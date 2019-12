Foto: Gardi ēdieni un videi draudzīgas dāvanas – aizvadīti 'Ziemas Vegānsvētki'

15. decembrī Tallinas ielas kvartāla "Angārā" aizvadīti "Ziemas Vegānsvētki" –jau ceturtais vegāniskais pasākums, kas šogad noticis Tallinas kvartālā. Pasākuma apmeklētāji varēja izbaudīt vegāniskus ēdienus, kā arī izvēlēties dzīvniekiem un videi draudzīgas Ziemassvētku dāvanas.

Visas dienas garumā "Ziemas Vegānsvētkos" varēja iegādāties pašmāju ražotāju, kā arī kaimiņvalstu produktus, kuru ražošanā izmantotas tikai augu valsts sastāvdaļas. Tirdziņā piedalījās 16 tirgotāji, kuru vidū bija arī Latvijā iecienītie "Obelisk Farm" kaņepju izstrādājumi, saldumi no "Karameļu darbnīcas", beziepakojuma preces no veikala "Turza" un vegāniskās desas no "HappyV". Par apmeklētāju ēdināšanu gādāja kafejnīcas "Miit" un "Putni", kā arī restorāns uz riteņiem "Vegstop".

"Svētku laikā strauji palielinās pieprasījums pēc dzīvnieku izcelsmes produktiem. Izvēloties vegāniskus ēdienus un dzērienus savam svētku galdam, kā arī dāvanas saviem tuvākajiem, ikviens var padarīt šo periodu labāku gan dzīvniekiem, gan apkārtējai videi," pauž viena no pasākuma organizatorēm Bella Briška.

Lūk, foto ieskats pasākuma norisē!