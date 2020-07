'Delfi plus': Covid-19 (ne)ceļošana, ģenerālprokurors un dēlis pret pusmūža krīzi

Šīs nedēļas Covid-19 statistikas dati aplēja mūs ar aukstu ūdeni, sapurināja un atgādināja, ka nekas nav beidzies. Žurnāliste Dita Vinovska skaidro, vai jaunie rādītāji ir nu jau daudzkārt piesauktais otrais saslimstības vilnis? Tikmēr "Delfi TV ar Jāni Domburu" raidījumā eksperti un politiķi atbildēja uz Dombura jautājumiem, kāda šobrīd ir valsts stratēģija, lai atgrieztu atpakaļ uz sliedēm tautsaimniecību, ko jaunais koronavīruss ir pamanāmi nogrūdis no sliedēm. Pie Dombura paviesojās arī ģenerālprokurors Ēriks Kalnmeiers, kura otrais un pēdējais pilnvaru termiņš noslēdzas sestdien, 11. jūlijā. Intervijā viņš atskatījās uz paveikto desmit gados augstajā amatā.

Stabili noturēties un nenokrist mēģina ne tikai valsts ekonomika, bet arī viens no "Delfi" redaktoriem – Kārlis Dambrāns. Viņš soli pa solim apraksta, kā pusmūža krīzei liek pretī skrituļdēli. Kārlis izstāsta, gan kā vispār saņemties izdabūt dēli ārā no istabas, gan kā nākamajā brīdī jau iemēģināt Uzvaras parka celiņus.

Savukārt Māris Zanders atgādina, ka aizvien straujāk tuvojas augusta beigas un līdz ar tām Rīgas domes vēlēšanas. Viņaprāt, šīs būs savādas vēlēšanas, kurās partijas, protams, var mēģināt sapurināt vismaz savus atbalstītājus ar publiskiem iedrošinājumiem un lūgumiem vēlēšanās piedalīties, tomēr pandēmijas apstākļos šādi teksti izskatās diezgan divdomīgi.

Vai sācies otrais vilnis? Ko darīt, lai ierobežotu iespējamo Covid-19 uzliesmojumu

Vēl pagājušonedēļ Latvijā daudzi priecājās par to, ka pie mums ir vieni no labākajiem rādītājiem Covid-19 ierobežošanā, bet jūlija otrās nedēļas sākums nācis ar skarbu statistiku – no pirmdienas līdz ceturtdienai 30 jauni inficēšanās gadījumi un vairāki publiski izskanējuši aicinājumi atsaukties iespējamām kontaktpersonām. Vai skarbā statistika nozīmē, ka sācies otrais saslimstības vilnis, no kura daudzi baidījās? Vai stingrāki ierobežojumi ir neizbēgami? Vai Latvija sekos Balkānu scenārijam, kur pēc robežu atvēršanas novēroja vairākus infekcijas uzliesmojumus un tik strauju izplatību, ka vairākas Eiropas Savienības (ES) valstis nolēma ievērojami pastiprināt ierobežojumus, ceļojot uz un no šīm valstīm?

Pārvadājumu iepirkums: IUB politisko spiedienu nejūt; konkurss aprauj igauņu ambīcijas

"Politisko spiedienu jutuši neesam," tā īsi atbild Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) pārstāvji, kuru atzinumu par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanas konkursa norisi šobrīd gaida pilnīgi visi – gan uzvarētāji, gan zaudētāji, gan arī Ministru kabinets. Portāls "Delfi" skaidro, cik tālu esam tikuši konkursa norisē, kas tajā notiks tālāk un kāpēc Igaunijas uzņēmums šaubās, vai pretendēt uz atlikušajām iepirkuma daļām.

'Onkul, nožausies!' Ar dēli pret pusmūža krīzi

Labdien! Mani sauc Kārlis, un man ir č̶e̶t̶r̶s̶m̶s̶t̶r̶t̶t̶p pusmūža krīze. Kā jau katram šajā dzīves periodā, man vajadzēja kaut kā atgriezties jaunībā. Es nolēmu jaunībā ieripot uz skrituļdēļa. Ir tikai viena problēma – es nekad mūžā neesmu braucis ar skrituļdēli. Vai manos četrsmstrttp jau ir par vēlu to iemācīties?

'Delfi TV ar Jāni Domburu' atbild ģenerālprokurors Ēriks Kalnmeiers. Pilns ieraksts

Ceturtdien, 9. jūlijā pulksten 11.00 'Delfi TV ar Jāni Domburu' tiešraidē uz Jāņa Dombura jautājumiem atbildēja ģenerālprokurors Ēriks Kalnmeiers, kura otrais un pēdējais pilnvaru termiņš noslēdzas tikai divas dienas vēlāk –11. jūlijā. Intervijā ģenerālprokurors atskatījās uz paveikto desmit gados augstajā amatā, kā arī uz skaļākajiem skandāliem un tiesas procesiem, kas šo desmit gadu laikā skāruši prokuratūru un piesaistījuši visas Latvijas uzmanību. Pēc tiešraides intervija pieejama ierakstā.

Skaistākais laiks manā mūžā, bet negribētu to atkārtot. Intervija ar bijušo Rīgas mēru Teikmani

30 gadu laikā Rīgai bijuši 10 mēri – daži amatā noturējušies gadiem un vairākus termiņus, citiem šis laiks mērāms vien mēnešos vai pat nedēļās. Šī ir "Delfi plus" interviju sērija ar visiem Rīgas mēriem, kas pārvaldījuši pilsētu kopš 1990. gada, bet nekandidē ārkārtas vēlēšanās 29. augustā. 1992. gada 15. jūlijā par pirmo Rīgas domes priekšsēdētāju pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas kļuva tobrīd 31 gadu vecais Andris Teikmanis, kurš šajā amatā sabija divus gadus.

Āfrika iesācējiem. Oļega Rezņika veiksmes stāsts bijušajā Kurzemes kolonijā

Biznesa un privātās dzīves likstas 45 gadus veco Oļegu Rezņiku no Latvijas aizveda uz Gambiju – valsti, kuras lielākā daļa 17. gadsimtā bija Kurzemes kolonija. Bijušais rīdzinieks sāka dzīvi no nulles un nostājās uz kājām, pateicoties "makbukam", viedtālrunim, savai izglītībai un pieredzei. Tagad viņš ir Gambijas lielākā viesnīcu tīkla "Djeliba Leisure Group" komercdirektors, un arī privātajā dzīvē viss nokārtojies – Oļegs Gambijā iepazinās arī ar savu tagadējo sievu. Vīrietis ir pārliecinājies, ka "Āfrika nav tikai baisa, kā mums šķiet", un aicina Latvijas tūristus un uzņēmējus uz Gambiju. Latviešiem tur ir, kur izvērsties, pārliecināts Oļegs.

Nauda Covid-19 bedrē, 'katram pa kumosam' un slikts brīdis 'dāvanām' – diskusija par 2 miljardu sadali

"Katram pa kumosiņam", vai vienota stratēģija, kā izvest Latvijas ekonomiku no Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes – tā par valdības apstiprināto 2,2 miljardu eiro sadales plānu pirmdien "Delfi TV ar Jāni Domburu" studijā diskutēja eksperti un politiķi. Diskusijā piedalījās ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs (KPV LV), Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldes vadītājs Uldis Rutkaste, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras prezidents Aigars Rostovskis un opozīcijā esošās Zaļo un zemnieku savienības Saeimas frakcijas deputāte, bijusī ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola.

Kā es pēdējā brīdī uz Horvātiju neaizlidoju jeb Covid-19 ceļošanas realitāte

It kā drīkst, bet laikam jau nevajadzētu... Varbūt tomēr? Šāda neizlēmība un nedrošība pašlaik ir raksturīga daudziem ceļotgribētājiem. Vismaz daļa robežu ir vaļā, lidmašīnas lido, un tūrisma nozares pārstāvji laipni aicina ļauties ceļošanas priekam. "Tūrisma gids", atsaucoties nacionālās aviokompānijas "airBaltic" aicinājumam, nolēma izmēģināt, kā tad īsti ir ceļot laikā, kad šķiet – biedējošā, kaitinošā un jau līdz riebumam aprunātā un apspriestā slimība Covid-19 ir nedaudz atkāpusies.

'Delfi' pēta: lielākie nodokļu parādnieki ārkārtējās situācijas izskaņā

Pandēmija ir cirtusi dziļu robu dažādu jomu uzņēmumu darbībā, vieniem tā ir būtībā apstādinājusi darbību, otriem – ielikusi platīna spieķus labi ieeļļotā zobratu mehānismā, bet citiem, kas ir izteiktā mazākumā, – pat radījusi jaunas iespējas. Esošo situāciju var vērtēt ar dažādu ekonomisko rādītāju palīdzību, un viens no tiem ir nodokļu parāda apjoma izmaiņas. Interesanti, ka ārkārtējās situācijas izskaņā Latvijā ir bijis mazāk nodokļu parādnieku un arī nodokļu kopsumma ir bijusi mazāka nekā pirms gada, kad tika sagaidīts, ka mūsu valstij ir priekšā dažādas intensitātes izaugsmes gadi. To ietekmējuši vairāki faktori.

Kā ievilkt ūdensvadu no akas mājā pašu spēkiem: pieredzes stāsts un speciālista ieteikumi

Ūdensvads lauku mājā kādam var šķist lieka greznība, jo ir taču tik romantiski ar spaiņiem nest ūdeni no akas. Arī mēs ar ģimeni, pērn sākot remontēt savu lauku māju, bijām līdzīgās domās, līdz pienāca lietus periods, kad gāž kā no spaiņa, bet bērni, ritmā sitot pret virtuves galdu karotes, pieprasa siltu zupu, tādēļ jālozē, kuram tiks tā laime diegt uz aku. Lai nebūtu lieki jāķēpā trauki, iemanījāmies lielāko daļu ēdienu gatavot vienā katlā, ēst no papīra šķīvjiem un rokas slaucīt mitrajās salvetēs. Šovasar beidzot saņēmāmies lauku mājā ievilkt ūdeni, lai vismaz trauki vairs nav jāmazgā tuvējā dīķī un kaut kad nākotnē pavīd cerība arī ieiet dušā. Taupības nolūkos nolēmām to darīt pašu spēkiem, vien izstudējot internetā pieejamo informāciju. Diemžēl internets ne vienmēr ir labākā "augstskola", jo praksē viss izrādījās daudz sarežģītāk nekā teorijā.

Dzīve ieilgušā remontā. Ciemos pie Lauras Saulītes

"Šai mājai ir īpaša aura, kas liek šeit vēlēties uzkavēties," tā par savu privātmāju teic žurnāliste un podkāsta "Generation Famous" veidotāja Laura Saulīte, kura kopā ar vīru Rūdolfu šeit dzīvo nu jau gandrīz sešus gadus, cītīgi veicot remontdarbus. Šobrīd pilnībā ir pabeigta virtuve, kur Lauras uzmanība un radošais pieskāriens ir jūtams ikkatrā detaļā.

Kā trīs dēlu mamma Elīna (ne)paspēj visu

Brīdī, kad uzrakstīju ziņu šī stāsta varonei Elīnai Lūsei ar aicinājumu uz interviju, viņa piekrita, ar humoru uzrakstot, ka piekrīt padalīties tajā, kā "netiek galā ar visu". No malas to gan nepateiksi – Elīna ir ne tikai trīs dēlu mamma, bet arī muzikālo nodarbību vadītāja. Vasara viņai un vīram Oskaram ir viens no darbīgākajiem posmiem, kad uzmanība jāvelta ne tikai saviem trim resgaļiem, bet arī 40 bērnu pulkam, kas sabraukuši pie viņiem uz nometnēm.

Māris Zanders: Šīs būs savādas vēlēšanas

Dažāda līmeņa vēlēšanas, piemēram, valsts prezidenta Polijā vai reģionālās Francijā, notiek par spīti pandēmijai. Lai gan tas notiek tad, kad konkrētajās valstīs ir sākta ierobežojumu mīkstināšana vai vispār uzlabojas epidemioloģiskā situācija, konteksts vēlētāju aktivitāti ietekmē.

