daudz cilvēku un pāris mikroautobusu. Mēs pasaucām citus ES sūtņus, un atbrauca Vācijas, Polijas, Zviedrijas, Slovākijas, Čehijas vēstnieki. Tagad domājam, ko darīt tālāk. Tas ir septītais stāvs. Drošībnieki mēģināja ienākt kāpņu telpā, bet viņus nelaida. Pie pašām durvīm neviena nav," pastāstīja Lietuvas vēstniece Asta Andrijauskiene.

Harassments, arrests & forced exile of opposition in Belarus is serious violation of peaceful protests by the regime in Belarus.

