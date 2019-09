Ēdienkartē kalmārs: kā pareizi pagatavot cimperlīgo produktu, lai tas nekļūtu gumijots

Daudzos lielveikalos par pievilcīgām cenām ir nopērkami kalmāri, bet ne kurš katrs zina, kā tos pagatavot, tādēļ atmet ar roku un izvēlas citu alternatīvu. Vēloties noskaidrot, kā pareizi pagatavot cimperlīgo kalmāru, lai kumosiņi būtu gardi un sulīgi, pēc padoma vaicājām pieredzes bagātajam šefpavāram Ingmaram Ladigam.

Cik ilgi vārīt kalmāru, lai gaļa nekļūtu gumijota



Kā skaidro Ladigs, tad viena no biežāk pieļautajām kļūdām, vārot kalmāru, ir nepareizs gatavošanas ilgums: "Ja kalmāru vāra verdošā ūdenī vai buljonā, tad, manā ieskatā, ir tikai divi varianti, cik ilgi to vārīt, lai gaļa būtu maiga un mutē kūstoša – 45 sekundes vai 45 minūtes."

Lai sagatavotu kalmāru vārīšanai vai fritēšanai, to atlaidina, vai, ja tas ir nopirkts jau atlaidināts, tad nomazgā zem tekoša ūdens un iztīra, izņem no dobuma visas sastāvdaļas un notīra apvalku, ja tāds ir. Tad katlā uzvāra ūdeni, pievieno nedaudz garšvielas – šefpavārs iesaka pievienot sāli, arī pāris citrona šķēles un zaļumus pēc izvēles. Kad ūdens katlā sāk burbuļot, iekšā liek kalmāru un vāra 45 sekundes, tad strauji atdzesē tekošā ūdenī vai ledus ūdenī, lai apstādinātu gatavošanās procesu. Kad šis priekšdarbs ir paveikts, var domāt, kā kalmāru gatavot tālāk – dārzeņu sautējumos, jūras velšu sacepumos, salātos u.c.

Daudzu iecienīto uzkodu – panējumā apviļātus kalmāru gredzenus verdošā eļļā fritē aptuveni minūti. Kādu eļļu izmantot fritēšanai un kas jāņem vērā gatavojot panējumu, skaidrojām šajā rakstā, bet te atradīsi padomu, kā bez virtuves termeometra noteikt, ka eļļa ir sasniegusi ideālo temperatūru, kas nepieciešama fritēšanai.

Foto: Shutterstock

Pirms pievienošanas salātiem kalmāru sagriež plānās ripiņās. Lūk, pavisam vienkāršu kalmāru salātu recepte, ko iesaka šefpavārs: sagrieztus kalmārus sajauc ar svaigajiem salātiem, pievieno tomātus, pētersīļus un vinegreta mērci (100 ml olīveļļas pievieno 30 ml etiķa, sāli, cukuru un smalki sagrieztus sīpolus, kas iepriekš nomērcēti aukstā ūdenī). Šiem salātiem var pievienot arī vārītas olas – īpaši dekoratīvi izskatīsies mazās paipalu oliņas: tās liek karstā ūdenī, vāra 2 minūtes, atdzesē, nomizo un griež uz pusēm – tad dzeltenums būs mīksts un sulīgs. Salātos kalmārs labi garšo arī kombinācijā ar mājās gatavotu majonēzi, rīsiem, marinētiem gurķiem un olu.

Ja izvēlas kalmāru vārīt 45 minūtes, tad izvārītu to nav jāliek ledus ūdenī – vienkārši atdzesē un izmanto pēc ieskatiem.

Ja ir izdevies tikt pie svaigiem mazajiem kalmāriem, no tiem bez termiskas apstrādes var pagatavot karpačo: notīrīt, pārdalīt uz pusēm, ar asu nazi iegriezt krustenisku "restīti", pārliet ar pirmā spieduma olīveļļu un pārslacīt ar citronu sulu. Klāt pasniedz rukolu ar parmezāna siera skaidiņām un svaigi maltiem melnajiem pipariem. "Tas būs lielisks ēdiens!" apgalvo Ladigs.

Kā kalmāru pareizi cept un grilēt

Foto: Woman's Weekly/REX/Vida Press

"Ja vēlas kalmāru cept vai grilēt, to atbrīvo no plēvēm, sagriež un iemarinē, izmantojot sāli, piparus, eļļu, garšaugus un ķiplokus. Pirms cepšanas vai grilēšanas kalmāru nosusina ar papīra dvieli, liek uz sakarsētas pannas vai grila un ātri aprauj – burtiski 30 sekundes no katras puses, un tad to vai nu var likt atpakaļ marinādē vai nu uzreiz pasniegt. Šādi pagatavotu kalmāru šefpavārs iesaka gan baudīt kā uzkodu, gan pievienot salātiem. Sulīgie kumosiņi lieliski garšo arī ar dārzeņu ratatuju (recepti atradīsi te), vārītiem vai fritētiem kartupeļiem, dārzeņu rīsiem (recepte te) vai mājās gatavotu svaigo pastu (šajā rakstā atklājām noderīgus padomus pastas gatavošanā).

Pildītu kalmāru var cept arī cepeškrāsnī. Nesadalītu kalmāru notīra, pilda ar rīsiem vai citu pildījuma masu pēc saviem ieskatiem, apcep pannā un liek uz pusstundu iepriekš uzkarsētā cepeškrāsnī. Lai pildījums neveļas ārā, kalmāru sasprauž ar koka iesmiņiem. Ja vēlas, pirms likšanas krāsnī, pildīto kalmāru var iesākumā apvārtīt miltos, panēt olā un tad strauji apcept no visām pusēm.

