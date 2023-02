Mūsu svarīgākais uzdevums 2023. gadā – neļauties Ukrainas ziņu nogurumam

Neapšaubāmi, šie dati neliecina, ka viss ir labi. Nē, nav. Mēs zinām, ka starp mums aizvien vēl ir cilvēki, kas nespēj pār lūpām dabūt vārdus, ka arī Latvija savulaik bija okupēta, un nesaprot, kāpēc šī fakta atzīšana ir tik svarīga, aizvien ir tādi, kas mēģina nomelnot un diskreditēt Ukrainas bēgļus Latvijā, atsevišķos gadījumos – pat uzbrūk tiem. Bet šie dati rāda tendenci, ka līdzcilvēki arvien vairāk saprot, kāds ir patiesais stāsts par Krievijas uzbrukumu. Pēc trim dekādēm, kuras liela krievvalodīgo daļa dzīvojusi absolūtās Putina televīzijas skavās, tas ir daudz un parāda cerību, ka varbūt tomēr varam vienoties par kopīgām vērtībām.Aizvien vēl ir daudz jautājumu, uz kuriem atbildes rast ir ārkārtīgi grūti. Vai pēc gadiem nebūs kauns, ka "Doždj" no Latvijas izmetām itin naski, bet, kad bija jāizmet Putina svītas oligarhs Pjotrs Avens, izrādījāmies vien nīkuļi? Ko iesākt ar Daugavpili, kur apkalpojošajā sfērā ir norma uzsākt sarunu krieviski? Kā panākt, lai šajā pilsētā cilvēki akli neseko jau radītai "TikTok" partijai, kas nespēj pateikt, ka karš ir karš? Vai pēc gadu ilgajām kara šausmām mēs zinām, kur mums un mūsu tuvajiem ir tuvākā bumbu patvertne? Vai pašvaldībām un mums pašiem tā ir bijusi prioritāte? Kas notiks ar bēgļiem no Ukrainas, vai viņi šeit paliks un spēs iedzīvoties? Vai krievu izcelsmes Latvijas iedzīvotāji vienmēr paliks aizdomu ēnā, pat ja viņi ir valstij lojāli un pilsoniski atbildīgi līdzcilvēki? Kāpēc? Vai vēl spējam būt empātiski viens pret otru?"Delfi" no savas puses sola arī turpmāk nodrošināt faktu pārbaudi un dezinformācijas analīzi gan latviešu, gan krievu valodā, turpinot sasniegt lielāko auditoriju Latvijā un atmaskot valstī izplatītos Kremļa melus. "Delfi" apsola nenogurstoši vēstīt par karu Ukrainā un šīs ziņas "nenogrūst" kaut kur tālākā stūrī. Esam publicējuši un turpināsim publicēt kvalitatīvu žurnālistikas saturu par to, kas notiek Ukrainā. Ja arī jums tas rūp, aicinām atbalstīt arī mūs kā mediju, kas cenšas to nodrošināt, kļūstot par "Delfi" abonentu . Katrs jauns abonents palīdz mūsu redakcijai veidot daudzveidīgu saturu. Un esam pateicīgi visiem tiem daudzajiem tūkstošiem cilvēku, kas šajā ārkārtīgi sarežģītajā laikā ir kopā ar mums.